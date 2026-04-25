Марк Кондратюк: «Вектор на упрощение программ мне кажется странным. Как ни крути, но фигурное катание — все-таки спорт»

Кондратюк: вектор на упрощение программ мне кажется странным.

Призер Олимпиады-2022 в команде Марк Кондратюк высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

— Со следующего сезона изменятся правила ISU, и количество прыжков в произвольных программах будет сокращено. Как относитесь к этим переменам?

— Скептически. Как ни крути, но фигурное катание — все-таки спорт, поэтому вектор на упрощение мне кажется странным. Его объясняют тем, что спортсмены так будут чище кататься и лучше презентовать программу. Но, на мой взгляд, для тех, кто не справлялся с этой задачей раньше, ничего не изменится, сколько прыжков ни убери из программы. А те, кто классно выкатывал программы, продолжит это делать и дальше.

— Зато постановок с семью четверными прыжками, как у Ильи Малинина, мы, вероятно, больше не увидим.

— Если только не делать каскад из двух квадов. Илья, кстати, такое показывал, да и некоторые другие фигуристы тоже. Я делал каскад из двух четверных через ойлер. Так что в теории все возможно. И я, конечно, с большим удовольствием посмотрю, как Илья Малинин творит историю с семью четверными, чем на упрощенные программы, — сказал Кондратюк.