  • Туктамышева о номере на тему домашнего насилия: «Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга»
Фигуристка Туктамышева объяснила идею программы о проблеме домашнего насилия.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему на турнире шоу-программ «Русский вызов» представила номер о проблеме домашнего насилия.

«Номер поставил Илья Авербух и его команда – Албена Денкова, Елена Масленникова, Женя Присяжный, Виола Щепетильникова, Ксюша Зубарева, плюс помогала Елизавета Навиславская. Идею о домашнем насилии предложила я. Если честно, думала, что Илья не согласится, и очень благодарна ему, что пошел на это. На мой взгляд, у нас получилось донести главную мысль.

Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Жертвы абьюза, как правило, молчат. Кто-то из-за страха, ложного стыда или негативных, как им кажется, последствий. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга. В основном страдают женщины, дети, но, кроме сочувствия, реальной помощи они не получают. В нашей стране на данный момент нет специального закона противодействия домашнему насилию. И я посчитала важным, обратить и акцентировать внимание на этой проблеме в своей программе.

На идею меня натолкнула одна из песен альбома испанской исполнительницы Розалии. После номера с перчатками, который я показала год назад, мне захотелось сделать программу совершенно другую, на социальную тему. В песне Розалии я неожиданно услышала то, о чем хотела говорить.

Если номер с перчатками было непросто исполнить технически, отыграть хореографически, добавить чувств, потому что нужно было показать смену настроения. Сейчас программа была не только физически сложна, но и эмоционально ее нужно было правильно преподнести.

Костюм, который мы сделали для номера, был средством выражения идеи. Надо было отработать все движения, чтобы они органично вписались в сюжетную канву. Хореография, эмоциональная составляющая, выражение лица – все было важно, в этом номере нельзя было сфальшивить.

Я понимала, что выиграть на эмоциях боли и страха сложнее. Но мне хотелось сделать такой номер, поднять эту тему на «Русском вызове», – рассказала Туктамышева.

«Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми». Номер-манифест Туктамышевой

Как юристу мне не совсем понятно какого закона не хватает. 111, 112, 115 ст УК - все предельно понятно. Тут вопрос не законов и их наличия/отсутствия. Тут проблема правоприменения. Если человек заявление не пишет - это один вопрос. Если пишет, но менты не дают ему движения - это другой вопрос. Это вопрос людей, а не законов. Законов там достаточно, бумаги измарали на все случаи жизни. Вопрос в том, чтобы люди сами взялись как следует за жизнь по закону. А не живут по закону, потому что ценности и воспитание идут вразрез с законом. Если обоих научили, что бить бабу норм - то обоих это устраивает. Оба с этим живут. Тут можно какие угодно законы принять, что угодно нагородить - работать не будет. Проблема как бы глубже.
Поддержу. Вопрос, работают ли законы - а на принимать их можно сотнями.
некоторые люди просто очень эмоционально воспринимают проблемы, но глубоко не погружаются и им кажется, что они делают что-то хорошее вот таким образом. А кто должен заниматься конкретно этим - ну точно не они.
На "Русском вызове" были представлены номера:
- об проблемах после отстранения спортсменов
- о неуважении к предметам искусства
- о страдании внешне веселого клоуна
- о несправедливости по отношению к супруге Льва Толстого и ее большом вкладе в творчество мужа.

Про каждый из этих номеров можно под определенным ракурсом сказать, что проблема надумана, высосана из пальца, хайп, такого нет, есть более важные проблемы, не ной. Но даже если кто-то так думает, он, как правило, спокойно идет дальше.
Но ни один из номеров не вызывает такой агрессии, как номер про домашнее насилие. Лиза не сказала, что такое встречается повсеместно, не клеила ярлыков, просто осветила проблему. В концее ее героиня не позволила себя бить, больше ничего. Если проблема надумана, то почему нельзя также спокойно пройти мимо? Откуда шквал яростного отрицания, негатива и перехода на личности? Замуж не вышла, а сама-то в трусах катается, в инсте-то ей и не такое расскажут и т.д.
Очень интересно, почему людей так бомбит.
Скрепы шатаются - возникает беспокойство и чувство опасности
Мужчины в комментариях массово оскорбились
Если многие мужчины часто страдают от абьюза своих женщин, они легко могут воспользоваться советами, которые они здесь дают пострадавшим женщинам.

