Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что победа Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной.
— На период вашего руководства Минспорта пришлись наиболее успешные годы женского фигурного катания. Вы отдавали себе отчет в том, что этот успех скоротечен и, скорее всего, закончится с повышением возрастного ценза?
— Скажу так: и тогда, и сейчас мне больше импонировали спортсмены и виды спорта, где можно проследить за более продолжительной историей чемпиона. Ситуации, когда в прошлом году тебя еще никто не знает, а в следующем ты уже не выступаешь, я не понимаю.
Вообще считаю, что многие наши спортсмены заслуживают того, чтобы оставаться в спорте как можно дольше, и правила, как мне кажется, должны быть сделаны таким образом, чтобы это поощрять. Чтобы атлет имел возможность выступать несколько олимпийских циклов, а не зависеть от того, успел он показать результат до начала пубертата или нет. Мы много раз такое видели, но, на мой взгляд, это очень жестоко.
— Прямо провоцируете меня задать вопрос, который породил в свое время непримиримые фанатские войны: за кого вы болели на Играх в Пхенчхане — за Евгению Медведеву или за Алину Загитову?
— Как для министра, для меня это не имело никакого значения. И та, и другая — российские спортсменки, поэтому любому из раскладов можно было бы только радоваться. Хотя с точки зрения спортивной справедливости, конечно, победа Медведевой выглядела бы более правильной, — сказал Колобков.
Но ладно, компоненты "предмет тёмный" и очень уж субъективный.
А вот в технике Алина существенно превосходила Женю. Все прыжки у Алины, и в КП и в ПП были во второй половине программ (у Жени только в КП), что по тем правилам давало существенное преимущество. Самый дорогой каскад у Алины и в КП и в ПП был 3Л-3Р, а у Жени 3Ф-3Т. На две программы у Алины было три прыжка 3Л, опять же самого дорогого без учета ультра си, у Жени только один. При этом, чего греха таить, у Жени, в отличие от Алины был флутц, ей периодически ставили и неясное и неправильное ребро, но на ОИ на это закрыли глаза. Алине единственный раз Принс и компания поставили неправильное ребро на лутце на этапе ГП в Гренобле, и то, потом Принс признал, что это решение было ошибочным.
Т.е. компоненты компонентами, но преимущество Алины в технической оценке должно было быть гораздо больше.
С точки зрения спортивной справедливости все было справедливо. Несправедливыми были только итоги произвольной, которую Алина выиграла вчистую, а Жене поставили такие же баллы. Тянули, как могли..
На мой взгляд, жестоко говорить такое, когда спортсмены четыре года не могут выступать, а чиновники говорят о чём угодно, но ничего не делают, чтоб спортсмены выступали.