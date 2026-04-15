Команда Тутберидзе показала постановку номера Трусовой на песню Zombie

Команда Тутберидзе показала постановку программы Трусовой на песню Zombie.

Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки номера для фигуристки Александры Трусовой на песню The Cranberries – Zombie.

На видео Тутберидзе, Трусова, а также Даниил Глейхенгауз отрабатывают элементы на льду.

«Постановка второй программы Александры Трусовой – «Zombie». Получился по-настоящему яркий и сильный номер, который вы можете увидеть на наших шоу.

Уже сегодня в Уфе! До встречи, наши дорогие зрители», – говорится в сообщении телеграм-канала команды Тутберидзе.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 и бронзовый призер чемпионата мира сезона 2021 года.