Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»

Колобков: победа Медведевой на Олимпиаде-2018 выглядела бы более правильной.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что победа Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной.

— На период вашего руководства Минспорта пришлись наиболее успешные годы женского фигурного катания. Вы отдавали себе отчет в том, что этот успех скоротечен и, скорее всего, закончится с повышением возрастного ценза?

— Скажу так: и тогда, и сейчас мне больше импонировали спортсмены и виды спорта, где можно проследить за более продолжительной историей чемпиона. Ситуации, когда в прошлом году тебя еще никто не знает, а в следующем ты уже не выступаешь, я не понимаю.

Вообще считаю, что многие наши спортсмены заслуживают того, чтобы оставаться в спорте как можно дольше, и правила, как мне кажется, должны быть сделаны таким образом, чтобы это поощрять. Чтобы атлет имел возможность выступать несколько олимпийских циклов, а не зависеть от того, успел он показать результат до начала пубертата или нет. Мы много раз такое видели, но, на мой взгляд, это очень жестоко.

— Прямо провоцируете меня задать вопрос, который породил в свое время непримиримые фанатские войны: за кого вы болели на Играх в Пхенчхане — за Евгению Медведеву или за Алину Загитову?

— Как для министра, для меня это не имело никакого значения. И та, и другая — российские спортсменки, поэтому любому из раскладов можно было бы только радоваться. Хотя с точки зрения спортивной справедливости, конечно, победа Медведевой выглядела бы более правильной, — сказал Колобков.