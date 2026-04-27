25

Произвольный танец Зингас и Колесника поставлен под музыку из «Болеро»

Американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в следующем сезоне в произвольном танце будут выступать под музыку из «Болеро». 

Постановщиком программы является французский хореограф Бенуа Ришо.

Зингас и Колесник – бронзовые призеры чемпионата мира 2026 года в танцах на льду.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Зингас
logoсборная США
Бенуа Ришо
Эмилия Зингас
Вадим Колесник
танцы на льду
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Меньше всего интересно на какую музыку танец у этой пары. Вообще не вдохновляет этот танцевальный дуэт.
Ответ Ида Минкус-Чабакова
Мда...И они становятся первой парой в США .
Ответ Ида Минкус-Чабакова
Однако нам их видеть на ведущих ролях в ближайшие минимум 4 года. Уже на ЧМ им лихо передали по наследству грибы Чоков и водрузили на пьедестал.
Свежо, неповторимо, необычно и супер-креативно...Никто раньше под Болеро программы не катал. Музыкальный вкус Ришо поражает своей оригинальностью - Нотр Дам для Горбачёвой, Дождь в твоих глазах для Кагановской и Некрасова, Кармен для Муравьевой.... Гений, просто гений!
Ответ Ринн24
Видимо, считает, что это беспроигрышные варианты).
Ответ Ринн24
Ришо Горбачевой не ставил, ставил Розанов
Ни одного сезона без Болеро.
Ответ Адриана
Развитие ФК по мнению Ришо, наверное... Пересказать уже сто раз рассказанное...
По их совместным навыкам - спорно, конечно... Рановато замахнулись, кмк...
Болеро - это почти всегда заявка - претензия. Я бы сказала на лидерство, ну и на неординарность - вспомним Аймо, Каролину Костнер, Торвилл- Дин , Валиеву в конце концов.
У молодой амбициозной пары Зингас- Колесник - это в первую очередь мне кажется заявка на самую верхнюю или верхние (но выше бронзы-бронзу уже прошли) ступеньку пьедестала. Для кого - то это может показаться наглостью , а почему нет ???
При этом я бы еще сказала , что еще более амбициозен Бенуа Ришо . Хореограф , который всегда в КиКе как выводящие тренеры. У некоторых спортсменов как бы особая связь с Бенуа . И мне кажется Ришо чуть ли не единственный из постановщиков , который берет на себя и ответственность на себя за результат. Его компетенции несколько шире, чем просто постановщик. Кроме того он реально талантлив. Думаю ,он найдет что выжать из "Болеро". Тут на кону многое стоит...
Постановка от Ришо, Шпильбанд доработает.
Ответ Katerina Sunny
Ришо им произвольный танец этого сезона ставил, РиДж
Ответ Viktoria dek
Очень оригинально...Три Ромео и Джульетты на ПП на ЧМ 2026 - вот это я понимаю новаторство!
Шура, еще сорок ведер и деньги наши©
Давно не было Болеро.
Этот дуэт наверное самый интересный!
Будет любопытно посмотреть постановку!
Ну… с этим бредом по поводу музыкальных прав больше и ставить то нечего. Классику да парочку тех, кто никогда не возражает
Будет круто!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост» – премьера в видеоформате! Итоги ЧМ-2026 – в дискуссиях и впечатлениях, в том числе из Праги
31 марта, 12:40Видео
Судейский скандал в танцах: британцы упустили бронзу из-за штрафа, который никто не понял
30 марта, 02:40
Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»
29 марта, 16:04
