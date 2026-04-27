Чемпион Европы Алиев пропустил сезон из-за лечения туберкулеза. Полгода он проходил химиотерапию

Алиев пропустил прошлый сезон из-за туберкулеза.

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев сообщил, что пропустил прошлый сезон из-за туберкулеза.

– Предыдущий сезон ты пропустил, как так вышло?

– Были сборы, которые я провел, как мне кажется, достойно. Подготовил себя ментально к сезону, что он будет заключительным.

Все пошло по наклонной в один момент. В сезон мне не удалось выйти, потому что случилась та самая болезнь, о которой никто не знает. Это интервью, чтобы раскрыть занавес, показать и рассказать, что произошло. Не хочу, чтобы меня жалели и прочее.

– Сборы прошли что случилось дальше?

– Перед сезоном нужно было проходить углубленное медицинское обследование, которое проходят все спортсмены – раз в полгода мы это делаем.

На одном из прохождений мне обозначили, что у меня нет допуска, и выявили проблемы. Выполнили ряд дообследований, переобследований. Поняли, что есть большая проблема. Не знали, как повести себя правильно.

Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано изначально. Я думал, что все это какая-то помарка врачей. Но оказалось, нет. Здесь мы понимали, что надо пройти определенный период и определенное лечение, чтобы допуск вернуть.

– Сколько занимал период обследований?

– От точки УМО до точки диагноза – где-то две недели. За эти две недели я прошел огонь, воду и медные трубы. Ничего не было ужасного и ужасающего. Просто в голове: сезон, программы, выход на публику… Все планы рубятся под откос. Мы с тренерами остались в ситуации, где надо, держась за руки, что-то делать. Это был туберкулез.

– Сильно тебя прибило?

– Да, сильно. Потому что мое восприятие этой болезни было совершенно другим изначально. Я, конечно, очень много узнал. Есть факты, что болеют очень часто такие немножко лирики, писатели – я сопоставлял это на себя, потому что я пишу стихи, пишу музыку. Я тоже «избранный» в этом плане.

Пришлось пройти очень многое. Я прошел курс химиотерапии 6,5 месяца. Это было самое сложное.

Быстро понял, что это за болезнь, и как-то себя успокоил ментально. Потому что мое восприятие было другим. А потом началась самая жесть в виде терапии, – сказал Алиев в интервью Первому каналу.