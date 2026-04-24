Ковтун о том, что до него якобы не дозвонились во время Олимпиады-2014: «Это сумасшедший бред и чистейший вымысел. Я находился на катке круглые сутки»

Ковтун назвал бредом историю о том, что до него не дозвонились на ОИ-2014.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, как узнал о том, что не сможет выступить на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В том сезоне Ковтун выиграл чемпионат страны, но на Игры поехал Евгений Плющенко . Он принял участие в командном турнире и снялся с личных соревнований.

– Мне этой темы бояться нечего. Истина одна, она единственная и она за мной. Поэтому мне скрывать нечего. Насчет звонка, что мне не дозвонились... Мало того, что это просто сумасшедший бред – так это чистейший вымысел. Это в принципе даже физически невозможно.

Я на катке, который сейчас развалился (речь о катке ЦСКА – Спортс’’), нахожусь круглые сутки. Bosco чемодан мне уже выдан, собран на Олимпийские игры. Тренируюсь целый день – там у меня Елена Германовна Водорезова, Татьяны Анатольевны не было почему-то, там Петя Чернышев, Ирина Тагаева, Лидия Петровна – директор ЦСКА. Куча людей вокруг меня. И я рядышком с ЦСКА и живу. Если бы я не пришел на тренировку, Водорезова бы пришла ко мне домой, долбилась бы, с СОБРом приехала бы меня брать через окна, с ФБР, с КГБ – или че там? В общем, это невозможно.

И ту ночь я прекрасно помню – не ночь, вечер: после тренировки мы выходим... Расскажу, как есть, потом поясню.

Выходит Елена Германовна и говорит: мы не едем. Казалось бы, у меня должна быть реакция: что, почему? Нет, я в тот момент такой уже уничтоженный, потому что весь сезон я должен был доказывать, что я должен был поехать на Олимпиаду: этапы Гран-при, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы. И ты уже в таком состоянии нестояния – тренируешься уже на автомате, в режиме робота, середина сезона. Мне говорит: не едем. Я такой: я могу ехать?

– Она повторяет: мы НЕ едем.

– «Я могу ехать» – в плане «я могу идти?» Я помню, что состояние было анабиозное – ты не будешь выяснять: че там, кто, как, куда? Я поехал к семье в Люблино, взял такси и поехал быть ближе с людьми, которые любят.

А потом началась эта история со звонками. Меня что напрягает в этой ситуации... Я как бы с Яной, с Женей в хороших, нормальных отношениях, на связи и все такое. Даже у Женечки (Медведевой) мы виделись на шоу – с Женей (Плющенко) приобнялись, классно пообщались, все здорово. Но у меня стойкое ощущение того, что и Женя, и Яна прекрасно понимают, что это вымысел. Я не знаю, кто там автор этого рассказа сумасшедшего... Но если они об этом знают, то зачем очернять ребенка, который сделал все, что можно и невозможно, чтобы поехать на эту Олимпиаду? Меня этот момент напрягал.

Насчет того обида или не обида. На обиженных че там?

– Воду возят.

– А. У меня не было обиды, непонимание такой несправедливости было и понимание того, что: ну а че теперь? Как говорится: теперь че?

Дальше – чемпионат мира, прекрасный прокат, четвертое место. Все поехали после Олимпийских игр на чемпионат мира – в Японии, по-моему, был. И с сильнейшими конкурентами – достойный результат. 18 лет мне тогда.

Все, думаю, следующий сезон – и следующая четырехлетка...

– ...моя.

– А сил-то уже – все. Меня так поднадломило. И качели начались: то заканчиваю, то не заканчиваю.

– В 18 лет?

– Да! Потому что этот сезон был за 10. Это был ужас, – сказал Ковтун в шоу «Каток» .

