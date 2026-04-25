Яна Рудковская: «Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен»
Продюсер Яна Рудковская считает, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет.
«Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим спортсменом в истории. Думаю, перебить его рекорд – четыре медали на четырех Олимпиадах – будет очень сложно. Такое удавалось только Евгению и Йиллису Графстрему. Могут превзойти только с учетом командного турнира.
Евгений Плющенко – мировая легенда. Он разрушил стереотипы, что в фигурном катании есть что-то невозможное. Человек в 31 год прыгал четверные на Олимпиаде и обыгрывал действующего чемпиона мира Патрика Чана.
Плющенко – бренд. Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», – сказала Рудковская.
Гению до Графстрема еще ...ть и ...ть, но от собственного величия уже крышу снесло.
Сами себя только нахваливают. Позорники.
тался,харизматичен и титулов чемпионских много собрал. Не надо плевать в него,как в фигуриста.
Помнить то будут, вопрос - в каком ключе. Он уже перебил все хорошие воспоминания о себе, как о спортсмене, постоянными скандалами и дрязгами, которые привносит его академия в фигурку.
Это не говоря уже о том, как о нем отзываются некоторые коллеги и даже родной сын. Ученики то молчат, у них контракт. Жаль, наверное, Яне, что и Егору такой подсунуть не удалось.
И кстати, мощный Плю - это бренд чего, стесняюсь спросить? Коньяка? Ну правда, о каком бренде вещает ЯР? Есть Плюх, бывший не плохой спортсмен, но плохой человек, некудышный тренерок, муж бывшей жены Батурина. Он чем еще известен и ценен? И да, помнить будут Малинина. А так же многих других выдающихся спортсменов, Ханю, Чена, и нынешних. А не Плю с его допотопным тулупчиком.
Кстати, срок регистрации, если не ошибаюсь, заканчивается в 2026))