Загитова запустила проект «Формула льда» для юных спортсменов: «Мы пригласили пятерых детей из разных городов страны. Было больше 200 заявок»

Алина Загитова запустила собственное реалити-шоу «Формула льда».

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу «Формула льда».

В проекте участвуют юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.

«В проект попали люди, чей путь в фигурное катание оказался тернистым из-за сложных жизненных обстоятельств, которые у каждого участника особенные», – говорится в репортаже о съемках шоу.

«Сейчас я больше времени уделяю учебе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу «Формула льда», где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны.

Было больше двухсот заявок – все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», – сказала Загитова.