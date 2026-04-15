Спортсмены Алиса Лью, Ноа Лайлс и Хлоя Ким вошли в список Time 100.

Фигуристка Алиса Лью, легкоатлет Ноа Лайлс, автогонщик Ландо Норрис, хоккеистка Хилари Найт и сноубордистка Хлоя Ким вошли в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 2026 году по версии журнала Time.

Лью и Ким попали в категорию «Кумиры», Лайлс, Норрис и Найт – в категорию «Новаторы». Список представлен без нумерации.

Вышеперечисленные спортсмены, за исключением британского пилота «Макларена» Норриса, выступают за США на соревнованиях.