Роднина о Трампе: «Кто его считал другом? У нас с США могут быть деловые и финансовые отношения, но не дружественные»

Роднина: у России и США не будет дружественных отношений.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что у России и США не может быть дружественных отношений.

– Какое у вас отношение к Дональду Трампу? Есть мнение, что он друг России.

– Кто его считал другом? Не может быть у нас в друзьях страна, которая считает нас...

– А кем они нас считают?

– Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна – Россия. В такой ситуации у нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные, – сказала Роднина.