ISU удлинит календарь серии Challenger в сезоне, добавит призовые за турниры и регламентирует снятия

ISU удлинит календарь серии Challenger и добавит призовые за турниры.

Международный союз конькобежцев (ISU) внесет изменения в проведение серии турниров Challenger .

Об этих изменениях рассказала журналист Майя Багрянцева.

«В серии остаются 4 основных турнира: Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, Nepela Trophy в Братиславе, Golden Spin в Загребе и плавающий турнир, который будут делить США и Канада.

Совет ISU может добавить в график еще шесть турниров (не больше). Все зависит от числа заявок, дедлайн – 10 мая. Сюда, скорее всего, попадут Грузия, Казахстан и другие привычные локации.

Календарь удлиняется: с 15 августа по 15 февраля (раньше последний Челленджер был в декабре). У ISU есть пожелание – чтобы даты не совпадали с датами Гран-при.

Снятия с челленджеров (это была привычная история) теперь регламентированы. Снялся меньше, чем за месяц – объясняешь причину вице-президенту ISU по фигурному катанию (со справкой, как в школе). Участие в другом турнире тоже надо будет согласовывать с директором ISU.

Судей теперь будет одобрять ISU. Игр с космическими баллами «втихую» должно быть меньше.

В конце сезона объявят итоговый рейтинг всех участников серии (учитывать будут два лучших результата).

У челленджеров появляются серьезные призовые: $4500 ($5500 для пар/танцев) за золото, $3500 ($4500 для пар/танцев) за серебро и $2300 ($3500 для пар/танцев) за бронзу», – написала Багрянцев в телеграм-канале «Всем лутц!»