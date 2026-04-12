26

Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала, в какой роли видит трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.

«Не хватает ли Родниной нашему фигурному катанию? Она в какой-то период работала в Америке, у нее были результаты – чешская пара выигрывала чемпионат мира, но в России Роднина не работала, поэтому трудно говорить в каком-то сослагательном наклонении. Она приехала из США и решила посвятить себя другой профессии. У нас в России большая конкуренция, поэтому тут надо еще выбраться: не только громкие имена определяют хороших тренеров. Тут нужно попасть в точку и цель как самому, так и со спортсменом.

Трудно сказать, насколько это было бы ценно. У Родниной прежде всего должно было быть огромное желание работать, но, наверное, Роднина наработалась в Америке, поэтому не выбрала эту профессию.

В какой роли могла бы представить ее в нынешнем фигурном катании? В роли тренера Роднину не очень могу представить, потому что должно быть большое терпение. А когда ты сам такой великий, думается, что все раз-два и легко сделать. Но обычно не с такими громкими именами спортсмены становятся хорошими тренерами.

В роли руководителя тоже трудно, потому что надо ладить с людьми, быть гибким и коммуникабельным. Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера», – сказала Мишина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Татьяна Мишина
logoИрина Роднина
Да боже упаси. Она слишком не любит людей, чтобы быть руководителем.
Деликатно так, уважительно, с признанием заслуг - мордой об стол))) Старая школа!
Не надо ни в каком образе представлять Роднину. Ее место на пенсии.
Ей же не интересно ничего из нашего ФК, какой руководитель? ))
"У Родниной прежде всего должно было быть огромное желание работать".
Не в бровь, а в глаз! Нет этого желания на сегодняшний день(.
Как можно руководить тем, чем намеренно не интересуешься? 😁
Мозер же руководит.
Мишина интеллигентно объяснила,что тренер из Родиной в данный момент не получится
В роли руководителя с Родниной мы далеко не уедем.
Не надо ее никуда, ни в тренеры ни в руководитили. Она не Мидас, в золото не превратит, а в г..... может.
Да боже упаси. Этой женщине ничего не интересно. Я бы с большем удовольствием увидела на этом посту Тутберидзе, Козловского, или даже Тарасову, будь она помоложе и поздоровее.
У Тутберидзе-своя школа,вряд ли сможет совмещать.Захочет ли?.Дима -слишком молод,просто спортсмен,нет никакого опыта на руководящих должностях,нет "веса"для международных" партнеров". Кроме того,так не хочется терять пару БК...По Тарасовой-полностью согласна. Мишин-тоже .При всем Огромнейшем уважении к обоим.. Кто у нас суперответственный,знающий-умеющий,честный-справедливый,имеющий "Вес" в мире, пробивной,уважающий спортсменов и тренеров?
Вес нарабатывается переговорами. Не все сначала вес имеют. Но вот интересно, что Коган делает? У него-то должен быть какой-то вес.
