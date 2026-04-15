🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Кому выгодны новые правила в фигурном катании? Когда их введут и зачем?

В фигурном катании опять меняются правила: прыжков станет меньше, а еще появятся новые хореографические элементы. Кому это выгодно? Спойлер: фигуристы и тренеры уже негодуют.

Юма Кагияма приостанавливает карьеру, но это не последняя громкая новость в японской сборной. Говорят, что Шома Уно вовсю репетирует вальс – готовы к его появлению в танцах уже в следующем сезоне?

А еще обсудили важный для российской сборной допуск – но, к сожалению, опять не в фигурном катании. Водные виды возвращаются с флагом и гимном, пока Петросян и Гуменник довольствуются нейтральным статусом раз в четыре года. Когда ждать разбан у фигуристов?