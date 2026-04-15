Татьяна Тарасова попала в реанимацию (РИА Новости)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в реанимации под наблюдением врачей.

Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», – заявил источник.

Тарасовой 79 лет. Под ее руководством в разные годы тренировались олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Илья Кулик, Ирина Роднина – Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова – Андрей Букин и другие титулованные фигуристы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Не слежу вообще за фигурным катанием, но я всегда буду её уважать за то, как она публично пристыдила Башарова после инцидента с избиением, когда все сидящие языки в одно место позасовывали. Крутая бабулька, желаю здоровья
Ответ Rad0
Я тоже вспоминаю часто этот случай, после него начала уважать ТАТ ещё больше. Она единственная, кто не постеснялся публично заявить, что ненормально звать на федеральный канал человека, лупившего свою жену и даже не получившего никакого наказания. Высказалась за всех женщин, пострадавших от домашнего насилия
Даа, причем она всегда такой правдорубкой была. В фигурном катании частенько могла заткнуть рот кому угодно.

Здоровья великому тренеру!
Здоровья, пусть всë будет хорошо!
Здоровья Татьяне Анатольевне.
Держись, ТАТ!
Татьяна Анатольевна боец каких поискать. Держитесь, ждём вас в эфире
Здоровья и скорейшего выздоровления! Надо же кому-то иногда звёзд на землю опускать, чтобы не зазнавались.
Татьяне Анатольевне здоровья и долголетия! Без нее наше ФК не представляется!
Выздоравливайте!!
Здоровья Татьяне Анатольевне! 🙏
