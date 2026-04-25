«Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола». Экс-вратарь ЦСКА Помазан о дочери в фигурном катании
Бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан рассказал о своей дочери, которая занимается фигурным катанием.
12-летняя Стефания Помазан тренируется в школе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.
– В 2024 году заняла третье место в Москве по своему разряду! Правда, из-за травмы пропустила год. В апреле ей исполнилось 12.
– Ждем на следующей Олимпиаде?
– Там же возрастные ограничения теперь – можно участвовать только с 18 лет. Получается, через одну! Выиграть Стефа и правда хочет – а иначе чего заниматься?
Никаких планов на карьеру для дочки не строили. Сначала она каталась в Калининграде, потом в Минске, а однажды мы приехали на каникулы в Калининград – и там дочку заметили тренеры из школы Тутберидзе. Они и сказали: «Переезжайте в Москву».
– Сейчас дочь катается в «Хрустальном»?
– Нет. Тренеры посчитали ее слишком высокой: «Ей будет трудно прыгать». Наверное, поставили на других девочек. На тот момент Стефа не прыгала на топовом уровне, но когда из школы Тутберидзе мы перешли в другую, к Василевскому, то там за пару месяцев дочь научилась делать тройные тулупы.
– То есть рост не играет роли?
– Выходит, да. Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола. Тренировки начинаются в 7 утра, даже на учебу нет времени! Но Стефа справляется, – рассказал футболист.
У нас готовят не фигуристов, а спецназовцев с детства)