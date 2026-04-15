Команда Тутберидзе показала постановку номера Трусовой на песню Zombie

Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки номера для фигуристки Александры Трусовой на песню The Cranberries – Zombie.

На видео Тутберидзе, Трусова, а также Даниил Глейхенгауз отрабатывают элементы на льду.

«Постановка второй программы Александры Трусовой – «Zombie». Получился по-настоящему яркий и сильный номер, который вы можете увидеть на наших шоу.

Уже сегодня в Уфе! До встречи, наши дорогие зрители», – говорится в сообщении телеграм-канала команды Тутберидзе.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 и бронзовый призер чемпионата мира сезона 2021 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал EteriTutberidzeOfficial
Саша красавица стала невероятная! Теперь она намного более пластичная, женственная. У неё огромный опыт владения феноменальной техникой. Она для меня сейчас интереснее всех. Видно, что ТШТ работает с ней плотно и с большим воодушевлением.
К турне Сашу хорошо готовят. Поставили две программы, восстановили некоторые прыжки ультра-си. Саша в хорошей физической форме, упорно тренируется. Вот так бы и к соревновательному сезону. Удачи !
Выступление с этим номером уже есть в сети с предыдущего шоу и номер классный, мне очень понравилось.
И знаю что среди иностранных болельщиков в тик токе уже была неоднозначная реакция на выбор музыки. Потому что песня "как бы" антивоенная, и ими так воспринимаются. Спрашивают почему русские выбирают такую музыку, видят в этом противоречие.
Но я наоборот считаю что номер уместный, и самим Американцам бы задуматься о более сложных номерах на социальные темы а не только вечный праздник Алисы Лью. Наши умеют дать драмы нерва и эмоций, РВ это только подтвердил.
Марк, Траня, Туктик просто разорвали душу!! Ну и , конечно, Терминатор был великолепен! Наши фигуристы бесподобны!
Почему "как бы"? Песня по конкретным событиям, и сама Долорес О’Риордан об истории этой песни неоднократно говорила.
Да и текст там абсолютно однозначный:
But you see, it’s not me, it’s not my family
In your head, in your head, they are fightin’
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns

Мне сложно поверить в "видят в этом противоречие", так как песня как раз от лица гражданина "атакующей" страны. (Да и даже в самых антироссийски настроенных закоулках англоязычного интернета мнение о единодушной поддержке россиянами самизнаетекаких событий мне попадалось разве что как маргинальное). Скорее они могли увидеть в этом высказывание. Это мы с вами понимаем, что у нас мало кто в тексты зарубежных песен вчитывается, Саша и английского-то не знает.
Здорово, красиво. А Саша такая, сильная и в то же время очень нежная. Ну и навыки, выучка никуда не делись. Если захочет, может ещё повыигрывать. Надеюсь, захочет.
Обожаю Зомби, иногда слушаю. А Этери молодец, всё ждала кто покажет...и вот оно...Саша - отдельная приятность. Расцвела, похудела, глаза горят...Красотка. Удачи им, пусть всё будет хорошо.
Кажется, им самим доставляет особое удовольствие работать со взрослой спортсменкой да еще с таким арсеналом))
Какая какая же, у Саши атлетическая фигура! И при этом женственная. Класс 👍
Есть такие хиты, которые уже просто набили оскомину
Кормящая мать - и колесо на льду!
