Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским высказалась о четверном выбросе венгров Марии Павловой и Алексея Святченко.
«Маше удобнее делать выброс риттбергер и выброс флип, а мне удобнее делать выброс сальхов. Тут кто какой делает первый четверной – это тот выброс, который удобнее делать, мы не говорим про сложность.
Я очень рада, что они его сделали, потому что это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента, потому что все больше и больше пар идут на риск и делают это», – сказала Бойкова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Малинину никто не бежит повышать стоимость за 4А, с чего парникам должны?