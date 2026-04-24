Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански. Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»

Ковтун об истории с Сочи-2014: думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, как на него повлияла история с неучастием в Олимпиаде-2014 в Сочи.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Евгений Плющенко . Он выступил в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Там же был момент: можно было сняться чуть-чуть заранее, и ты бы успел прилететь.

– А что там лететь? Я слышал, что к этому были готовы, но это нельзя было сделать. Там как-то подготовлюсь. А вообще, вся заварушка началась... Женя сделал ошибку – он об этом прекрасно знает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Он озвучил весь план: я выступлю в командном, а вот молодой поедет в личку.

Просто не говори этого – и все было бы здорово. Я бы выступил в личке – все, базара нет, как говорится.

А тут получилось, что план был озвучен, к нему подготовились (введя запрет на замену после командника – Спортс’’). И что дальше? Либо мне уступать место. Ну как уступать? Это мое место. Либо отобрать это место, либо по справедливости поступить. Женя с Яной поступили иначе.

Меня штормит немножко раз в 4 года. Сейчас же был олимпийский сезон – и я в этом году это понял первый раз, в себе почувствовал. Мне плохо раз в 4 года, когда идет Олимпиада. Мы с Женей подписаны друг на друга, я слежу за его новостями. И когда вот этот олимпийский год идет, он гордится своими медалями – я такой...

Пролистываю, стараюсь не видеть этого. Поштармливает раз в 4 года, потом меня отпускает моментально. Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить – просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не то, что он суперчемпион, суперзвезда…

Ты же все равно на кухне, когда чаек пьешь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, сказать для себя, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было ##### (плохо). И все, на этом закрыть, чтобы он просто знал. Потому что мне кажется, что он думает, что мне было фиолетово.

Я хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть. Кому, как не ему? Потому что эта история – наша. Я бы ему рассказал ее как на духу, как священнику выговориться. Я бы ему выговорился, отпустил это все в космос – и пошел бы жить свою жизнь дальше. Я и так ее живу дальше, но вот раз в 4 года мне плохо.

Мы были на репетиции с Петей Чернышевым. Я в этом году начал немножко прыжки добавлять посложнее в шоу: тройной акселек на изи, без разминки, классная форма. И тут я прихожу – как раз произвольная, Олимпиада в разгаре – и я не могу даже тройной сальхов собрать, падаю. И Петя Чернышев говорит: ну я заметил, что раз в 4 года ты не можешь. В шутку.

Мы посмеялись, и после этих слов я обратил внимание еще больше, что чудеса какие-то: я какой-то невсебешний раз в 4 года, – сказал Ковтун в шоу «Каток» .

