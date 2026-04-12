Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина назвала фигуриста Петра Гуменника гордостью страны.
11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.
«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне.
К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны», – сказала Москвина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
135 комментариев
Страны я бы назвала все таки паралимпийцев , они заслужили этого в большей стремени .
В правильном штабе, наверное. Поклонники недавно обсуждали историю с визами и пришли к выводу - Тамара Николаевна если и бралась уладить вопрос, то не стоит к ней лезть с вопросом, почему чуть не пролетели, не надо её тревожить, ещё разволнуется.
Сейчас нужно бороться за полноценный допуск спортсменов. Надо подавать коллективный иск спортсменам?
Пусть подают коллективный иск. Хватит сидеть ровно на попе и ждать у моря погоды.