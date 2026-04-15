Шведская фигуристка Йозефин Тальегард завершила спортивную карьеру

Шведская фигуристка Йозефин Тальегард завершила карьеру.

Тальегард 30 лет, она четырехкратная чемпионка Швеции, участница Олимпийских игр в Пекине, трижды выступала на чемпионатах мира и пять раз – на чемпионатах Европы.

Является победительницей турниров Tallink Hotels Cup (2025), Volvo Open Cup (2023), Tallinn Trophy (2022).