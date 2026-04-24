  Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански. Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»
Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански. Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, как на него повлияла история с неучастием в Олимпиаде-2014 в Сочи.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Евгений Плющенко. Он выступил в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Там же был момент: можно было сняться чуть-чуть заранее, и ты бы успел прилететь.

– А что там лететь? Я слышал, что к этому были готовы, но это нельзя было сделать. Там как-то подготовлюсь. А вообще, вся заварушка началась... Женя сделал ошибку – он об этом прекрасно знает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Он озвучил весь план: я выступлю в командном, а вот молодой поедет в личку.

Просто не говори этого – и все было бы здорово. Я бы выступил в личке – все, базара нет, как говорится.

А тут получилось, что план был озвучен, к нему подготовились (введя запрет на замену после командника – Спортс’’). И что дальше? Либо мне уступать место. Ну как уступать? Это мое место. Либо отобрать это место, либо по справедливости поступить. Женя с Яной поступили иначе.

Меня штормит немножко раз в 4 года. Сейчас же был олимпийский сезон – и я в этом году это понял первый раз, в себе почувствовал. Мне плохо раз в 4 года, когда идет Олимпиада. Мы с Женей подписаны друг на друга, я слежу за его новостями. И когда вот этот олимпийский год идет, он гордится своими медалями – я такой...

Пролистываю, стараюсь не видеть этого. Поштармливает раз в 4 года, потом меня отпускает моментально. Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить – просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не то, что он суперчемпион, суперзвезда…

Ты же все равно на кухне, когда чаек пьешь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, сказать для себя, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было ##### (плохо). И все, на этом закрыть, чтобы он просто знал. Потому что мне кажется, что он думает, что мне было фиолетово.

Я хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть. Кому, как не ему? Потому что эта история – наша. Я бы ему рассказал ее как на духу, как священнику выговориться. Я бы ему выговорился, отпустил это все в космос – и пошел бы жить свою жизнь дальше. Я и так ее живу дальше, но вот раз в 4 года мне плохо.

Мы были на репетиции с Петей Чернышевым. Я в этом году начал немножко прыжки добавлять посложнее в шоу: тройной акселек на изи, без разминки, классная форма. И тут я прихожу – как раз произвольная, Олимпиада в разгаре – и я не могу даже тройной сальхов собрать, падаю. И Петя Чернышев говорит: ну я заметил, что раз в 4 года ты не можешь. В шутку.

Мы посмеялись, и после этих слов я обратил внимание еще больше, что чудеса какие-то: я какой-то невсебешний раз в 4 года, – сказал Ковтун в шоу «Каток».

«Хотелось бы, чтобы Плющенко понимал, как мне было #####». Ковтун и его боль по Сочи-2014

