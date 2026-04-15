Валиева и Кондратюк проведут мастер-классы в Красноярске 18 апреля
Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк проведут мастер-классы в Красноярске в рамках Дня фигурного катания от ДоброFON.
Мероприятие пройдет 18 апреля на «Кристалл-Арене». Кроме мастер-классов также планируются показательные прокаты и автограф-сессии.
Кондратюк – чемпион России и Европы 2022 года, Валиева – чемпионка мира среди юниоров 2020 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ДоброFON
24 комментария
У каждого две сессии по полчаса. Полчаса на мастерклассе что могут дать записавшемуся на него? Автограф на конечках? Фоточку в телефоне? Боюсь в сухом остатке этих классов - одни бездарно потратятся, другие по-быстрому срубят денег и улетят, название то громкое, но практический выхлоп от мероприятия нужно искать.
Мне тоже непонятна эта тяга к сессиям со стороны болельщиков. Ну будет у меня автограф Кондратюка на его же фото? Что делать-то с этим? Кому показывать? В большинстве своем мое окружение даже не знает кто это.
Это доброфон проводит... билеты бесплатно распространяют...
Молодцы ребята! Редко, кто из звезд фигурки доезжает в Красноярк. Фанаты рады будут)
Ну хотя бы олимпийской чемпионкой Валиеву называть перестали
Молодцы Марик и Камила Хорошего отдыха,набраться сил и с прекрасными программами в новый сезон
Сладкая парочка Соколовской
Помимо участия в шоу, проведение мастер-классов, кто и где проводит отпуск, жду и инфы о переходах фигуристов в другие ТШ.
Я еще больше жду)))) Начала следующего сезона!))) Когда закончатся все шоу, мастер-классы, отпуска и переходы)))
+++++
Молодцы, удачи!
Хотя, нет, всё бесплатно. Только зрители на трибунах мало что смогут понять из происходящего во время мастер-классов.
