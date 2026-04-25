РУСАДА с января по март проверило на допинг 28 российских фигуристов

РУСАДА в первом квартале 2026 года протестировало 28 фигуристов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март проверило на допинг 28 фигуристов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

По два раза проверку прошли Арсений Федотов, Глеб Лутфуллин, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

По одному разу были протестированы Софья Акатьева, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев и Артем Валов.

В 2025 году РУСАДА протестировало 88 фигуристов. Шесть раз проверку проходил Николай Угожаев, по пять — Александр Галлямов и Петр Гуменник, по четыре — Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Аделия Петросян.