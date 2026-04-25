96

Александр Жулин: «По отношению к Ковтуну, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация»

Победу на чемпионате России в декабре 2013 года одержал Максим Ковтун, но включен в команду на Игры был Евгений Плющенко.

«Я не знаю, там какая-то мутная история. Но раз Евгений Плющенко выиграл командный олимпийский турнир, наверное, решение было правильным. А может, и нет.

По отношению к Максиму, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация. Так что я не знаю, правильно или нет», — заявил Жулин.

«Хотелось бы, чтобы Плющенко понимал, как мне было #####». Ковтун и его боль по Сочи-2014

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
logoсборная России
logoМаксим Ковтун
logoАлександр Жулин
logoСочи-2014
logoмужское катание
logoЕвгений Плющенко
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выбор Плющенко, а не Ковтуна был продиктован элементарным здравым смыслом. Главной задачей единственного мужчины-одиночник на тех ОИ было не проиграть командные соревнования. Уверенность что Плющенко с этой задачей справится была, чего про Ковтуна сказать было нельзя. Его результаты на предыдущем ЧМ, из-за которых и была единственная квота уже не вызывали доверия мягко говоря, а выступлением на ЧЕ предолимпийском он тоже не убедил. Все верно сделали, на месте принимающих решение я поступил бы также.
З.Ы. Как можно проиграть ОИ в команде прекрасно продемонстрировал Коляда через 4 года. Вот именно от такого поворота и подстраховались Плющенко.
З.З.Ы. И не надо говорить что при том отрыве, который оказался в результате, практически любой результат не повлиял бы. Это сейчас известно, а когда принимали решение никто не знал, что Липницкая в короткой обыграет и Костнер, и Асаду, а Осмонд провалится. Займи Юля там 3 место, а не 1, а канадка 5, что вполне себе прогнозируемый результат, при провале одиночника в короткой по отношению к Чану, и в произвольной совсем другой расклад был бы.
Ответ nnp165
тем более мужчины первые начинали КП. Любой провал парня мог сказать на других членов команды.
Ответ nnp165
Ну желание во что бы то ни стало выиграть командник , самими же и придуманный , в Сочи выходит боком ..... В 18 его взяла Канада , в 22 и 26 - США .... т е задуманный как железное " золото" командник стал источником скандалов и позора .....
Прошлогоднее межсезонье куда как забористее было. Там одно за другим полыхало, педоскандал с Розановым, битьё льда Муравьевой, откровения Алферовой в соцсетях, облом с переходом под другой флаг Жилиной, нескончаемые перфомансы от мамы Иры, в том числе с побегом из полицейской машины и хорошо поставленным ударом с правой... И т.д. и т.п. На их фоне матерная тирада Дани Самсонова, которая намечалась как главное событие межсезонья, оказалась детской шалостью, которая моментально ушла из тренда)
А сейчас мусолят нафталин давно минувших дней... Хотя, будет очень даже неплохо, если это и будет главной новостью весны и лета в ФК.
Ответ Ягун Ягунини
А на 2м месте рассталась (а потом не рассталась) Камила Валиева со своим хоккеистом. И достаточно с нас бурного межсезонья)
Ответ Ягун Ягунини
Точно...скучно
Напомните им всем, из-за кого у нас на ту Олимпиаду была всего одна квота в мужской одиночке, а потом уже говорите про справедливость.
Ответ stacyeees
Плюс очевидно, что стране в первую очередь нужна была командная золотая медаль, а Плющенко никогда не подводил!
Ответ stacyeees
А из-за кого? Почему Плющенко не поучаствовал в завоевании квот?
Хорошо было бы если эта говорящая голова прокомментировала и то, как Ковтуна затащили для участия в ЧМ- 2013 и как эпически он там обделался, "завоевав" для России всего одну квоту!
Плющенко, конечно, сейчас иногда метет языком не по делу, но спортсмен он был железный и без него золота командника, на которое однозначно ставила Российская команда, не завоевали бы!
Свой шанс Ковтун упустил на чемпионате Европы перед ои,занял пятое место пропустив вперёд своих соотечественников Воронова и Меньшова,у федерации были сомнения сможет ли он при большой психологической нагрузке какая будет в командных хорошо выступить,все помнили его провал на чм 2013 года.
Ещё в те дни отстаивал мнение, что Плющенко, не только сам принес бы максимальный вклад, не смотря на неважное физическое состояние, из-за которого было ясно, что в личном первенстве его не хватит, он или снимется, или останется за бортом призеров, но для команды, что не менее важно, был столпом уверенности не только для юной Липницкой, но и для всех остальных. Помнится, злорадствующих минусяторов было подавляющее большинство. И, наверно, их сторонники и поныне из-за этого ненавидят Плющенко, только никто из них почему-то не учитывает, что Ковтун крайне нестабильно выглядел на международных стартах, и победу на российском чемпионате скорее можно было отнести к случайностям.
Ковтун на предолимпийском ЧЕ в одну калитку проиграл Воронову и Меньшову. Уж если кого и лишили поездки на ОИ, то это Сережу Воронова.
Ответ Анастасия Внукова
Про них, кстати, часто забывают. Хорошие были спортсмены.
Нарушать спортивный принцип федре не в первой.
Ответ Док Аксель
Или именно тогда и было "впервой"?
Ответ Док Аксель
Хватит ныть,американская федерация на прошлые игры Малинина не взяла по спортивному принципу,как ружье иногда выстреливает,так и Ковтун случайно на ЧР Плющенко обыграл
Жулин пусть ответит,почему Ковтуна с 5го места на ЧР отправили вместо Меньшова на ЧМ?
Тогда Максимку устраивало нарушение спортивного принципа в его пользу,а когда ответка прилетела--разнылся,обидели мальчика
А по какому принципу сам Ковтун попал на ЧЕ с пятого места ЧР.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковтун об Олимпиаде-2014: «Плющенко сделал ошибку, дал интервью и озвучил весь план: «Я выступлю в командном турнире, а молодой поедет в личку»
24 апреля, 15:58
«Хотелось бы, чтобы Плющенко понимал, как мне было #####». Ковтун и его боль по Сочи-2014
24 апреля, 14:05
Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански. Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»
24 апреля, 13:54
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Надеюсь, что в ISU поднимут вопрос возвращения не только юниоров, но и взрослых спортсменов»
вчера, 20:44
Трусова об Олимпиаде-2022: «Решила, что если не сделаю пятый четверной, никогда не прощу себе этого»
вчера, 18:22
Валиева поделилась фото в красном платье по случаю дня рождения
вчера, 17:06Фото
Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет
вчера, 14:59
Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»
вчера, 14:06
Макар Игнатов: «Планы на межсезонье – отдохнуть. В направлении постановок пока не думал»
вчера, 13:18
Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»
вчера, 12:20
Алиев расстался с девушкой, когда лечился от туберкулеза: «Отношения закончились в этот период. Было непросто»
вчера, 11:38
Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»
вчера, 11:29
Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»
вчера, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем