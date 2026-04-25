Плющенко проводит сборы в Азербайджане. На них присутствует Жилина

Евгений Плющенко проводит тренировочные сборы в Азербайджане.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что проводит сборы в Азербайджане.

«Провожу тренировочные сборы в Азербайджане по приглашению наших друзей – Федерации фигурного катания Азербайджана.

Спасибо за теплый прием на ледовой арене имени Гейдара Алиева. Здесь всегда с аншлагами проходят наши шоу.

А 1-14 мая пройдут тренировочные сборы уже на нашей базе в Горках-10 в «Ангелах Плющенко Подмосковье», который мы проведем вместе с моим тренером А. Н. Мишиным», – написал Плющенко.

На сборах присутствуют Вероника Жилина и сын Плющенко Александр.