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Я думаю Максима эта история никогда полноценно не отпустит, все же это очень обидно, когда твое место отдают другому, а у тебя даже шанса нет. Я до сих пор не понимаю, почему Плющ не снялся с лички сразу после командника, тогда его можно было бы заменить на Ковтуна по идее. Плющ ведь изначально знал, что не будет соревноваться в личке, а у Макса это был единственный шанс в жизни выступить на ОИ. Да, он не был самым стабильным, техничным и талантливым, но тогда свою квоту он заработал
Ответ esctyyyyy
"его квота", это только для тех, кто правила и регламенты не читает ффккр... При 1 квоте на международке, федерация делает выбор между 1 и 2м местами на чр...
Ответ esctyyyyy
Ну да
Бывает не прет в году вот как у Миши
Но Олимпиаде своего не упустил
Макс так же мог выстрелить
А Ковтун не хочет вспомнить как сам с 5 места ЧР на ЧЕ и ЧМ поехал и развалился там?Или это слишком неудобная информация?Шанс показать,что он из себя представляет ему давали но он его запорол
Ответ Алеся Ткаченко
На ОИ отбор был, ответьте себе - да/нет? Он его выиграл, да/нет?
Все остальное - эмоции.
Ответ ne ravnodushen
Речь шла о золоте командника. Выбор между более стабильным Плющенко и почти всегда нестабильным Ковтуном был очевиден. Не факт, что Макс не завалил бы всё в команднике
Максу главное нужно понять... Свою квоту он на чм13 упустил...
Ответ Александр
А на каком чм, че и чр Плющенко свою квоту получил?
Ответ Karlena
На трех олимпиадах. Вот там и получил. Это был банальный выбор между стабильностью и риском. Выбрали стабильность на командник. А дальше… дальше ЕвГен не удержал язык за зубами. Он у него по сей день там не держится
Так и Медведева может переживает что Загитова победила и Косторная что ковид начался, и Малинина колбасит от 8 места на главном старте. А уж как не отпускает спортсменов что они 4 года без международных стартов, Максу и не снилось.
12 лет Максим думал… руку жал, общался. Давно пора поговорить было, но наверное все же не через сми. Что за любовь к публичному выяснению отношений у обоих…
Не в защиту Плющенко ни в коем случае, но где был Ковтун 12 лет?
Тут люди 4 года сидят дома и никаких намёков что это прекратится пока нет.
А этот катался и мог отобраться на ОИ-18 если был такой сильный, Коляда стабильно возил квоты и для себя и за того парня
Дикиджи тоже стал ЧР в предолимпийский сезон, а поехал Гуменник, только гуменника все любят, а плющенко наоборот)), я плюща терпеть не могу,но его вклад в командное золото ои 2014 никто не может отрицать. Коляда вон поехал, так ему до сих пор вспоминают серебро 2018, выиграли бы золото, то может и загимедовской войны не было))
Ответ Элен Карташова
Да да всё верно командник не вытянул бы Ковтун скорее всего , он сыпался морально от давления . а Коляда реально подвёл и Медведева заслужила плюшки ОЧ тем более среди них есть пожизненные выплаты .
Ответ Элен Карташова
Десять тысяч раз уже все всё пересчитали и поняли, что от Миши Коляды в целом не особо что зависело, даже при чистом прокате. Отстаньте уже от человека.
Ну выступил бы в личке. В самом идеальном варианте занял бы 7-8 место. Легче бы стало? На более высокие места явно претендовал, в то время выступал очень неровно. Единственный шанс на медаль были в команднике. Но и там никто не захотел рисковать. Хотя чисто по-человечески поступок Плюща тогда взбесил. Ради самопиара влез в сборную на домашние ОИ, взял золото в команднике и слился с лички, сославшись на шурупы в теле, как будто до этого их у него не было и их вкрутили за неделю до ОИ.
Ответ viktorpavlov70
Чего? У него шуруп треснул, никто не мог знать, что такое случится.
Ответ Ezhevika33
Все знали, что такое может случиться. Врачи всегда по несколько раз поговаривают это специально для самых тупых. Уж я-то знаю, лежал в палате с "металлическими". Раза три точно говорят только в палате, пока там лежишь.
Честно говоря, я вообще не смотрел ои-14 и не в курсе деталей всей этой ситуации. Но сейчас 2026 год, прошло уже 12 лет с тех ОИ. Надеюсь, не увижу в 2038 году подобное интервью Влада Дикиджи)) В любом случае претензии нужно предъявлять федре - решение принимает федра. Ни один спортсмен не будет отказываться от шанса выступить на ОИ. Все едут даже с травмами, никто никому никогда не уступал такой шанс. В спорте высших достижений благородные добряки просто не доходят до вершин.
Ответ Александр Иванов
А я надеюсь услышать правдивое интервью от Влада Дикиджи! И поверьте, поклонники Влада, кое какой информацией обладают, в отличие от вашей методички!
Ответ Kira Smirnova
Вы меня с кем-то путаете)) Моё мнение по путёвке на ОИ не менялось никогда (Влад должен был быть номером 1 в заявке). Но Влад действительно достойно принял всю эту ситуацию. Смысл ему устраивать публичные разборки? Что он этим докажет? Кому станет лучше? И что он изменит? Положение Влада это точно не улучшит. Нужно бороться на льду и ждать своего шанса, а не идти к журналистам с обидами.
Надоел он уже, бесполезное дерево, из-за которого была 1 квота на домашнюю олимпиаду. Страдает по потенциальному 17 месту и обсеру в команднике, смешной
