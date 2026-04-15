Татьяна Тарасова попала в реанимацию (РИА Новости).

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в реанимации под наблюдением врачей.

Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», – заявил источник.

Тарасовой 79 лет. Под ее руководством в разные годы тренировались олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Илья Кулик, Ирина Роднина – Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова – Андрей Букин и другие титулованные фигуристы.