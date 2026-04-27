Произвольный танец Зингас и Колесника поставлен под музыку из «Болеро»

Ришо поставил Зингас и Колеснику произвольный танец под «Болеро».

Американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в следующем сезоне в произвольном танце будут выступать под музыку из «Болеро».

Постановщиком программы является французский хореограф Бенуа Ришо.

Зингас и Колесник – бронзовые призеры чемпионата мира 2026 года в танцах на льду.