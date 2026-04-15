  Колобков о допуске россиян: «Сложнее всего, думаю, будет с футболом и фигурным катанием. Эти два вида слишком популярны во всем мире»
Колобков о допуске россиян: «Сложнее всего, думаю, будет с футболом и фигурным катанием. Эти два вида слишком популярны во всем мире»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что сложнее всего возвращение российских спортсменов будет проходить в футболе и фигурном катании. 

— Как считаете, сдвиги по допуску наших спортсменов на международную арену, которые начали происходить в некоторых видах спорта, — это некая общая положительная тенденция, которую уже не остановить, или, напротив, не стоит чрезмерно обольщаться по этому поводу?

— Мне кажется, правильнее относиться к этому как к тенденции. Я вижу определенный курс, скорее всего, Международного олимпийского комитета на некое ослабление ситуации. Понятно, что быстро ничего делаться не будет, да и не все виды спорта окажутся в равных ситуациях. Сложнее всего, думаю, будет с футболом и фигурным катанием.

— Почему?

— Потому что эти два вида слишком популярны во всем мире. Плюс, в том же фигурном катании мы слишком много и часто выигрывали. Непросто будет с зимними видами спорта вроде биатлона.

— Из‑за оружия?

— Не только. В том же фехтовании ты можешь выигрывать сколько угодно, но никакого резонанса по этому поводу в мире не будет. А биатлон слишком популярен, любая победа становится очень заметной. В некоторых других видах спорта, где существует субъективное судейство, выиграть нам просто могут не позволить, тем более что за годы нашего отстранения очень многое изменилось в международных судейских комитетах.

Нас везде отодвинули от управляющих решений, от влияния во многих международных федерациях, мы перестали входить в профильные комитеты, перестали влиять на ситуацию, понимать внутренние тенденции. Поэтому я и сказал, что процесс нашего возвращения легким не будет, — сказал Колобков

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoПавел Колобков
отстранение и возвращение России
