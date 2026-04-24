  • Ковтун о том, что до него якобы не дозвонились во время Олимпиады-2014: «Это сумасшедший бред и чистейший вымысел. Я находился на катке круглые сутки»
Ковтун о том, что до него якобы не дозвонились во время Олимпиады-2014: «Это сумасшедший бред и чистейший вымысел. Я находился на катке круглые сутки»

Ковтун назвал бредом историю о том, что до него не дозвонились на ОИ-2014.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, как узнал о том, что не сможет выступить на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Евгений Плющенко. Он принял участие в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Мне этой темы бояться нечего. Истина одна, она единственная и она за мной. Поэтому мне скрывать нечего. Насчет звонка, что мне не дозвонились... Мало того, что это просто сумасшедший бред – так это чистейший вымысел. Это в принципе даже физически невозможно.

Я на катке, который сейчас развалился (речь о катке ЦСКА – Спортс’’), нахожусь круглые сутки. Bosco чемодан мне уже выдан, собран на Олимпийские игры. Тренируюсь целый день – там у меня Елена Германовна Водорезова, Татьяны Анатольевны не было почему-то, там Петя Чернышев, Ирина Тагаева, Лидия Петровна – директор ЦСКА. Куча людей вокруг меня. И я рядышком с ЦСКА и живу. Если бы я не пришел на тренировку, Водорезова бы пришла ко мне домой, долбилась бы, с СОБРом приехала бы меня брать через окна, с ФБР, с КГБ – или че там? В общем, это невозможно.

И ту ночь я прекрасно помню – не ночь, вечер: после тренировки мы выходим... Расскажу, как есть, потом поясню.

Выходит Елена Германовна и говорит: мы не едем. Казалось бы, у меня должна быть реакция: что, почему? Нет, я в тот момент такой уже уничтоженный, потому что весь сезон я должен был доказывать, что я должен был поехать на Олимпиаду: этапы Гран-при, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы. И ты уже в таком состоянии нестояния – тренируешься уже на автомате, в режиме робота, середина сезона. Мне говорит: не едем. Я такой: я могу ехать?

– Она повторяет: мы НЕ едем.

– «Я могу ехать» – в плане «я могу идти?» Я помню, что состояние было анабиозное – ты не будешь выяснять: че там, кто, как, куда? Я поехал к семье в Люблино, взял такси и поехал быть ближе с людьми, которые любят.

А потом началась эта история со звонками. Меня что напрягает в этой ситуации... Я как бы с Яной, с Женей в хороших, нормальных отношениях, на связи и все такое. Даже у Женечки (Медведевой) мы виделись на шоу – с Женей (Плющенко) приобнялись, классно пообщались, все здорово. Но у меня стойкое ощущение того, что и Женя, и Яна прекрасно понимают, что это вымысел. Я не знаю, кто там автор этого рассказа сумасшедшего... Но если они об этом знают, то зачем очернять ребенка, который сделал все, что можно и невозможно, чтобы поехать на эту Олимпиаду? Меня этот момент напрягал.

Насчет того обида или не обида. На обиженных че там?

– Воду возят.

– А. У меня не было обиды, непонимание такой несправедливости было и понимание того, что: ну а че теперь? Как говорится: теперь че?

Дальше – чемпионат мира, прекрасный прокат, четвертое место. Все поехали после Олимпийских игр на чемпионат мира – в Японии, по-моему, был. И с сильнейшими конкурентами – достойный результат. 18 лет мне тогда.

Все, думаю, следующий сезон – и следующая четырехлетка...

– ...моя.

– А сил-то уже – все. Меня так поднадломило. И качели начались: то заканчиваю, то не заканчиваю.

– В 18 лет?

– Да! Потому что этот сезон был за 10. Это был ужас, – сказал Ковтун в шоу «Каток».

Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Да понятно, что то, что Ковтун был недоступен - враньё. Тем более Плющенко заранее проболтался после закрытых прокатов, что он и не собирается соревноваться в личке.
Ответ Katerina Sunny
Плющенко ещё и в декабре 2013 после ЧР, где он уступил Ковтуну во всеуслышание заявил, что на ОИ он будет катать только в командном турнире, а в личном, так уж и быть, пусть катает Ковтун. Но в МО у нас на ОИ была только одна квота и делать замену после командника можно было только в случае подтвержденной травмы. За эти слова сразу же уцепились за рубежом "Это, что, русские уже сейчас знают, что на ОИ у Плющенко после командного турнира случится травма? Что за мухлёж!!!"
Таким образом длинный язык Плющенко в очередной раз сослужил ему дурную службу.
Ответ Ягун Ягунини
Сам Чинкванта во всеуслышние уточнил насчёт процедуры замен.
Тогда такая ругань через СМИ стояла - Буянова/Тарасова/Ковтун-Мишин/Плющенко. В итоге связи у ЕП и АН оказались круче. Тарасову даже на ОИ не пригласили, если бы не предложение комментирования от Певого канала, сидела бы дома или на обычных трибунах, а не гостевых.
Парня просто жалко по человечески.
Ответ тучка60
Комментарий скрыт
Ответ Anneta28
а почему у нас была одна квота на чм 2013 года ?потому что на ЧМ2012 эти квоты профукали Воронов (17) и Гатчинский (18).Свою квоту на Олимпиаду своим 17 местом заработал и подтвердил на ЧР обыграв Плющенко
Да и тогда « не дозвонились» выглядело для всех бредом и произволом. Даже можно было не объяснять Максу.
Вряд ли в этом кто то сомневался. Хотели бы, дозвонились. То, что Плющенко будет выступать только в команднике , он ляпнул еще до того как. Иностранцы - тоже не дураки, если бы кто то вышел в личке на замену, поднялся бы шум. Наши решили личку просто слить. До сих пор помню лицо Рудковской на весь экран с якобы испуганными глазами , когда перед прокатом Плющенко изобразил что то типа травмы. Выглядело очень не натурально, актриса из неё никакущая, как и из него.
Ответ Elenavasilevna
Зря Плющенко в личке испугался выступить,тогда все топы посыпать,лёд полировали знатно все
Что тогда, что сейчас язык мой -- враг мой у Рудковского.
Макс сам упустил квоты накануне на ЧМ-13.
Облажался там и потерял доверие
Сделали ставку на Плющенко в командник, тем более в соревнованиях КП мужская одиночка шла первой, и надо было задавать тон команде.
И лучше вот так, как сейчас все жалеют Макса, а не как с Мишей в 2018
Я Плющенко не оправдываю, но Ковтун всегда был минус старт
Ответ Ритт
Я Плющенко тоже не оправдываю Макс наоборот мой любимый фигурист но давайте честно , это Плющенко был нужен команде и стране в Сочи чем команда ему он и так был великим легендарным а командник первый в истории да и ещё на домашнем ОИ России был нужен .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Да без Плющенко и Липницкой, даже в комаднике нет побед. Зато обиженные есть.
Я вам скажу так во время его карьеры я был его персональным болельщиком я болел за него больше чем за других наших парней , хочу ему сказать Макс перестань вспоминать и ныть по упущенному Сочи . это ты не заработал больше квот чтобы путёвок было больше это ты имея контент на тот момент на уровне лучших фигуристов Мира всё время его проваливал , прости Макс я твой болельщик ты мой любимец но на тебя в команднике нельзя положиться , печально но это так ты тот кто не реализовал свой потенциал а мог выиграть всё .
Хорошо что не дозвонились или не стали а вы представляете в свете всех санкций были бы ещё персонально к Федре за то что такие хитрожопые в Командник Плющенко а Ковтун в личку это же махинация разве нет ?
Надо было на ЧМ 2013 достойно выступить, и стать хотя бы 10м. Тогда было две квоты от страны.
охохооо пошла жара
