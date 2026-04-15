Шведская фигуристка Йозефин Тальегард завершила спортивную карьеру

Шведская фигуристка Йозефин Тальегард объявила о завершении спортивной карьеры.
Тальегард 30 лет, она четырехкратная чемпионка Швеции, участница Олимпийских игр в Пекине, трижды выступала на чемпионатах мира и пять раз – на чемпионатах Европы.
Является победительницей турниров Tallink Hotels Cup (2025), Volvo Open Cup (2023), Tallinn Trophy (2022).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Йозефин Тальегард
Удачи по жизни! 🤞
Да, понятно, что она не в топе мирового фигурного катания, и даже не в топе европейского. Но на своем уровне в своей стране показывала себя достойно. Трудилась, преодолевала. Система у них другая, условия иные. Думаю, с тем, что она имела, Йозефин сделала всё, что могла. И, кстати, я уверена, что она могла бы спрогрессировать в других условиях. На мой взгляд данные у нее были.