  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
135

Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»

Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина назвала фигуриста Петра Гуменника гордостью страны.

11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.

«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне.

К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны», – сказала Москвина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoПетр Гуменник
logoТамара Москвина
logoсборная России
мужское катание
Вероника Дайнеко
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Петя - большой молодец . Но гордостью
Страны я бы назвала все таки паралимпийцев , они заслужили этого в большей стремени .
Ответ Arraches
Нам (болельщикам) всегда доступна опция гордиться всеми нашими спортсменами, без противопоставлений и исключений
Ответ Arraches
А никто почти не знает о них. Вы бы написали о них большой пост в блоге, а Спортс может даже разместит его на первой. Попробуйте!
Почему Гуменик с 6 местом стал гордостью страны, а Петросян с таким же результатом нет? Потому что у него были проблемы с музыкой? Или от него было меньше ожиданий? Просто непонятно, почему одного носят на руках, а другую за такой же результат гнобят.
Ответ agentkuper
Потому что фанаты ФК преимущественно женского пола - а Петечка же свет в окошечке. Это правда .
Ответ agentkuper
Тот же вопрос - два шестых места и такая разница.
В правильном штабе, наверное. Поклонники недавно обсуждали историю с визами и пришли к выводу - Тамара Николаевна если и бралась уладить вопрос, то не стоит к ней лезть с вопросом, почему чуть не пролетели, не надо её тревожить, ещё разволнуется.
Петя провёл очень удачный сезон на высоком уровне, выступая на различных соревнованиях. Молодец !
Петя справился на все 💯👍
Почему бы ФФКР как то не отметить тренера Гуменника Веронику Дайнеко.
Ответ floret
Тогда уж и Т,Д,Г... И в равной степени.
Мы тоже этому очень рады. Петя проявил себя на 100% и провел шикарный сезон.
6 место не предмет для гордости.

Сейчас нужно бороться за полноценный допуск спортсменов. Надо подавать коллективный иск спортсменам?
Пусть подают коллективный иск. Хватит сидеть ровно на попе и ждать у моря погоды.
Ответ Юра Плисецкий
В такой ситуации 6 место хороший результат!
Ответ Юра Плисецкий
Одно другому не мешает. Можно гордиться спортсменом за его стойкость и спортивный дух и попутно работать над тем, чтобы допустили всех.
Скорее бы выпустили наших на мс...Появились бы новые темы для разговоров, стало больше дела, меньше болтовни, пошла реальная конкуренция...Иначе эти ОИ ещё пятилетку будут вспоминать.
Ответ Тайга86
А у нас все ОИ пятилетку вспоминают! Даже с мс. Вот тогда - то и начнëтся настоящая болтовня!
Как надоел этот бред. Какая гордость страны - 6 место ОИ? Тащили Гуменника весь сезон по головам талантливых парней, рисовали заоблачные баллы, пропихнули на Олимпиаду, проигнорировав спортивный принцип. Внушали всем, что Гуменник едет за медалью. Ну и где медаль? Облажался? А по сути, большая ли разница , занял бы Гуменник 6-е место или Дикиджи, Семененко, Марк? Результат был бы тот же, но честно, по спортивному принципу. 5-е место в рейтинге бессовестно пропихнули, подарив ему путевку на ОИ. Отвалялся весь сезон, кроме ФГП, где его прикормленные судьи в космос отправили оценками. А Москвиной стыдно должно быть, что поучаствовала в договорняке и слила Мишек в обмен на Гуменника. Это уже ни для кого ни секрет. Всегда хорошо к ней относилась, но замаралась она в позорных играх федерации
жаль только жить в эту пору прекрасную..
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
