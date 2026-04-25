Экс-вратарь ЦСКА Помазан назвал фигурное катание очень жестоким спортом.

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан рассказал о своей дочери, которая занимается фигурным катанием.

12-летняя Стефания Помазан тренируется в школе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

– В 2024 году заняла третье место в Москве по своему разряду! Правда, из-за травмы пропустила год. В апреле ей исполнилось 12.

– Ждем на следующей Олимпиаде?

– Там же возрастные ограничения теперь – можно участвовать только с 18 лет. Получается, через одну! Выиграть Стефа и правда хочет – а иначе чего заниматься?

Никаких планов на карьеру для дочки не строили. Сначала она каталась в Калининграде, потом в Минске, а однажды мы приехали на каникулы в Калининград – и там дочку заметили тренеры из школы Тутберидзе. Они и сказали: «Переезжайте в Москву».

– Сейчас дочь катается в «Хрустальном»?

– Нет. Тренеры посчитали ее слишком высокой: «Ей будет трудно прыгать». Наверное, поставили на других девочек. На тот момент Стефа не прыгала на топовом уровне, но когда из школы Тутберидзе мы перешли в другую, к Василевскому, то там за пару месяцев дочь научилась делать тройные тулупы.

– То есть рост не играет роли?

– Выходит, да. Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола. Тренировки начинаются в 7 утра, даже на учебу нет времени! Но Стефа справляется, – рассказал футболист.