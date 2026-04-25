Александр Жулин: «По отношению к Ковтуну, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация»

Жулин: по отношению к Ковтуну в Сочи-2014 спортивный принцип был нарушен.

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что спортивный принцип при отборе фигуриста от России на Олимпиаду-2014 был нарушен.

Победу на чемпионате России в декабре 2013 года одержал Максим Ковтун, но включен в команду на Игры был Евгений Плющенко.

«Я не знаю, там какая-то мутная история. Но раз Евгений Плющенко выиграл командный олимпийский турнир, наверное, решение было правильным. А может, и нет.

По отношению к Максиму, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация. Так что я не знаю, правильно или нет», — заявил Жулин.

