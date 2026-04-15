565

Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что победа Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной.

— На период вашего руководства Минспорта пришлись наиболее успешные годы женского фигурного катания. Вы отдавали себе отчет в том, что этот успех скоротечен и, скорее всего, закончится с повышением возрастного ценза?

— Скажу так: и тогда, и сейчас мне больше импонировали спортсмены и виды спорта, где можно проследить за более продолжительной историей чемпиона. Ситуации, когда в прошлом году тебя еще никто не знает, а в следующем ты уже не выступаешь, я не понимаю.

Вообще считаю, что многие наши спортсмены заслуживают того, чтобы оставаться в спорте как можно дольше, и правила, как мне кажется, должны быть сделаны таким образом, чтобы это поощрять. Чтобы атлет имел возможность выступать несколько олимпийских циклов, а не зависеть от того, успел он показать результат до начала пубертата или нет. Мы много раз такое видели, но, на мой взгляд, это очень жестоко.

— Прямо провоцируете меня задать вопрос, который породил в свое время непримиримые фанатские войны: за кого вы болели на Играх в Пхенчхане — за Евгению Медведеву или за Алину Загитову?

— Как для министра, для меня это не имело никакого значения. И та, и другая — российские спортсменки, поэтому любому из раскладов можно было бы только радоваться. Хотя с точки зрения спортивной справедливости, конечно, победа Медведевой выглядела бы более правильной, — сказал Колобков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoПхенчхан-2018
logoПавел Колобков
565 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С точки зрения спортивной справедливости ОИ в Пхенчхане выиграла Загитова. Всё, точка. Все разговоры о том, что "победила не та девочка" в пользу бедных.
Ответ Ягун Ягунини
Комментарий скрыт
Ответ nikolett
Комментарий скрыт
А вас не возмущали рекордные компоненты юниорки Валиевой в первый взрослый сезон, которые только Каори на последнем ЧМ смогла перебить, откатавшись три олимпийских цикла!
Да хватит эту тему уже мусолить - кто достойнее золота, кто нет. Столько лет прошло. Жене с Алиной повезло в том, что они вообще получили возможность выступить на ОИ и попасть на пьедестал, а сколько нынешних талантов лишено неизвестно на сколько этой возможности, а выступившие Аделия и Петр в призеры даже не попали.
Женечка могла прыгнуть все прыжки во второй половине ПП с бонусом и сделать каскад лутц-ритт в короткой и произвольной, и победила бы по спортивной справедливости!
Ответ Арктический Лед
Комментарий скрыт
Ответ Ir2019
Комментарий скрыт
У Алины были такие яркие запоминающиеся программы и она с такой харизмой и энергией их презентовала, что ее вторая оценка кажется мне очень заслуженной. Уж точно не хуже Жени она ручками водила). До сих пор смотрятся на одном дыхании что черный лебедь, что дон кихот, золотой фонд ФК.
Забавляют разговоры о том, что Загитова выиграла ОИ только за счёт чрезмерно завышенных компонентов. Ниже я привёл примеры, причем не один, когда девушки. в том числе и сама Медведева, в свой первый взрослый сезон, получали высокие баллы за компоненты или при системе судейства 6,0 за артистизм. А если конкретно, то на тот момент было пять составляющих компонентов, SKATING SKILLS, TRANSITIONS, PERFORMANCE, COMPOSITION и INTERPRETATION. Если в композиции, представлении, интерпретации музыки Женя и превосходила Алину (на мой взгляд нет), то не на много. Скольжение у них обеих было не выдающееся, Костнер или Сакамото они заметно уступали. А вот, что касается транзишенов, связок, то тут Алине не было равных в мире. На "квадратный метра" льда у неё было огромное количество крюков, выкрюков, скобок и т.д.
Но ладно, компоненты "предмет тёмный" и очень уж субъективный.
А вот в технике Алина существенно превосходила Женю. Все прыжки у Алины, и в КП и в ПП были во второй половине программ (у Жени только в КП), что по тем правилам давало существенное преимущество. Самый дорогой каскад у Алины и в КП и в ПП был 3Л-3Р, а у Жени 3Ф-3Т. На две программы у Алины было три прыжка 3Л, опять же самого дорогого без учета ультра си, у Жени только один. При этом, чего греха таить, у Жени, в отличие от Алины был флутц, ей периодически ставили и неясное и неправильное ребро, но на ОИ на это закрыли глаза. Алине единственный раз Принс и компания поставили неправильное ребро на лутце на этапе ГП в Гренобле, и то, потом Принс признал, что это решение было ошибочным.
Т.е. компоненты компонентами, но преимущество Алины в технической оценке должно было быть гораздо больше.
Ответ Ягун Ягунини
Комментарий скрыт
Ответ bolelschiza
Комментарий скрыт
Но связки то были, а то, что Загитова ковырялась на льду, так это скейтинг скилз, которое было у неё не лучшего качества, как я и сказал. Беда в том, что Медведева скользила не лучше. Но в любом случае, судейство в ФК само по себе субъективное, а компоненты субъективны в особенности. А вот преимущество Загитовой в технике было очевидным и техническая оценка Медведевой по сравнению с Загитовой как раз и была раздута.
Очень странное сообщение.
С точки зрения спортивной справедливости все было справедливо. Несправедливыми были только итоги произвольной, которую Алина выиграла вчистую, а Жене поставили такие же баллы. Тянули, как могли..
Ответ Marenka07
Комментарий скрыт
Ответ vladimir.tim.tv
Комментарий скрыт
А Медведевой флутц прощали везде где только могли, даже неясное порой не ставили
Провоцируете задать вопрос(.Сколько можно? Оставьте девчонок в покое. 8 лет прошло
Ответ Елена_1116904375
Почитала комментарии, всё как вчера было😳
Российская спортсменка, завоевавшая титул Олимпийской чемпионки, честно, открыто, триумфально и на тебе....оказывается спортивная справедливость она какие то иные критерии имеет, в понимании бывшего министра спорта.
Ответ Arina_S
то, что это слова тогдашнего министра спорта, еще эпичнее
Ответ spboksana
У него забыли спросить
===Чтобы атлет имел возможность выступать несколько олимпийских циклов, а не зависеть от того, успел он показать результат до начала пубертата или нет. Мы много раз такое видели, это очень жестоко.===
На мой взгляд, жестоко говорить такое, когда спортсмены четыре года не могут выступать, а чиновники говорят о чём угодно, но ничего не делают, чтоб спортсмены выступали.
С точки зрения спортивной справедливости АЗ откатала лучше КП, она была ярче, техничнее. Женя была не в лучшей форме и после травмы, с менее сильным контентом.
Ответ Tatiana Klm
Комментарий скрыт
Ответ Tatiana Klm
Не самая запоминающаяся постановка у Жени в Кп была.
Очуметь, и это бывший министр спорта, как они вообще на эти посты попадают, ведь реально же через баню. О чём он вообще думает, ну хорошо есть фанаты, но ты то Колобков куда 🙄
Ответ Westmoreland
Бывший министр спорта знает, во сколько федре обошлось золото Алины.
Ответ vladimir.tim.tv
Комментарий скрыт
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
