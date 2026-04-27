Произвольный танец Зингас и Колесника поставлен под музыку из «Болеро»
Американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в следующем сезоне в произвольном танце будут выступать под музыку из «Болеро».
Постановщиком программы является французский хореограф Бенуа Ришо.
Зингас и Колесник – бронзовые призеры чемпионата мира 2026 года в танцах на льду.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Зингас
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У молодой амбициозной пары Зингас- Колесник - это в первую очередь мне кажется заявка на самую верхнюю или верхние (но выше бронзы-бронзу уже прошли) ступеньку пьедестала. Для кого - то это может показаться наглостью , а почему нет ???
При этом я бы еще сказала , что еще более амбициозен Бенуа Ришо . Хореограф , который всегда в КиКе как выводящие тренеры. У некоторых спортсменов как бы особая связь с Бенуа . И мне кажется Ришо чуть ли не единственный из постановщиков , который берет на себя и ответственность на себя за результат. Его компетенции несколько шире, чем просто постановщик. Кроме того он реально талантлив. Думаю ,он найдет что выжать из "Болеро". Тут на кону многое стоит...
Давно не было Болеро.
Будет любопытно посмотреть постановку!