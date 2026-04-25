Яна Рудковская: «Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен»

Продюсер Яна Рудковская считает, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет. 

«Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим спортсменом в истории. Думаю, перебить его рекорд – четыре медали на четырех Олимпиадах – будет очень сложно. Такое удавалось только Евгению и Йиллису Графстрему. Могут превзойти только с учетом командного турнира.

Евгений Плющенко – мировая легенда. Он разрушил стереотипы, что в фигурном катании есть что-то невозможное. Человек в 31 год прыгал четверные на Олимпиаде и обыгрывал действующего чемпиона мира Патрика Чана. 

Плющенко – бренд. Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», – сказала Рудковская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Не упомню командника во времена Графстрема, у него три золота в личных ОИ ФК турнирах, а у гения одно. И у Ханю два. Яна, не надо сравнивать несравнимое и приписывать мужу то, чего никогда не было.
Гению до Графстрема еще ...ть и ...ть, но от собственного величия уже крышу снесло.
надо же как то прикрыть тренерскую бездарность
А при чем тут тренерство? Он титулованный спортсмен с длинной карьерой, который вдохновлял много фигуристов
Что случилось? Все в порядке с Евгением?
Ответ на откровения Ковтуна. Типа- какие вообще могут быть разговоры про ОИ, какой Ковтун, если есть такой великий Плющенко)))) Вообще странно, что на нынешнюю поехал таки Гуменник, а не ЕвГений.
это просто утверждение чтобы помнили.Очень убедительное поколение у мужчин.Боится что Плющенко и др просто забудут совсем.
Одновременно гений и позор российской фигурки ) Такое сложно забыть
Чем дальше от времени его побед, тем больше у него позора
В чем позор? Не он прогремел по всем зарубежным СМИ с допинговым делом, а на следующих ОИ провалился на 6е место
Бездарный фигурист. Только прыгал. Некрасиво. Противно величаво разводил руки в стороны и приподнимал головену. Ну и знаменитое выльгарное вихляние пятой точкой. По-женски. И бесконечные раскаты по люду с вытянутой физиономией и круглыми глазами.
Сами себя только нахваливают. Позорники.
Как фигурист,Плющенко,был хорош. Стабильно ка
тался,харизматичен и титулов чемпионских много собрал. Не надо плевать в него,как в фигуриста.
Как фигурист он кончился в Олимпийском Сочи.
что ж она не угомонится никак. с Лакерником за спиной странно, что Ханю не обыграл.) Плющ со своим старомодным катанием в Сочи инородным элементом смотрелся. и кому она про разрушенные стереотипы рассказывает? чем он их разрушил, двойными прыгами в ПП?
Это она кому ответила? Ковтуну или пасынку.
Обоим сразу, одним махом🤭🤣🤣
А у Плющенко нет ни грамма мужественности? Самому то слабо было ответить, да просто позвать сына и реально пообщаться? Не мужик ты, Женя. Не мужик.
> Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет.

Помнить то будут, вопрос - в каком ключе. Он уже перебил все хорошие воспоминания о себе, как о спортсмене, постоянными скандалами и дрязгами, которые привносит его академия в фигурку.

Это не говоря уже о том, как о нем отзываются некоторые коллеги и даже родной сын. Ученики то молчат, у них контракт. Жаль, наверное, Яне, что и Егору такой подсунуть не удалось.
Яна не переживай ты навсегда вписала своего мужа в АНАЛЫ истории🤭
да, в историю можно войти ,а можно влипнуть. Вот прям ярчайший пример влипания. При чем с завидной регулярностью
Действительно, например прогреметь с допинговым скандалом по всем мировым СМИ с лучшей ученицей
Иуду вон вообще уже 2000 лет помнят .....
Первое что приходит на ум, когда видишь очередные бабянины излияния - ей что-то срочно надо! Или реклама, или набросить, или дела плоховаты, или просто выпала из медиа, боится как-бы не забыли. В данном конкретном случае все ясно - идет раскрутка нового шоу. Забавную однако роль она отвела Ягу в своем спиче - вскользь упомянула после магучего Плю-бренда. Ну что, Лёша, хорошо тебе сбоку припекой? Позарился на бабки, а дальше будет больше, еще Гнома в санях покатаешь.
И кстати, мощный Плю - это бренд чего, стесняюсь спросить? Коньяка? Ну правда, о каком бренде вещает ЯР? Есть Плюх, бывший не плохой спортсмен, но плохой человек, некудышный тренерок, муж бывшей жены Батурина. Он чем еще известен и ценен? И да, помнить будут Малинина. А так же многих других выдающихся спортсменов, Ханю, Чена, и нынешних. А не Плю с его допотопным тулупчиком.
"Евгений Плющенко" - зарегистрированный бренд. Владелец - Рудковская Я. А.
Кстати, срок регистрации, если не ошибаюсь, заканчивается в 2026))
Бренд протухшего пива в холодильнике.