Кмк, насилие и абьюз недопустимы в любую сторону, а как к этому относиться, если это личная история - каждый решает сам, кто-то терпит, кто-то решительно прекращает отношения.
Есть статистика, сколько мужчин среди жертв домашнего насилия - 15%. Соотношение 85 на 15. Это раз.
Мужчина физически сильнее женщины, и последствия для женщины ВСЕГДА страшнее. Это два.
«Разорвать отношения» с таким мужчиной может быть ни фига не просто. Он может угрожать, преследовать, не давать дышать, и в это время полиция (такие же мужчины, склонные к насилию) будет отмахиваться и разводить руками. Это три.
Изучите хотя бы проблему, прежде чем писать комментарии
Тут юристы, которые пишут о достаточности норм в УК для пресечения насилия в семейных или бытовых отношениях, видимо выходцы из правоохранительных органов. В моем окружении все юристы и адвокаты считают; что недостаточно правовых механизмов и контроля за их соблюдением для пресечения насилия, не говоря о предотвращении таких действий. Может закон отдельный и не нужен, но дополнительные нормы нужны. Например, возбуждать дела без заявления пострадавшей(его), если есть другие достаточные факты правонарушения. Незамедлительно изолировать агрессора от жертвы. Вернуть уголовную ответственность за побои.
законов достаточно уже сейчас их применение не удовлетворительное и от появления ещё одних законов это не поменяется
И причём здесь ФК и зрители, которые смотрели эту отстойную передачу в основном безумно жалостливыми номерами.
Работник службы спасения послал на**й жительницу Нижнего Новгорода, которая просила спасти её и ребёнка от агрессивного мужа)))
250 т р за эти тряпки? Неплохо присосались.
«Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Жертвы абьюза, как правило, молчат».
О каком обществе она говорит? Эта тема постоянно обсуждается. И Лизе никто не запретил выступить с номером на Первом. Другое дело, что номер не очень "зашел" зрителю. Использовать при обращении к российскому зрителю слова типа "абьюз" и иноязычную песню - "гениальная" идея. По количеству просмотров номер Лизы проиграл Камиле, Петру, КН, Саше и Макару, МГ и Алине.
Зрители на шоу хотят отдохнуть, а не думать об очередных проблемах, которых и так хватает в жизни, все объяснимо
«Об этом не принято говорить, но об этом я слышу очень часто». Если женщина напишет заявление на мужчину, то его могу посадить, даже если ничего не было, доказывай потом, что ты не верблюд. Это просто хайп ради хайпа со стороны Туктамышевой. Не от большого ума
Политиканство
Рекомендуем
Главные новости
Олимпийский чемпион в шорт-треке Захаров: «Сыновья занимаются фигурным катанием в ЦСКА. Я настолько увлекся, что перечитал книги Тарасовой, Мишина, Москвиной»
52 минуты назад
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 06:38
Марк Кондратюк: «Считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Это большой труд, как и любое дело, которым ты настроен заниматься серьезно»
вчера, 16:20
Ирина Роднина: «Успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок»
вчера, 13:10
Евгений Плющенко: «Суперспортсмен и гений Малинин прыгает на шоу 3 сальто подряд – и это сенсация! Весьма раньше это сделала моя воспитанница Люба Рубцова»
вчера, 11:52
Татьяна Мишина: «Муравьева преодолела нестабильность и трудности. Думаю, она прибавила в катании за этот сезон»
вчера, 10:44
Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе
вчера, 09:49
Софья Муравьева выложила фото из отпуска в Париже
вчера, 08:55Фото
Экс-биатлонист Тихонов: «Тарасова – великий тренер, великая гражданка России, дай бог ей здоровья. Мы дружим много лет, я прекрасно знаю все фигурное катание»
вчера, 08:40
Мария Павлова: «Вчера я сделала первую попытку четверного выброса, а сегодня уже успешно его выехала»
17 апреля, 16:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем