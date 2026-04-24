ISU удлинит календарь серии Challenger в сезоне, добавит призовые за турниры и регламентирует снятия
Международный союз конькобежцев (ISU) внесет изменения в проведение серии турниров Challenger.
Об этих изменениях рассказала журналист Майя Багрянцева.
«В серии остаются 4 основных турнира: Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, Nepela Trophy в Братиславе, Golden Spin в Загребе и плавающий турнир, который будут делить США и Канада.
Совет ISU может добавить в график еще шесть турниров (не больше). Все зависит от числа заявок, дедлайн – 10 мая. Сюда, скорее всего, попадут Грузия, Казахстан и другие привычные локации.
Календарь удлиняется: с 15 августа по 15 февраля (раньше последний Челленджер был в декабре). У ISU есть пожелание – чтобы даты не совпадали с датами Гран-при.
Снятия с челленджеров (это была привычная история) теперь регламентированы. Снялся меньше, чем за месяц – объясняешь причину вице-президенту ISU по фигурному катанию (со справкой, как в школе). Участие в другом турнире тоже надо будет согласовывать с директором ISU.
Судей теперь будет одобрять ISU. Игр с космическими баллами «втихую» должно быть меньше.
В конце сезона объявят итоговый рейтинг всех участников серии (учитывать будут два лучших результата).
У челленджеров появляются серьезные призовые: $4500 ($5500 для пар/танцев) за золото, $3500 ($4500 для пар/танцев) за серебро и $2300 ($3500 для пар/танцев) за бронзу», – написала Багрянцев в телеграм-канале «Всем лутц!»
Давно напрашивались.
Жаль, бесполезно, если ты отстранен по нацистским принципам.
Еще и призы какие-то денежные, за что? За то что баллы нафармил не пойми где не пойми с кем.
Лучше бы ввели полуфиналы Гран-При как хотели, и то было бы больше пользы
Еще бешка в Италии такая же - она проходит на неделе между 6 этапом и финалом, тоже заявлялись все подряд, потом снимались
Проблема того что с чешек снимаются просто так, имхо надуманная - обычно катают другой турнир просто
Хотя пусть делают, что хотят. Наших спортсменов это ещё долго не коснётся...