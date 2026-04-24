  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ковтун о детстве: «Отец бил меня за плохие тренировки. Всегда хотел сказать ему: «Пап, ну нахрена ты это делаешь?», но не говорил»
30

Фигурист Максим Ковтун рассказал о тяжелом детстве.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, что в детстве его бил отец, который был его первым тренером.

– А кто тебя бил в детстве?

– Отец. Мать могла до какого-то возраста, потом я уже мог встать в позу: «Слышь, мам, харе». Тренер...

– За плохое поведение? Это чисто семейное или...

– Нет, это за хреновую тренировку. Я помню свои ощущения: тройной лутц у меня был шикарный – на плюс три, я прихожу – и он у меня исчез. Я просто ничего не могу с ним сделать. Прыгаю, но в полтос падаю, разбиваюсь, мне больно. Какие нафиг прокаты, если ты первый элемент не можешь сделать? Я хочу сделать, но не получается у меня.

– Сколько тебе было лет?
 
- Может, лет 11-12. И потом меня батя – в зал. Папа же старший тренер, есть такие полномочия. Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и если я расслабляюсь – чехлом. Перед школой полчаса меня вот это... И пошел в школу.

– Ты вспоминаешь это с какой-то злостью?

– Нет. Я ему всегда хотел сказать: «Пап, ну нахрена ты это делаешь?» Я все время так хотел сказать, но не говорил. У меня было такое ощущение, что взрослым вообще бесполезно что-то говорить в том возрасте. Как будто мое мнение не учитывается вообще.

Тренер, который у меня был тогда, – Войцеховская Марина Владиславовна – даже что касается костюмов или программ: у меня есть свое мнение, в чем я себя чувствую хорошо и органично, и мое мнение благополучно шлется на три буквы. Конечно, я уже заткнулся и делал все, что мне говорят, – сказал Ковтун в шоу «Каток»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМаксим Ковтун
брань
logoмужское катание
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же жаль детей,которым детство заменили спортом, так еще и с рукоприкладством. Хочется пожелать всем родителям,у которых дети занимаются спортом, адекватности и не забывать,что это прежде всего ваш ребёнок, а потом уже спортсмен и т.д.
Вот поэтому и во взрослом спорте ничего не получилось. Спортивный и вообще характер был убит в детстве отцом.
Ответ floret
Комментарий скрыт
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
Вас за плохую работу в офисе тоже чехлами пиз.ят? Не кулаками же...
А ведь его батя до сих пор тренерствует там, в Локомотиве.
Вот поэтому, когда дети со своим мнением подрастают, и начинаются проблемы. Не все готовы молча всё выполнять.
У родителей, порой совсем кукуха съезжает 😏
Теперь понятно, откуда страх перед соревнованиями. Это уже в подкорке. Боязнь накосячить. Да. Уже не бью чехлами. Но осадочек остался. Рада, что сейчас Максим раскрывается в шоу. Статный, красивый, благородный аки принц)
Ответ MariNika
Где там благородство?
Им и не пахнет,на отца вываливать обиды на весь мир
Ответ MariNika
У Коляды то же самое. И его фирменные бабочки оттуда же. Просто в моменте впадает в ступор именно из-за подсознательной боязни опять сделать что-то не так и получить за это по лицу
Сочувствую, это ужасно. Отец как у Крейга Туми из "лангольеров"💔, минус детство 🐰🐰 держись, Макс, обратись к психотерапевту. 🍒
Макс, мне даже читать такое страшно..🙄 Это вот всё, что не проговорил, оно ведь где-то застревает, где-то внутри гирьками копится. Это все очень не просто, надеюсь, не стесняешь обратиться к специалистам, это все надо отпустить
Короче... это не интервью, а коллективный психо-терапевтический сеанс...
Ответ Александр
У него полно таких интервью
А мне никогда не нравился Ковтун,ни тогда,ни сейчас,никак не наноется.
Очень бесило,как Меньшова отцепляли из-за типа перспективного Максимки,чемпиона тренировок,он минус-старт был всегда.
Мог после Олимпиады оставаться и проявлять себя
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
