Федерация фигурного катания России проведет отчетно-выборную конференцию 22 мая, в повестке избрание президента

22 мая ФФККР проведет отчетно-выборную конференцию.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) проведет отчетно-выборную конференцию 22 мая.

В повестке среди прочих пунктов значатся избрание президента и вице-президента федерации, а также членов исполкома ФФККР.

11 февраля 2025 года на внеочередной выборной конференции главой организации был избран Антон Сихарулидзе .