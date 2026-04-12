Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»

Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина назвала фигуриста Петра Гуменника гордостью страны.

11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.

«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне.

К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны», – сказала Москвина.