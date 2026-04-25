Александр Жулин: «По отношению к Ковтуну, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация»
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что спортивный принцип при отборе фигуриста от России на Олимпиаду-2014 был нарушен.
Победу на чемпионате России в декабре 2013 года одержал Максим Ковтун, но включен в команду на Игры был Евгений Плющенко.
«Я не знаю, там какая-то мутная история. Но раз Евгений Плющенко выиграл командный олимпийский турнир, наверное, решение было правильным. А может, и нет.
По отношению к Максиму, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация. Так что я не знаю, правильно или нет», — заявил Жулин.
«Хотелось бы, чтобы Плющенко понимал, как мне было #####». Ковтун и его боль по Сочи-2014
З.Ы. Как можно проиграть ОИ в команде прекрасно продемонстрировал Коляда через 4 года. Вот именно от такого поворота и подстраховались Плющенко.
З.З.Ы. И не надо говорить что при том отрыве, который оказался в результате, практически любой результат не повлиял бы. Это сейчас известно, а когда принимали решение никто не знал, что Липницкая в короткой обыграет и Костнер, и Асаду, а Осмонд провалится. Займи Юля там 3 место, а не 1, а канадка 5, что вполне себе прогнозируемый результат, при провале одиночника в короткой по отношению к Чану, и в произвольной совсем другой расклад был бы.
А сейчас мусолят нафталин давно минувших дней... Хотя, будет очень даже неплохо, если это и будет главной новостью весны и лета в ФК.
Плющенко, конечно, сейчас иногда метет языком не по делу, но спортсмен он был железный и без него золота командника, на которое однозначно ставила Российская команда, не завоевали бы!
Тогда Максимку устраивало нарушение спортивного принципа в его пользу,а когда ответка прилетела--разнылся,обидели мальчика