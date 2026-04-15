Туктамышева о номере на тему домашнего насилия: «Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга»

Фигуристка Туктамышева объяснила идею программы о проблеме домашнего насилия.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему на турнире шоу-программ «Русский вызов» представила номер о проблеме домашнего насилия.

«Номер поставил Илья Авербух и его команда – Албена Денкова, Елена Масленникова, Женя Присяжный, Виола Щепетильникова, Ксюша Зубарева, плюс помогала Елизавета Навиславская. Идею о домашнем насилии предложила я. Если честно, думала, что Илья не согласится, и очень благодарна ему, что пошел на это. На мой взгляд, у нас получилось донести главную мысль.

Об этом почему-то не принято говорить в нашем обществе. Жертвы абьюза, как правило, молчат. Кто-то из-за страха, ложного стыда или негативных, как им кажется, последствий. Пострадавшие не могут выйти из злополучного замкнутого круга. В основном страдают женщины, дети, но, кроме сочувствия, реальной помощи они не получают. В нашей стране на данный момент нет специального закона противодействия домашнему насилию. И я посчитала важным, обратить и акцентировать внимание на этой проблеме в своей программе.

На идею меня натолкнула одна из песен альбома испанской исполнительницы Розалии. После номера с перчатками, который я показала год назад, мне захотелось сделать программу совершенно другую, на социальную тему. В песне Розалии я неожиданно услышала то, о чем хотела говорить.

Если номер с перчатками было непросто исполнить технически, отыграть хореографически, добавить чувств, потому что нужно было показать смену настроения. Сейчас программа была не только физически сложна, но и эмоционально ее нужно было правильно преподнести.

Костюм, который мы сделали для номера, был средством выражения идеи. Надо было отработать все движения, чтобы они органично вписались в сюжетную канву. Хореография, эмоциональная составляющая, выражение лица – все было важно, в этом номере нельзя было сфальшивить.

Я понимала, что выиграть на эмоциях боли и страха сложнее. Но мне хотелось сделать такой номер, поднять эту тему на «Русском вызове», – рассказала Туктамышева.

