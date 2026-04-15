Алиса Лью и Ландо Норрис вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Спортсмены Алиса Лью, Ноа Лайлс и Хлоя Ким вошли в список Time 100.
Фигуристка Алиса Лью, легкоатлет Ноа Лайлс, автогонщик Ландо Норрис, хоккеистка Хилари Найт и сноубордистка Хлоя Ким вошли в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 2026 году по версии журнала Time.
Лью и Ким попали в категорию «Кумиры», Лайлс, Норрис и Найт – в категорию «Новаторы». Список представлен без нумерации.
Вышеперечисленные спортсмены, за исключением британского пилота «Макларена» Норриса, выступают за США на соревнованиях.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Time
Кто всё эти люди))
Забавно проверить тэг "Хилари Найт" и понять, что русскоязычные читатели Sports’а живут в каком-то совершенно другом мире, где почему-то популярен какой-то Овечкин.
