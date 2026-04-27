Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об изменениях в правилах фигурного катания.
«Да, у нас теперь нельзя делать каскад из трех прыжков, но на самом деле это усложнение. Надо понимать, что сальхов-ойлер-сальхов сделать сложнее, чем сальхов-дупель-дупель. Тот факт, что каскад с двойными акселями стоил дороже, чем сальхов-ойлер-сальхов – я считал это неправильным, поскольку этот каскад сложнее.
В нашем с Сашей случае мы с коллегами смеялись на эту тему: мы всегда говорим о том, что необходимо добавлять какие-то поддержки, усложнять, но, поскольку мы не молодеем, это, наверное, играет нам на руку.
Все равно спорт должен оставаться спортом, и, наверное, самая главная проблема не в том, что у нас заменят одну поддержку на хореографическую: все равно это будет нагрузка, все равно это будет непросто делать, придется учить новые элементы, которые не являются нашими профессиональными элементами на данный момент.
Главная проблема в том, что нужно открыть калитку четверных выбросов и четверных подкруток. Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания», – сказал Козловский.
Но, как я понимаю, мы целиком и полностью подчиняемся ИСУ, при этом вообще не участвуя в принятии решений, ну и добавить к этому мне нечего, кроме🤬🤬🤬.
При этом весь смысл существования нашего Фигурного катания заключается в отборе нескольких спортсменов на международку, где нас никто больше не ждёт.
Я не знаю сколько ещё наша Фигурка сможет выживать в таких обстоятельствах, и с таким трусливым руководством к нужным НАШЕМУ ЗРИТЕЛЮ изменениям.
Поэтому в данном случае трудно с ним не согласиться.