Загитова запустила проект «Формула льда» для юных спортсменов: «Мы пригласили пятерых детей из разных городов страны. Было больше 200 заявок»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу «Формула льда».
В проекте участвуют юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.
«В проект попали люди, чей путь в фигурное катание оказался тернистым из-за сложных жизненных обстоятельств, которые у каждого участника особенные», – говорится в репортаже о съемках шоу.
«Сейчас я больше времени уделяю учебе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу «Формула льда», где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны.
Было больше двухсот заявок – все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», – сказала Загитова.
Ничего не понятно.
Больше 200 детей привозила в Москву вместе с родителями?
За свой счёт?
Они помечтали и уехали домой, ведь отобрали только 5 человек?
Мечты исполняются у всех или только у тех, у кого наиболее трудная ситуация?
В общем, вопросов много - ответов на них нет 🤷♀️
То есть вот у тебя не такая трудная ситуация, ты иди отсюда.
Вот у другого ребенка ситуация труднее
Его берем
Сюр какой то
Шоу по загитовски.
То есть ШОУ на детях с трудными жизненными ситуациями.
Ну, это как она в детский дом "Алые паруса ездила"
Благотворительность по загитовски - это игрушки пылесборники в детский дом отдам, а конфеты сама съем
А, еще мальчика-инвалида притащу на презентацию мерча
Ну это же она случайно выбрала ДД именно с таким названием?
Цинизм в квадрате. Привезла детям трафаретики своего изображения в пачке, чтоб дети обводили его и разукрашивали.
И на крыше будущего ледового дворца в Казани захотела непременно флюгеры в виде фигурок самой себя.
Как это называть? Это можно назвать чем-то здоровым?
И как можно допускать такую дремучую девицу, зацикленную только на себе, к детям вообще?
Помогать-то начинающим спортсменам - дело хорошее. Если оно ради этих спортсменов, а не наоборот. Пока туманно.
Из любого комментария выцепляют удобную фразу, игнорируя суть.
" Игрушки раздаются в детские дома, потому что места для них нет в доме, а шоколадки я себе оставляю, потому что сама очень люблю сладкое. Шоколадки это неприкосновенно."
Вы когда-нибудь слышали от кого-то такой цинизм?
И второе, после каждого кринжа, который вызвал шквал негодования у людей, Алина чудесным образом вспоминает мальчика -инвалида, которого якобы опекает.
Не удивлюсь, если плюшевыми игрушками эта помощь и ограничивается. Ну может жертвует что-то из своих "честно заработанных" , но с её жадностью весьма сомнительно.
Всегда фотографируется на фоне инвалида, это да, святое.
А тут проект явно задуман только с целью пиара. Никакого продолжения сотрудничества с этими даже пятью детьми изначально не предполагалось. Из везли просто на мастер класс.
Но в итоге снимут красиво, наврут там, тут, и опять будут хвалить из всех утюгов человека, который скорее уже позорит ФК, чем развивает.