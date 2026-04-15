Ирина Роднина: «Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется»

Роднина: я готова помочь Тарасовой, если это потребуется.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила, что готова помочь заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, если это будет необходимо.

По информации РИА Новости, Тарасова на днях попала в реанимацию. Позже «Матч ТВ» со ссылкой на родственника Тарасовой сообщил, что ее состояние улучшилось.

«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за свое здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека – это плохо. Как еще это может восприниматься? Человеку плохо, значит, человеку нужна помощь.

Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Журналистам не надоело все спрашивать у Родниной?
Ответ kuraliv
Журналистам не надоело все спрашивать у Родниной?
У них выбора не так много. Из тех, кто гарантированно выскажется- Роднина, Алёнова, Авербух.
Ответ kuraliv
Журналистам не надоело все спрашивать у Родниной?
Такое ощущение что спрашивать больше некого, одна Роднина у нас.
Зачем задавать такие вопросы? Неизвестно, в каком состоянии Тарасова, нужна ли ей вообще помощь. С деньгами у нее наверняка проблем нет, так что при необходимости сможет нанять кого-то для помощи.
Легко предлагать помощь которую не просят и где и делать ничего не надо будет
Мы ожидали услышать привычное "мне это не интересно"
Ответ Наталия Васина
Мы ожидали услышать привычное "мне это не интересно"
Да почти что это и услышали. Заметьте, в каждом вью, она , как загнаная крыска огрызается.
"- А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?"
Ответ Лемур
Да почти что это и услышали. Заметьте, в каждом вью, она , как загнаная крыска огрызается. "- А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?"
Простите меня поклонники, если таковые еще остались, но она и есть крыса. Именно крыса, а не крыска.
Причем тут Роднина? Журналистам все равно кого и о чем спрашивать? Из пальца высасывают какую то ерунду
Зачем ей названивать? Она последняя, у кого ТАТ взяла бы помощь.
Неумный человек задал этот вопрос.
*А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?*

Ну, пока так и происходит.
//А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» – сказала Роднина.//

...нет, Ирина Константиновна, мы не это хотели услышать. Мы хотели услышать, что вы поможете Татьяне Анатольевне только в том случае, если она сама лично попросит вас об этом. /сарказм/
Создаётся ощущение, что у нас других представителей от спорта и от федерации ФК не существует, кроме Родниной.
