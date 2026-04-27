Алиев о рыбалке: «Сам процесс, когда клюет – это прям адреналин. Самая большая моя рыба – щука на три килограмма»

Алиев о рыбалке: самая большая моя рыба – щука на три килограмма.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал об увлечении рыбалкой.

«Рыбалка – это что-то привитое с детства отцом. Я же с севера, а там очень много рек, озер. Мы с самого детства любили ездить на рыбалку. Это осталось у меня в крови, в памяти, что ли. Мне очень нравится. В таких местах мысли должны приходить, когда вот такие пейзажи. Для рэпа нужны мысли, текста правильно подобранные. И здесь приходит какое-то вдохновение. В этой тишине можно почувствовать спокойствие и прийти к более оголенным мыслям. Поэтому рыбалка и рэп – очень сочетаемые вещи.

Сам процесс, когда рыба клюет – это прям адреналин. Когда рыба на крючке, чувствуешь примерно то же самое, когда заходишь на пьедестал какого-то турнира. Образно говоря. Это все равно маленькая победа. Но я всю рыбу отпускаю всегда. В очень редких случаях забираю что-то, чтобы приготовить. Такая вот у меня спортивная рыбалка.

Я получаю удовольствие в целом от самого процесса. У меня такое было, что я просидел на воде 10 часов, и не было ни одной поклевки. Конечно, расстраиваешься в моменте. Думаешь, что ты какой-то не такой рыбак, чего-то не знаешь. Но бывает всякое. Все от сезона зависит.

Самая большая моя рыба – щука на три килограмма. Примерно, я ее не взвешивал. Это было в момент болезни, когда я узнал, что заболел (туберкулезом). И естественно как-то себя отвлекал. И это была рыбалка в первую очередь. Изучил новые водоемы в Ленобласти. И там села такая трофейная для меня.

Я такой, что если начинаю чем-то увлекаться, то все: у меня десять удочек, самые крутые катушки – не знаю, зачем они мне нужны, но нужны самые крутые. Мне кажется, что рыбе-то пофиг, а мне нет! У меня очень дорогие снасти есть, я вкладывал все свои средства, которые у меня были с победы на этапе Гран-при, например. Все уходило на рыбалку», – сказал Алиев в интервью Первому каналу.