Загитова запустила проект «Формула льда» для юных спортсменов: «Мы пригласили пятерых детей из разных городов страны. Было больше 200 заявок»

Алина Загитова запустила собственное реалити-шоу «Формула льда».

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу «Формула льда».

В проекте участвуют юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.

«В проект попали люди, чей путь в фигурное катание оказался тернистым из-за сложных жизненных обстоятельств, которые у каждого участника особенные», – говорится в репортаже о съемках шоу.

«Сейчас я больше времени уделяю учебе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу «Формула льда», где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны.

Было больше двухсот заявок – все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», – сказала Загитова. 

Ничего не понятно.
Больше 200 детей привозила в Москву вместе с родителями?
За свой счёт?
Они помечтали и уехали домой, ведь отобрали только 5 человек?
Мечты исполняются у всех или только у тех, у кого наиболее трудная ситуация?
Реально без переводчика с загитовского здесь не обойтись, 200 семей привезли, чтобы они помечтали, помечтали и обратно увезли, потом оказывается всего пятеро осталось, как отбирали, лучше бы Алина орфографию и синтаксис повторила, чем дипломы коллекционировать и самопроявляться, чудесатая девушка 😳
Угу. А если привозила не 200, а 5, то, судя по привозиЛА, это в прошедшем времени - и они уже уехали? Но при этом проект только запустила?
В общем, вопросов много - ответов на них нет 🤷‍♀️
Звучит максимально кринжово - было более двухсот детей в непростых жизненных обстоятельствах, их вместе с родителями привозили в Москву "помечтать", т.е. посмотреть как богатеи живут, а затем они уезжали обратно в свою жизнь. Изощренно
пятеро мечтали лучше всех, что непонятного?)))
Как можно отбирать из детей с трудными жизненными ситуациями?
То есть вот у тебя не такая трудная ситуация, ты иди отсюда.
Вот у другого ребенка ситуация труднее
Его берем
Сюр какой то
Шоу по загитовски.
И по тексту не совсем понятно, для чего отбирали. Как над ними дальше будет судьба измываться?
Формат ШОУ!
То есть ШОУ на детях с трудными жизненными ситуациями.
Ну, это как она в детский дом "Алые паруса ездила"
Благотворительность по загитовски - это игрушки пылесборники в детский дом отдам, а конфеты сама съем
А, еще мальчика-инвалида притащу на презентацию мерча
Шоу и дети с трудными жизненными обстоятельствами🤦‍♀️какой цирк. А из текста вообще них.рена не понятно.
В том и дело что трижды лучшая ведущая, не может внятно рассказать о своем проекте.Набор слов ни о чем .Загитова уже третий десяток разменяла,а говорить нормально так и не научилась
2 высших образования у человека, понимаете ли
И да, как не вспомнить тут показательное посещение детского дома "Алые паруса" во время пиар-компании своего шоу Ассоль?
Ну это же она случайно выбрала ДД именно с таким названием?
Цинизм в квадрате. Привезла детям трафаретики своего изображения в пачке, чтоб дети обводили его и разукрашивали.
И на крыше будущего ледового дворца в Казани захотела непременно флюгеры в виде фигурок самой себя.
Как это называть? Это можно назвать чем-то здоровым?
И как можно допускать такую дремучую девицу, зацикленную только на себе, к детям вообще?
Ну так в чем суть проекта заключается?Как Загитова отбирала детей в проект по каким критериям?Что они делали,просто съездили в Москву помечтать?Никакой информативности.
Что-то непонятное. Новость от 30 марта, уже должно быть какое-то развитие проекта, но о нем ничего больше не слышно. Я даже не поленилась ролик по ссылке посмотреть - там тоже никакой ясности. В чем суть проекта? Разовые мастер-классы для 5 участников в сопровождении видеокамер? Хоть бы кто-то пояснил, о чем вообще эта история.
Помогать-то начинающим спортсменам - дело хорошее. Если оно ради этих спортсменов, а не наоборот. Пока туманно.
Забавно, что пост о Загитовой, но её фанаты переводят тему обсуждения на Плющенко, Навку... кого угодно готовы утопить, но не находят других аргументов в дискуссии с оппонентами)
Из любого комментария выцепляют удобную фразу, игнорируя суть.
Ещё и ответы ограничивают) а ведь похоже, что у Фиры есть вся соответствующая информация про детали шоу Навки, можно передавать в соответствующие органы на проверку даже
В идеале в проектах с детьми, да ещё со сложной жизненной ситуацией, не должно быть вообще даже рядом Загитовой, которая на всю страну озвучила ответ на вопрос, "куда вы деваете подарки, плюшевые игрушки, шоколад, конфеты?" .
" Игрушки раздаются в детские дома, потому что места для них нет в доме, а шоколадки я себе оставляю, потому что сама очень люблю сладкое. Шоколадки это неприкосновенно."

Вы когда-нибудь слышали от кого-то такой цинизм?
И второе, после каждого кринжа, который вызвал шквал негодования у людей, Алина чудесным образом вспоминает мальчика -инвалида, которого якобы опекает.
Не удивлюсь, если плюшевыми игрушками эта помощь и ограничивается. Ну может жертвует что-то из своих "честно заработанных" , но с её жадностью весьма сомнительно.
Всегда фотографируется на фоне инвалида, это да, святое.
А тут проект явно задуман только с целью пиара. Никакого продолжения сотрудничества с этими даже пятью детьми изначально не предполагалось. Из везли просто на мастер класс.
Но в итоге снимут красиво, наврут там, тут, и опять будут хвалить из всех утюгов человека, который скорее уже позорит ФК, чем развивает.
Материалы по теме
Трансляции матчей плей-офф НБА на NBC стали рекордными по аудитории с 1994 года
24 апреля, 16:38
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов
24 апреля, 15:47
Ротенберг о смерти Пиманова: «Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон». Он любил хоккей, занимался 3-4 раза в неделю. Светлая память!»
24 апреля, 13:52
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Надеюсь, что в ISU поднимут вопрос возвращения не только юниоров, но и взрослых спортсменов»
вчера, 20:44
Трусова об Олимпиаде-2022: «Решила, что если не сделаю пятый четверной, никогда не прощу себе этого»
вчера, 18:22
Валиева поделилась фото в красном платье по случаю дня рождения
вчера, 17:06Фото
Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет
вчера, 14:59
Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»
вчера, 14:06
Макар Игнатов: «Планы на межсезонье – отдохнуть. В направлении постановок пока не думал»
вчера, 13:18
Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»
вчера, 12:20
Алиев расстался с девушкой, когда лечился от туберкулеза: «Отношения закончились в этот период. Было непросто»
вчера, 11:38
Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»
вчера, 11:29
Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»
вчера, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем