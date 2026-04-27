Международный союз конькобежцев обсудит допуск российских фигуристов-юниоров 9 июня (РИА Новости)

ISU обсудит вопрос допуска российских юниоров 9 июня.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU ) обсудит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 9 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«На повестке значится только допуск юниоров. Взрослые спортсмены на данном этапе рассматриваться не будут», — сообщил источник.

В июне на Тенерифе пройдет заседание конгресса ISU, после чего состоится второе заседание совета.