Ирина Роднина: «Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется»

Роднина: я готова помочь Тарасовой, если это потребуется.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила, что готова помочь заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой , если это будет необходимо.

По информации РИА Новости, Тарасова на днях попала в реанимацию. Позже «Матч ТВ» со ссылкой на родственника Тарасовой сообщил, что ее состояние улучшилось.

«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за свое здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека – это плохо. Как еще это может восприниматься? Человеку плохо, значит, человеку нужна помощь.

Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» – сказала Роднина.