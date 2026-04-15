Ирина Роднина: «Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила, что готова помочь заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, если это будет необходимо.
По информации РИА Новости, Тарасова на днях попала в реанимацию. Позже «Матч ТВ» со ссылкой на родственника Тарасовой сообщил, что ее состояние улучшилось.
«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за свое здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека – это плохо. Как еще это может восприниматься? Человеку плохо, значит, человеку нужна помощь.
Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» – сказала Роднина.
Ну, пока так и происходит.
...нет, Ирина Константиновна, мы не это хотели услышать. Мы хотели услышать, что вы поможете Татьяне Анатольевне только в том случае, если она сама лично попросит вас об этом. /сарказм/