Валиева и Кондратюк проведут мастер-классы в Красноярске 18 апреля

Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк проведут мастер-классы в Красноярске в рамках Дня фигурного катания от ДоброFON.

Мероприятие пройдет 18 апреля на «Кристалл-Арене». Кроме мастер-классов также планируются показательные прокаты и автограф-сессии.

Кондратюк – чемпион России и Европы 2022 года, Валиева – чемпионка мира среди юниоров 2020 года.