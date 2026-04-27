Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»

Козловский: ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить эту проблему.

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

«Да, у нас теперь нельзя делать каскад из трех прыжков, но на самом деле это усложнение. Надо понимать, что сальхов-ойлер-сальхов сделать сложнее, чем сальхов-дупель-дупель. Тот факт, что каскад с двойными акселями стоил дороже, чем сальхов-ойлер-сальхов – я считал это неправильным, поскольку этот каскад сложнее.

В нашем с Сашей случае мы с коллегами смеялись на эту тему: мы всегда говорим о том, что необходимо добавлять какие-то поддержки, усложнять, но, поскольку мы не молодеем, это, наверное, играет нам на руку.

Все равно спорт должен оставаться спортом, и, наверное, самая главная проблема не в том, что у нас заменят одну поддержку на хореографическую: все равно это будет нагрузка, все равно это будет непросто делать, придется учить новые элементы, которые не являются нашими профессиональными элементами на данный момент.

Главная проблема в том, что нужно открыть калитку четверных выбросов и четверных подкруток. Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания», – сказал Козловский.