Плющенко проводит сборы в Азербайджане. На них присутствует Жилина
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что проводит сборы в Азербайджане.
«Провожу тренировочные сборы в Азербайджане по приглашению наших друзей – Федерации фигурного катания Азербайджана.
Спасибо за теплый прием на ледовой арене имени Гейдара Алиева. Здесь всегда с аншлагами проходят наши шоу.
А 1-14 мая пройдут тренировочные сборы уже на нашей базе в Горках-10 в «Ангелах Плющенко Подмосковье», который мы проведем вместе с моим тренером А. Н. Мишиным», – написал Плющенко.
На сборах присутствуют Вероника Жилина и сын Плющенко Александр.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Главный патриот нашего ФК, как всегда, в нужное время в нужном месте оказался))