Международный союз конькобежцев обсудит допуск российских фигуристов-юниоров 9 июня (РИА Новости)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 9 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
«На повестке значится только допуск юниоров. Взрослые спортсмены на данном этапе рассматриваться не будут», — сообщил источник.
В июне на Тенерифе пройдет заседание конгресса ISU, после чего состоится второе заседание совета.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
