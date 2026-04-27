Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»

Бойкова: рада, что Павлова и Святченко сделали четверной выброс.

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским высказалась о четверном выбросе венгров Марии Павловой и Алексея Святченко.

«Маше удобнее делать выброс риттбергер и выброс флип, а мне удобнее делать выброс сальхов. Тут кто какой делает первый четверной – это тот выброс, который удобнее делать, мы не говорим про сложность.

Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что все больше и больше пар идут на риск и делают это», – сказала Бойкова.