Дикиджи защитил диплом на тему «Биомеханический анализ четверного акселя»

Дикиджи защитил диплом на тему, как исполнять четверной аксель.

Чемпион России Владислав Дикиджи окончил техникум при петербургском училище олимпийского резерва № 2. 

Он защитил выпускную квалификационную работу на тему «Техника исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании: биомеханический анализ четверного акселя и методические рекомендации для тренировочного процесса».

Дикиджи является единственным в России исполнителем акселя в четыре с половиной оборота – он делал его на тренировках, а также вне конкурса на чемпионате России по прыжкам. 

На турнирах ISU четверной аксель исполняет только американец Илья Малинин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница петербургского УОР № 2
Ого!!! Умничка! Поздравляю Влада! Тема - огнище!!!
Совмещал теорию с практикой так сказать.
Молодец Влад! Методические рекомендации - самое ценное! Всем взять на вооружение!)
Молодец! И тема интнересная, и тут уж точно не скажешь, что автор не знаком с темой диплома
Поздравления Владу с защитой 🥳
Поздравления Владу, и удачи всегда и везде. Надеюсь, Влад ещё станет чемпионом, и не только у нас.
Тема диплома - супер!.. Поздравления Владу с успешной защитой!..
Мои поздравления Владу с успешной защитой. Молодец! Удачи в новом сезоне!
Очень рада за Влада. Тема та, которая самая ТА... Хочется снова видеть огонь победы в его глазах🔥🔥🔥Хочется увидеть его красивые прыжки... Хочется пожелать ему былой уверенности в своих силах. Он , несомненно, талант и лучший из лучших . Самое главное:хочется пожелать, чтобы нашли этому алмазу достойного постановщика, который найдет возможности представить талант Влада во всем блеске... Пожалуйста, поставьте парню достойные его катания программы🙏🙏🙏
Влада с успешной защитой. Очень хочется,чтобы у этого прекрасного парня и замечательного фигуриста все наконец-то "сложилось". Крепкого здоровья,больше без травм и неожиданных "неприятностей" (и в жизни) в спортивной карьере. Верных друзей,которые будут рядом не только в радости..Отличных программ,чтобы были именно "для и под" него. Может, обратятся с Т. к ведущим нашим или зарубежным постановщикам? Хочется видеть, как и прежде, прекрасные прыжки Владика (кто знает,может,и 4А). Чтобы он опять поверил в себя,чтобы глаза опять светились и до и после каждого выступления.
