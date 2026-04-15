Команда Тутберидзе показала постановку номера Трусовой на песню Zombie

Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки номера для фигуристки Александры Трусовой на песню The Cranberries – Zombie.
На видео Тутберидзе, Трусова, а также Даниил Глейхенгауз отрабатывают элементы на льду.
«Постановка второй программы Александры Трусовой – «Zombie». Получился по-настоящему яркий и сильный номер, который вы можете увидеть на наших шоу.
Уже сегодня в Уфе! До встречи, наши дорогие зрители», – говорится в сообщении телеграм-канала команды Тутберидзе.
Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 и бронзовый призер чемпионата мира сезона 2021 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал EteriTutberidzeOfficial
И знаю что среди иностранных болельщиков в тик токе уже была неоднозначная реакция на выбор музыки. Потому что песня "как бы" антивоенная, и ими так воспринимаются. Спрашивают почему русские выбирают такую музыку, видят в этом противоречие.
Но я наоборот считаю что номер уместный, и самим Американцам бы задуматься о более сложных номерах на социальные темы а не только вечный праздник Алисы Лью. Наши умеют дать драмы нерва и эмоций, РВ это только подтвердил.
Да и текст там абсолютно однозначный:
But you see, it’s not me, it’s not my family
In your head, in your head, they are fightin’
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns
Мне сложно поверить в "видят в этом противоречие", так как песня как раз от лица гражданина "атакующей" страны. (Да и даже в самых антироссийски настроенных закоулках англоязычного интернета мнение о единодушной поддержке россиянами самизнаетекаких событий мне попадалось разве что как маргинальное). Скорее они могли увидеть в этом высказывание. Это мы с вами понимаем, что у нас мало кто в тексты зарубежных песен вчитывается, Саша и английского-то не знает.