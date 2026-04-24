29

ISU удлинит календарь серии Challenger в сезоне, добавит призовые за турниры и регламентирует снятия

ISU удлинит календарь серии Challenger и добавит призовые за турниры.

Международный союз конькобежцев (ISU) внесет изменения в проведение серии турниров Challenger

Об этих изменениях рассказала журналист Майя Багрянцева.

«В серии остаются 4 основных турнира: Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, Nepela Trophy в Братиславе, Golden Spin в Загребе и плавающий турнир, который будут делить США и Канада.

Совет ISU может добавить в график еще шесть турниров (не больше). Все зависит от числа заявок, дедлайн – 10 мая. Сюда, скорее всего, попадут Грузия, Казахстан и другие привычные локации.

Календарь удлиняется: с 15 августа по 15 февраля (раньше последний Челленджер был в декабре). У ISU есть пожелание – чтобы даты не совпадали с датами Гран-при.

Снятия с челленджеров (это была привычная история) теперь регламентированы. Снялся меньше, чем за месяц – объясняешь причину вице-президенту ISU по фигурному катанию (со справкой, как в школе). Участие в другом турнире тоже надо будет согласовывать с директором ISU.

Судей теперь будет одобрять ISU. Игр с космическими баллами «втихую» должно быть меньше.

В конце сезона объявят итоговый рейтинг всех участников серии (учитывать будут два лучших результата).

У челленджеров появляются серьезные призовые: $4500 ($5500 для пар/танцев) за золото, $3500 ($4500 для пар/танцев) за серебро и $2300 ($3500 для пар/танцев) за бронзу», – написала Багрянцев в телеграм-канале «Всем лутц!»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
logoISU Challenger
logoISU
logoденьги
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это позитивные изменения. Челленджеров не хватало после НГ, получается, те, кто на ГС не отобрался, не знают, где выступить.
Давно напрашивались.
Жаль, бесполезно, если ты отстранен по нацистским принципам.
Ответ Defender64
Это позитивные изменения. Челленджеров не хватало после НГ, получается, те, кто на ГС не отобрался, не знают, где выступить. Давно напрашивались. Жаль, бесполезно, если ты отстранен по нацистским принципам.
А в чем изменения? После НГ всегда были бешки, туда желающие ездили. Теперь эти бешки станут чешками, вот и всё.
Еще и призы какие-то денежные, за что? За то что баллы нафармил не пойми где не пойми с кем.
Лучше бы ввели полуфиналы Гран-При как хотели, и то было бы больше пользы
Ответ Defender64
Это позитивные изменения. Челленджеров не хватало после НГ, получается, те, кто на ГС не отобрался, не знают, где выступить. Давно напрашивались. Жаль, бесполезно, если ты отстранен по нацистским принципам.
Комментарий скрыт
Это хорошо для тех кто не отобрался на главные старты. Есть турниры куда можно съездить и даже заработать деньги.
А что там по допуску российских фигуристов до соревнований, а, ИСУ?
Ответ ДИОНИС
А что там по допуску российских фигуристов до соревнований, а, ИСУ?
Тыщу раз же уже сказали, что этот вопрос будут рассматривать в июне.
Ответ Anneta28
Тыщу раз же уже сказали, что этот вопрос будут рассматривать в июне.
Июне какого года?
Хорошо, что призовые на каждом соревновании, а не по результатам серии. А вот по поводу снятия, раньше заявлялись на несколько и выбирали. Но если их раскидают по всему сезону, то может и не будут заявляться и сниматься часто.
Ответ Katerina Sunny
Хорошо, что призовые на каждом соревновании, а не по результатам серии. А вот по поводу снятия, раньше заявлялись на несколько и выбирали. Но если их раскидают по всему сезону, то может и не будут заявляться и сниматься часто.
С Загребом да, классическая история - обычно заявляются все подряд, потом финалисты ГП снимаются.
Еще бешка в Италии такая же - она проходит на неделе между 6 этапом и финалом, тоже заявлялись все подряд, потом снимались

Проблема того что с чешек снимаются просто так, имхо надуманная - обычно катают другой турнир просто
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
С Загребом да, классическая история - обычно заявляются все подряд, потом финалисты ГП снимаются. Еще бешка в Италии такая же - она проходит на неделе между 6 этапом и финалом, тоже заявлялись все подряд, потом снимались Проблема того что с чешек снимаются просто так, имхо надуманная - обычно катают другой турнир просто
Да, этот момент не понятен, почему нельзя заявиться и сняться без руководства ИСУ, куда хочешь.
Ещё бы регламентировали эти турниры как следует, с отбором лучших 6 и финалом Challenger(многие города и страны были бы не прочь провести такой финал) в конце серии, как на примере ФГП, и с качественными трансляциями на канале ISU
Слава тебе господи, ещё пусть трансляции запустят
Чем ISU не шутит, пока наши спят!
Со снятиями--интересно и ... странно... А если травма произойдёт за 3 дня до турнира, а не за месяц?
Ответ Алёна Вода
Со снятиями--интересно и ... странно... А если травма произойдёт за 3 дня до турнира, а не за месяц?
Ну так по уважительной причине снятие.
Ответ Raphanus
Ну так по уважительной причине снятие.
А за месяц и больше--это по неуважительной что ли?)))
Хотя пусть делают, что хотят. Наших спортсменов это ещё долго не коснётся...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
