  • Ковтун об Олимпиаде-2014: «Плющенко сделал ошибку, дал интервью и озвучил весь план: «Я выступлю в командном турнире, а молодой поедет в личку»
Ковтун об Олимпиаде-2014: «Плющенко сделал ошибку, дал интервью и озвучил весь план: «Я выступлю в командном турнире, а молодой поедет в личку»

Ковтун заявил, что его участие в Олимпиаде сорвалось из-за слов Плющенко.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун заявил, что не выступил на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за слов Евгения Плющенко.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Плющенко. Он принял участие в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Там же был момент: можно было сняться чуть-чуть заранее, и ты бы успел прилететь.

– А что там лететь? Я слышал, что к этому были готовы, но это нельзя было сделать. Там как-то подготовлюсь. А вообще, вся заварушка началась… Женя сделал ошибку – он об этом прекрасно знает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Он озвучил весь план: я выступлю в командном, а вот молодой поедет в личку.

Просто не говори этого – и все было бы здорово. Я бы выступил в личке – все, базара нет, как говорится.

А тут получилось, что план был озвучен, к нему подготовились (был запрет на замену после командника, исключение – только по травме. Но Плющенко вышел на личный – Спортс’’). И что дальше? Либо мне уступать место. Ну как уступать? Это мое место. Либо отобрать это место, либо по справедливости поступить. Женя с Яной [Рудковской] поступили иначе, – сказал Ковтун в шоу «Каток».

Плющ как вёл себя, как индюк напыщенный и бестолковый, так и продолжает. Сначала скажет, потом думает, если вообще думает.
Испортил жизнь мужику Плющ...Но,все же,надо идти и жить дальше Максиму...С психологами более плотно поработать.
У нас была одна квота в мужском катании. И выступать должен был один фигурист и в команднике, и в личке. Да Плющенко сразу сказал, что выступать будет только в команднике, в остальном просто врал, т.к. выступать другому в личке было нельзя. Для кого было придумано всё остальное, что бы выгородить Плющенко? Все прекрасно знали все расклады.
Ответ floret
Нет, замена в личке по правилам была возможна (как и сейчас кстати). Надо было через день после командного турнира предъявить справку о травме, сняться, и тогда по одной квоте дали бы возможность заменить.
У Мутко уже лежала справка готовая от врача на столе с открытой датой.

Но Плющ все разболтал и иностранцы возмутились «это что, ЕП уже знает, что он травмируется после команды ОИ? Беспредел». И ИСУ пригрозил последствиями если этот финт будет провернут.

Если бы Плющенко молчал, я думаю что это схема бы прошла
Ответ floret
Нет. Замена была возможна по медицинским показаниям. По медицинским показаниям Плющенко вообще выступать не должен был там, так что таки сняться было проще простого. Но сниматься надо было сразу после командника, он не только не снялся, но и заявил, что сейчас еще и в личке бой даст. :) Ну, и давал бы тогда.
Проблема была не в Плющенко и его словах, а в одной квоте в первую очередь. Подойти к главному старту 4 лет с одним местом на личку мужчин - это уже был провал.
Ответ Зоя Мищенко
Ну так что же Плющенко перед домашней Олимпиадой не съездил за квотами?
Ответ Katerina Sunny
Там другой вопрос, почему наша федерация, которая больше всех продвигала командник на ои, не продвинула правила, которые бы разрешали участие разных спортсменов в команде и в личке. Квота ведь зарабатывается на личку, логичнее было бы не делать для тех, кто имеет только одну квоту, обязательным выставление 1 спортсмена и там и там. Не продавили, не предусмотрели. Многие спортсмены, я уверена, с лёгкостью бы отказывались от командника в пользу лички, если там есть медальные планы. Так бы 3-4 номера сборных получали бы шанс.
Насколько я поняла, прямого запрета не было. Поменять по медицинским показаниям можно было, но боялись скандала из-за длинного языка Плющенко. Даже попадалось, что Плющенко говорил, что это ФФКР сказала ему не сниматься с лички заранее, а Горшков опровергал.
Ответ Katerina Sunny
Так с Яной же решали, при чём там вообще какой то Горшков, подумаешь президент ФФКР ? ))
Плющенко никогда не отличался умом и сообразительностью
Да уж, Плющ тогда дико опозорился с этим спектаклем
Можно подумать, что это Плющенко самолично все решал. Стране нужно было золото первого в истории командника, железное золото, без вариантов. Конечно выбрали Плющенко, к тому же Траньковы без него хотели отказаться. Но пинают Евгения конечно же. Федра молчит, а могли бы уже раскрыть карты и пояснить то решение.
Ответ Леди Брэкнелл
Да конечно, всегда вокруг значимых событий начинаются пляски с бубнами. Федерация преследует какие-то свои цели, а спортсмены - крайние, как всегда.
Ответ Леди Брэкнелл
Плющенко надо просто поменьше болтать, но его раздутое эго даже сейчас не позволяет ему это делать...
О да! То выступление Плющенко было эпично! В студии все офигели, ведущий даже слов не мог найти, что ответить. Мы ехали в машине и слушали, не помню что за канал был. Нашему возмущению тоже не было предела. С тех пор никогда не болели за Плющенко. Напыщенный глупый индюк! Просто взял и всех подставил, да ещё и гордится этим
Ответ Findevents
это где было сказано?
Ответ or.om
Радио, какой канал не помню, это 2014 год
Тут по фактам, Плющенко не очень умный конечно, за языком следить тоже надо уметь. Или же сосать чупа-чупс, чтобы не болтать лишнего.
Но я всё ещё считаю, что ехать на ОИ должен был Воронов.
