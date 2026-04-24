Ковтун об Олимпиаде-2014: «Плющенко сделал ошибку, дал интервью и озвучил весь план: «Я выступлю в командном турнире, а молодой поедет в личку»

Ковтун заявил, что его участие в Олимпиаде сорвалось из-за слов Плющенко.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун заявил, что не выступил на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за слов Евгения Плющенко.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Плющенко. Он принял участие в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Там же был момент: можно было сняться чуть-чуть заранее, и ты бы успел прилететь.

– А что там лететь? Я слышал, что к этому были готовы, но это нельзя было сделать. Там как-то подготовлюсь. А вообще, вся заварушка началась… Женя сделал ошибку – он об этом прекрасно знает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Он озвучил весь план: я выступлю в командном, а вот молодой поедет в личку.

Просто не говори этого – и все было бы здорово. Я бы выступил в личке – все, базара нет, как говорится.

А тут получилось, что план был озвучен, к нему подготовились (был запрет на замену после командника, исключение – только по травме. Но Плющенко вышел на личный – Спортс’’). И что дальше? Либо мне уступать место. Ну как уступать? Это мое место. Либо отобрать это место, либо по справедливости поступить. Женя с Яной [Рудковской] поступили иначе, – сказал Ковтун в шоу «Каток».

