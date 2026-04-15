Шведская фигуристка Йозефин Тальегард завершила спортивную карьеру

Шведская фигуристка Йозефин Тальегард объявила о завершении спортивной карьеры.

Тальегард 30 лет, она четырехкратная чемпионка Швеции, участница Олимпийских игр в Пекине, трижды выступала на чемпионатах мира и пять раз – на чемпионатах Европы. 

Является победительницей турниров Tallink Hotels Cup (2025), Volvo Open Cup (2023), Tallinn Trophy (2022).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Йозефин Тальегард
Мне очень нравилось наблюдать прокаты Жозефинки, когда представлялась такая возможность - как самозабвенно она отдавалась музыке и катанию, с какой энергией, искренностью и душой. Она - это настоящий, искренний позитив и настоящая любовь к своему виду спорта, и это всегда считывалось и очень подкупало. Мне лично будет ее не хватать. Успехов и всего наилучшего в дальнейшем жизненном пути!
Согласна. И скольжение красивое. Мне она тоже импонировала, буду скучать, кто там теперь от Швеции поедет, интересно.
Да, отличное скольжение и непрыжковые почти всегда на 4 уровень.
Буду скучать по Йозефине. Она по своему интересна и без улыбки на нее вглянешь. Спасибо за яркую карьеру!
+++++
Ах, Жози... такой позитивчик, такая самоотдача на льду ) хоть и неидеальна была для ФК...
Удачи по жизни! 🤞
Как-то жаль. Творческая спортсменка. Самобытная.
Йозевин никогда не была в мировом топе, но оставила достаточно яркий свет своими программами , самоотдачей в прокатах, харизмой, чем и запомнилась.
Прекрасная спортсменка, которая своей энергией могла поднять зал. Очень яркая и запоминающаяся.
Нравилась Жозефин на льду, удачи ей
Мне очень нравится Йозефин. Красивая девушка, хорошее скольжение, энергия, харизма. Такие выразительные глаза! Она выделялась. Пусть не сложностью, но она точно особенная.
Да, понятно, что она не в топе мирового фигурного катания, и даже не в топе европейского. Но на своем уровне в своей стране показывала себя достойно. Трудилась, преодолевала. Система у них другая, условия иные. Думаю, с тем, что она имела, Йозефин сделала всё, что могла. И, кстати, я уверена, что она могла бы спрогрессировать в других условиях. На мой взгляд данные у нее были.
Всему есть своё начало и свой конец и спортивной карьере в том числе. Интересная и приятная была фигуристка. Удачи и успеха ей по жизни !
Без больших титулов, но запомнилась программами и катанием.
