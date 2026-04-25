Кондратюк о «Русском вызове»: «Из-за результатов я не расстраиваюсь. Сфера искусства по определению очень субъективна»

Кондратюк о «Русском вызове»: сфера искусства по определению очень субъективна.

Призер Олимпиады-2022 в команде Марк Кондратюк заявил, что не расстраивается из-за результатов турнира шоу-программ, где он занял четвертое место.

— На турнире «Русский вызов» фигуристы имеют возможность воплотить творческую составляющую. Насколько для вас важен и значим этот турнир, с учетом того, что он каждый раз вызывает много вопросов с точки зрения судейства и итогового распределения мест?

— Начну чуть издалека. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо и Первому каналу, и Федерации фигурного катания на коньках России, что в нынешней ситуации наш вид спорта не стоит на месте, а активно развивается. В последнее время появилось несколько необычных, до того невиданных турниров, в том числе «Русский вызов».

Для меня фигурное катание — это баланс между технической составляющей и искусством, а идеальный фигурист — тот, который и прыгает классно, и при этом рассказывает историю, а не просто ездит под музыку. И если чемпионат России по прыжкам отражает первую из этих двух составляющих, то «Русский вызов» — это его полная противоположность, другая грань фигурного катания.

Мне нравится, что можно взять любую идею и использовать бесконечное количество способов ее реализации. Все ограничивается только мыслями и талантом постановщиков, тренеров и тебя самого как спортсмена.

Что касается различных обсуждений, то это совершенно не удивительно и встречается в любой человеческой деятельности. Просто плоскость искусства, наверное, одна из самых удобных для критики сторона жизни. Но тут и соглашаться с каким-то мнением, и спорить, на мой взгляд, бессмысленно. Эта сфера по определению очень субъективна.

Допустим, я скажу, что мне нравится Дега, а Матисс не нравится. А вы скажете обратное. Кто из нас прав? Да никто. Они оба великие художники, навсегда вписавшие свои имена в историю искусства. Но это никого не обязывает их любить.

Поэтому из-за результатов «Русского вызова» я не расстраиваюсь. В этом году вошел в топ-4, получил деревянную медаль. И, конечно, я очень рад, что получилось взять специальный приз за хореографию. Это значит, что постановщик номера Илья Авербух и вся его большая команда работала не зря, — сказал Кондратюк.