  Синицына о номере на турнир шоу-программ: «Отрезанные волосы моей героини – это как снятие оков, доказательство того, что она готова к новым свершениям»
Синицына о номере на турнир шоу-программ: «Отрезанные волосы моей героини – это как снятие оков, доказательство того, что она готова к новым свершениям»

Фигуристка Ксения Синицына и хореограф Мария Касумова рассказали о постановке номера для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Касумова: Тема этого номера родилась у меня давно, примерно год назад. Это история о внутреннем мире человека сцены, актрисы. О том, какой ценой достается успех. Что обратная сторона – тяжелый труд, не только физический, но и внутренняя борьба человека с самим собой. Аплодисменты, признание, популярность являются следствием. Ничего не возникает ниоткуда, и актеру порой нужно «разрушиться», собрать себя заново, чтобы перешагнуть и подняться на следующую новую ступень.

В этом номере нет печальной и депрессивной тональности. Он, скорее, о цене успеха, о том, что в любом деле, никогда не стоит отчаиваться – надо преодолевать себя и все трудности.

Мне хотелось поставить такую программу, показать внутреннюю борьбу творческого человека. Добавить эпизод с отрезанными волосами как отсылку обновления героини, которая получает новый творческий толчок.

Синицына: Для этой программы мы сделали два парика. В самом начале я появляюсь на льду с длинными волосами, но в середине номера, чтобы раскрыть тему, обрезаю их. Я попробовала сделать это на генеральном прогоне, чтобы не замешкаться, ровнее отрезать себе волосы. И хорошо, что попробовала. Во время проката мне было уже легче, проще. Хотя пришлось подпортить оба парика. Но искусство требует жертв.

Отрезанные волосы моей героини – это как снятие оков, освобождение, обновление, доказательство того, что она готова к новым свершениям.

Костюм также подчеркивает эту идею – красное платье вначале и белое в финальной части. Мы достаточно долго репетировали номер, чтобы и технически – перемена платьев, изменение прически – все было четко сделано.

Касумова: Идея номера у меня сложилась сразу, но не было музыки для номера. И Светлана Панова – тренер Ксюши – предложила кавер-версию песни Константина Меладзе «Спектакль окончен» в исполнении Алены Тойминцевой. Это было точным попаданием в тему.

Синицына: У меня были разные программы на «Русском вызове». Два года назад образ Тани Савичевой, в прошлом сезоне – номер с плясками на Ивана Купала. Сейчас программа совсем другая. Мне кажется, что номер об актрисе полностью совпадает с моими мыслями, отражает то, что я чувствую, переживаю. Эта программа созвучна мне лучше всего. Надеюсь, ее поняли и зрители.

Мне нравится хореограф в ТШП, всегда очень интересные постановки. Ксюша любимая фигуристка. Смотреть за ее выступлениями интересно. Пластика скольжение , проникновение в музыку замечательные. Ксении удачи.
Отрезание волос у женщин во все времена - это символ бесчестья. Впрочем что спрашивать с этих незнаек ....
Ответ Vasily Ivanov
Отрезание волос у женщин во все времена - это символ бесчестья. Впрочем что спрашивать с этих незнаек ....
Ну, как стриглась налысо прямо в кадре солдат Джейн, все-таки не было бесчестьем. И вот там действительно это было о том, что нужно от чего-то отказаться, чтобы чего-то достичь. А тут было просто непонятное.
