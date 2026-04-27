Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»

Бойкова: рада, что Павлова и Святченко сделали четверной выброс.

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским высказалась о четверном выбросе венгров Марии Павловой и Алексея Святченко.

«Маше удобнее делать выброс риттбергер и выброс флип, а мне удобнее делать выброс сальхов. Тут кто какой делает первый четверной – это тот выброс, который удобнее делать, мы не говорим про сложность.

Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что все больше и больше пар идут на риск и делают это», – сказала Бойкова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Ого, я умудрилась пропустить квадвыброс венгров(( А ведь они и без него очень ладная пара, на ОИ понравились мне больше медалистов даже! И опять русская школа ФК, как ни крути. Хотелось бы конечно увидеть бой квадвыбросов на МС: Павловой, Бойковой и Мишиной - это было бы просто огонь
Ого, я умудрилась пропустить квадвыброс венгров(( А ведь они и без него очень ладная пара, на ОИ понравились мне больше медалистов даже! И опять русская школа ФК, как ни крути. Хотелось бы конечно увидеть бой квадвыбросов на МС: Павловой, Бойковой и Мишиной - это было бы просто огонь
Их и ИСУ в Инстаграме постил.
Их и ИСУ в Инстаграме постил.
Ну вот я умудрилась все это пропустить 🤯
ИСУ, которое упрощает ПП, вот больше делать нечего, как повышать стоимость элементов, ага.

Малинину никто не бежит повышать стоимость за 4А, с чего парникам должны?
Считанные пары среди действующих фигуристов пробуют и пытаются исполнить 4-й выброс, поэтому ISU не будет их поощрять, повышая стоимость элемента.
Венгры? Мда... Что курят авторы этих текстов? Или это уже синтетика ..
