7

«Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола». Экс-вратарь ЦСКА Помазан о дочери в фигурном катании

12-летняя Стефания Помазан тренируется в школе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

– В 2024 году заняла третье место в Москве по своему разряду! Правда, из-за травмы пропустила год. В апреле ей исполнилось 12.

– Ждем на следующей Олимпиаде?

– Там же возрастные ограничения теперь – можно участвовать только с 18 лет. Получается, через одну! Выиграть Стефа и правда хочет – а иначе чего заниматься?

Никаких планов на карьеру для дочки не строили. Сначала она каталась в Калининграде, потом в Минске, а однажды мы приехали на каникулы в Калининград – и там дочку заметили тренеры из школы Тутберидзе. Они и сказали: «Переезжайте в Москву».

– Сейчас дочь катается в «Хрустальном»?

– Нет. Тренеры посчитали ее слишком высокой: «Ей будет трудно прыгать». Наверное, поставили на других девочек. На тот момент Стефа не прыгала на топовом уровне, но когда из школы Тутберидзе мы перешли в другую, к Василевскому, то там за пару месяцев дочь научилась делать тройные тулупы.

– То есть рост не играет роли?

– Выходит, да. Этот спорт – очень жестокий, даже сложнее футбола. Тренировки начинаются в 7 утра, даже на учебу нет времени! Но Стефа справляется, – рассказал футболист.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logo«Пама» Евгений Помазан
logoженское катание
Юлия Лавренчук
logoЭтери Тутберидзе
Алексей Василевский
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть с высоким ростом в жестоком спорте, забив на учёбу, но с мечтами об Олимпиаде.
Л-логика!
А то вы не видите пигмейчиков в школе Тутберидзе.?
Правда в том, что уровень физической подготовки у юных фигуристов таков, что если ребенок по каким-то причинам не может или больше не хочет заниматься фигуркой, но захочет пойти в теннис, плавание, баскетбол, то его туда берут с нулевой подготовкой по этому новому виду спорта сразу же.
У нас готовят не фигуристов, а спецназовцев с детства)
Ответ Rassvetoff
Правда в том, что уровень физической подготовки у юных фигуристов таков, что если ребенок по каким-то причинам не может или больше не хочет заниматься фигуркой, но захочет пойти в теннис, плавание, баскетбол, то его туда берут с нулевой подготовкой по этому новому виду спорта сразу же. У нас готовят не фигуристов, а спецназовцев с детства)
Я думаю со спортивными гимнастами также, универсальные бойцы. Только там тоже отбор по низкому росту, наверное еще более мощный, чем в фк.
особенно сейчас жестокий разве нет, без международных.
Ну вот так и узнаем, что тренеры Этери никого, нигде, никогда не приглашают к себе в штаб. Не переманывают.
