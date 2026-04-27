  Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»
Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

«Да, у нас теперь нельзя делать каскад из трех прыжков, но на самом деле это усложнение. Надо понимать, что сальхов-ойлер-сальхов сделать сложнее, чем сальхов-дупель-дупель. Тот факт, что каскад с двойными акселями стоил дороже, чем сальхов-ойлер-сальхов – я считал это неправильным, поскольку этот каскад сложнее.

В нашем с Сашей случае мы с коллегами смеялись на эту тему: мы всегда говорим о том, что необходимо добавлять какие-то поддержки, усложнять, но, поскольку мы не молодеем, это, наверное, играет нам на руку.

Все равно спорт должен оставаться спортом, и, наверное, самая главная проблема не в том, что у нас заменят одну поддержку на хореографическую: все равно это будет нагрузка, все равно это будет непросто делать, придется учить новые элементы, которые не являются нашими профессиональными элементами на данный момент.

Главная проблема в том, что нужно открыть калитку четверных выбросов и четверных подкруток. Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания», – сказал Козловский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Козловский так рассуждает про выброс, как будто до них его никто не делал.
Он закономерно говорит о том, что текущая стоимость четверных элементов в парном сдерживает их исполнение. И это действительно сознательная политика ИСУ, с которой он не согласен.
У кого сдерживает? Кто хочет и может- тренирует. Кто не может, с любой стоимостью будет делать то, что может. Это как и с прыжками: кто-то рискует с квадами и теряет, а кто-то катает чисто с тройными.
На Ои 2018 в пп Дюамель-Рэдфорд сделали выброс 4сальхов (чисто) и параллельный лутц (с небольшой помаркой). И проиграли пп Савченко, которая ничего необычного не сделала, а в кп вообще проиграла канадцам, прыгнув двойной сальхов (Массо прыгнул). Я тогда не обратила внимания, а щас вот интересно - почему так произошло?
Считай что хочешь, прыгай что хочешь. По итогу смотрю выступление вашей пары и ничего интересного не вижу. Прыжки на расстоянии 12 метров друг от друга. Внепрыжковые элементы коряво исполняются. Общее впечатление - банально всё.
Это Ваше личное впечатление. Скорее всего Вы - поклонница МГ, Имеете право. А мне вот их выступления нравятся. Интересные , красивые программы, эмоционально наполненные, стильные. Ребята бьются над усложнением и хоть я против опасных четверных выбросов, уважаю их за то, что они все же двигают спорт вперед. И да, БК правы на счет того, что сложные элементы должны оцениваться дороже. Пар, которые делают четверные выбросы, подкрутки, единицы. И если парное ФК - это всё же спорт, нужно мотивировать тех, кто идет на усложнение. А то так и застрянем на века с одинаковым контентом из 3С .
Конечно, это всего-лишь мое мнение. На большее я и не претендую. Нет, я не поклонница Галлямовых. В данный момент мне интересны Павлова и Святченко. А вообще после Белоусовой и Протопопова у меня не было кумиров в парном катании.
Учитывая, что правила от сезона к сезону меняются, мне кажется, не нужно бояться и этих изменений (даже хорошо, что система гибкая и данный вид спорта находится в поисках лучшей системы и лучшего оценивания). У меня сложилось четкое представление, что таким образом регулируется тот самый баланс между техникой и артистизмом. Уж споры всегда существовали в предпочтениях людей между физиками и лириками. Не удивлюсь, что через какое-то время (не обязательно через сезон. Может, пройдет несколько сезонов) правила снова могут поменяться в пользу увеличения ультра-си. Может и эту самую калитку к четверным выбросам и подкруткам откроют, о которой говорит Козловский. Наверняка будут смотреть на то, что происходит при смене нынешних правил и делать выводы о том, какие новые пути будут искать спортсмены для достижения своих наилучших результатов. Так что, расслабляться и деградировать в спортивной составляющей спортсмены точно не будут. Это их внутренняя потребность - усложняться. Ну, разумеется, у тех, кто может это делать, и чьи способности это позволяют.
Реальность проста и незатейлива: у ИСУ кризис в парном катании. РФ забанена, а в куче остальных стран нет нормальных пар. Командник на ОИ полноценный собрать не могут. Вот и вынуждены снижать сложность всеми правдами и неправдами, чтобы искусственно поднять уровень участвующих, увеличить конкуренцию.
Я смотрю на это более оптимистично. Мне видится более профессиональный подход, оправдывающий изменение правил. И он действительно может быть именно таким). Хотя и Ваша позиция, не спорю, может быть здесь задействована, но почему-то мне кажется, что она не основная.
Четверной выброс на соревах показывали задолго до БК ( и канадцы, и китацы и Кавагути-Смирнов), но, возможно после травмы у китайцев, решили риск не поощрять повышением баллов. В парах и без этого сильно бьются. А без повышения оценки делать его перестали. И, если бы не конкуренция среди наших, возможно на соревах бы снова и не начали ( причем, квадовыброс БК выучили и начали показывать на тренировках еще у Москвиной). Сейчас количество прыжков у одиночников снижают, с одной стороны. с другой - разрешают сальто ). Посмотрим, куда десь маятник качнется ).
Ультра-си ISU не поощряет как в парах так и в одиночке судя по их стоимости. А теперь ещё и политикой упрощения прогррамм в этих видах.
ИСУ всё делает опираясь на возможности Западных фигуристов и фигуристок, на возможности НАШИХ фигуристов и потребности наших зрителей им вообще наплевать.
Но, как я понимаю, мы целиком и полностью подчиняемся ИСУ, при этом вообще не участвуя в принятии решений, ну и добавить к этому мне нечего, кроме🤬🤬🤬.
При этом весь смысл существования нашего Фигурного катания заключается в отборе нескольких спортсменов на международку, где нас никто больше не ждёт.
Я не знаю сколько ещё наша Фигурка сможет выживать в таких обстоятельствах, и с таким трусливым руководством к нужным НАШЕМУ ЗРИТЕЛЮ изменениям.
Даже если посмотреть программы юниоров-парников, то можно наглядно убедиться, насколько сильно отстают от россиян все остальные... Параллельно с последним ЮЧМ проходил ФЮКР, так нынешние чемпионы мира канадцы проиграли Шешелевой/Карнаухову, набравших 201 балл, более 30 баллов, даже последней (восьмой) российской паре канадцы сильно уступили... Так что, стоимость ультра-си в парном катании надо однозначно увеличивать, что вряд ли сделают чиновники ISU на июньском заседании этого года...
Дмитрий Козловский рассуждает правильно. На мой взгляд. Ему хочется, чтобы его любимый вид развивался. И они с Сашей делают многое для этого. Улучшаются, усложняются.
Поэтому в данном случае трудно с ним не согласиться.
В ISU умники умнее умных сидят. К тому же им свои ближе, чем хорошо забытые уже чужие.
