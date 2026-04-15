Соловьев о 7 серебряных медалях в сезоне: «Неплохо в целом. Какие-то цели получилось выполнить, какие-то – нет»

Фигурист Соловьев высказался о своих 7 серебряных медалях в сезоне.

Соловьев занимал вторые места на этапе и финале Кубка Санкт-Петербурга, Мемориале Николая Панина-Коломенкина, Кубке сильнейших спортсменов, Мемориале Петра Грушмана, чемпионате Санкт-Петербурга, а также на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

– У тебя, получается, 7 серебряных медалей в этом сезоне. Как оцениваешь такой феномен?

– Неплохо в целом. Были цели, которые я ставил на этот сезон, какие-то получилось выполнить, какие-то – нет. Я хотел усложнить контент. Это не совсем получилось, но в целом выступить на этапах Гран-при, отобраться на чемпионат России – эти цели я выполнил.

– Какие планы по усложнению контента? На шестиминутке перед произвольной программой ты удачно исполнял четверной сальхов, но в программу не вставил…

– Мы не планировали его вставлять, я просто решил сделать его на шестиминутке. Подумал: вдруг разрешат прыгнуть в программе, но не разрешили. Я думаю, в следующем сезоне буду усложняться.

– Как оцениваешь для себя последний турнир сезона?

– Надо было точку поставить в произвольной программе. Думаю, у меня получилось. <...>

– Что пожелаешь себе на следующий сезон?

– Верить в себя и не тупить, – ответил Соловьев.

На чемпионате России фигурист занял 14-е место.