Туктамышева о номере на тему домашнего насилия: «Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга»
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему на турнире шоу-программ «Русский вызов» представила номер о проблеме домашнего насилия.
«Номер поставил Илья Авербух и его команда – Албена Денкова, Елена Масленникова, Женя Присяжный, Виола Щепетильникова, Ксюша Зубарева, плюс помогала Елизавета Навиславская. Идею о домашнем насилии предложила я. Если честно, думала, что Илья не согласится, и очень благодарна ему, что пошел на это. На мой взгляд, у нас получилось донести главную мысль.
Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Жертвы абьюза, как правило, молчат. Кто-то из-за страха, ложного стыда или негативных, как им кажется, последствий. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга. В основном страдают женщины, дети, но, кроме сочувствия, реальной помощи они не получают. В нашей стране на данный момент нет специального закона противодействия домашнему насилию. И я посчитала важным, обратить и акцентировать внимание на этой проблеме в своей программе.
На идею меня натолкнула одна из песен альбома испанской исполнительницы Розалии. После номера с перчатками, который я показала год назад, мне захотелось сделать программу совершенно другую, на социальную тему. В песне Розалии я неожиданно услышала то, о чем хотела говорить.
Если номер с перчатками было непросто исполнить технически, отыграть хореографически, добавить чувств, потому что нужно было показать смену настроения. Сейчас программа была не только физически сложна, но и эмоционально ее нужно было правильно преподнести.
Костюм, который мы сделали для номера, был средством выражения идеи. Надо было отработать все движения, чтобы они органично вписались в сюжетную канву. Хореография, эмоциональная составляющая, выражение лица – все было важно, в этом номере нельзя было сфальшивить.
Я понимала, что выиграть на эмоциях боли и страха сложнее. Но мне хотелось сделать такой номер, поднять эту тему на «Русском вызове», – рассказала Туктамышева.
«Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми». Номер-манифест Туктамышевой
- об проблемах после отстранения спортсменов
- о неуважении к предметам искусства
- о страдании внешне веселого клоуна
- о несправедливости по отношению к супруге Льва Толстого и ее большом вкладе в творчество мужа.
Про каждый из этих номеров можно под определенным ракурсом сказать, что проблема надумана, высосана из пальца, хайп, такого нет, есть более важные проблемы, не ной. Но даже если кто-то так думает, он, как правило, спокойно идет дальше.
Но ни один из номеров не вызывает такой агрессии, как номер про домашнее насилие. Лиза не сказала, что такое встречается повсеместно, не клеила ярлыков, просто осветила проблему. В концее ее героиня не позволила себя бить, больше ничего. Если проблема надумана, то почему нельзя также спокойно пройти мимо? Откуда шквал яростного отрицания, негатива и перехода на личности? Замуж не вышла, а сама-то в трусах катается, в инсте-то ей и не такое расскажут и т.д.
Очень интересно, почему людей так бомбит.
Кмк, насилие и абьюз недопустимы в любую сторону, а как к этому относиться, если это личная история - каждый решает сам, кто-то терпит, кто-то решительно прекращает отношения.
Мужчина физически сильнее женщины, и последствия для женщины ВСЕГДА страшнее. Это два.
«Разорвать отношения» с таким мужчиной может быть ни фига не просто. Он может угрожать, преследовать, не давать дышать, и в это время полиция (такие же мужчины, склонные к насилию) будет отмахиваться и разводить руками. Это три.
Изучите хотя бы проблему, прежде чем писать комментарии
О каком обществе она говорит? Эта тема постоянно обсуждается. И Лизе никто не запретил выступить с номером на Первом. Другое дело, что номер не очень "зашел" зрителю. Использовать при обращении к российскому зрителю слова типа "абьюз" и иноязычную песню - "гениальная" идея. По количеству просмотров номер Лизы проиграл Камиле, Петру, КН, Саше и Макару, МГ и Алине.