Яна Рудковская: «Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен»

Рудковская: Плющенко - мировая легенда, его будут помнить и через 100 лет.

Продюсер Яна Рудковская считает, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет.

«Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим спортсменом в истории. Думаю, перебить его рекорд – четыре медали на четырех Олимпиадах – будет очень сложно. Такое удавалось только Евгению и Йиллису Графстрему. Могут превзойти только с учетом командного турнира.

Евгений Плющенко – мировая легенда. Он разрушил стереотипы, что в фигурном катании есть что-то невозможное. Человек в 31 год прыгал четверные на Олимпиаде и обыгрывал действующего чемпиона мира Патрика Чана.

Плющенко – бренд. Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», – сказала Рудковская.