Родственник Тарасовой о ее состоянии: «Она лечится, ей уже лучше. Все нормально»

Родственник Татьяны Тарасовой сообщил, что она находится на лечении.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится на лечении, ее состояние улучшилось.

Об этом сообщил «Матч ТВ» ее близкий родственник Алексей Тарасов. По информации РИА Новости, тренер ранее попала в реанимацию .

– Все мы переживаем за здоровье Татьяны Анатольевны. Правда ли, что она попала в реанимацию?

– Она лечится, ей уже лучше. Все нормально, – сказал Тарасов.