Соловьев о 7 серебряных медалях в сезоне: «Неплохо в целом. Какие-то цели получилось выполнить, какие-то – нет»

Фигурист Семен Соловьев высказался о 7 серебряных медалях, завоеванных в минувшем сезоне.

Соловьев занимал вторые места на этапе и финале Кубка Санкт-Петербурга, Мемориале Николая Панина-Коломенкина, Кубке сильнейших спортсменов, Мемориале Петра Грушмана, чемпионате Санкт-Петербурга, а также на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

– У тебя, получается, 7 серебряных медалей в этом сезоне. Как оцениваешь такой феномен?

– Неплохо в целом. Были цели, которые я ставил на этот сезон, какие-то получилось выполнить, какие-то – нет. Я хотел усложнить контент. Это не совсем получилось, но в целом выступить на этапах Гран-при, отобраться на чемпионат России – эти цели я выполнил.

– Какие планы по усложнению контента? На шестиминутке перед произвольной программой ты удачно исполнял четверной сальхов, но в программу не вставил…

– Мы не планировали его вставлять, я просто решил сделать его на шестиминутке. Подумал: вдруг разрешат прыгнуть в программе, но не разрешили. Я думаю, в следующем сезоне буду усложняться.

– Как оцениваешь для себя последний турнир сезона?

– Надо было точку поставить в произвольной программе. Думаю, у меня получилось. <...>

– Что пожелаешь себе на следующий сезон?

– Верить в себя и не тупить, – ответил Соловьев.

На чемпионате России фигурист занял 14-е место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Прочитав заголовок, долго пыталась вспомнить, кто такой Соловьев, и где он умудрился завоевать семь серебряных медалей.))
В первые мгновения вспомнился Дмитрий Соловьев,удивилась,что говорит о 7 нынешних медалях..
Аналогично))
С интересом наблюдал за выступлениями Семена в прошедшем сезоне. Интересные программы, временами классное исполнение. Но стабильности и сложности порой явно не хватало.
Красивые выезды с прыжков у Семена, прямо как ножом в масло, одно удовольствие любоваться с трибуны. А вращение в волчке в короткой программе, подчеркнутое костюмом, вообще мое любимое.
Удачи, Семен! Молодец!
Очень нравится катание Семёна. Удачи ему в грядущем сезоне!
На региональных соревнованиях Семён попадал в призы, были удачные прокаты, программы интересные. Удачи в подготовке к новому сезону и стабильных выступлений.
Удачи Семену..
На его катание приятно смотреть. Удачи!
Семен - интересный парень! Удачи в следующем сезоне!
