Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»

Татьяна Мишина: в роли тренера Роднину не очень могу представить.

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала, в какой роли видит трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину .

«Не хватает ли Родниной нашему фигурному катанию? Она в какой-то период работала в Америке, у нее были результаты – чешская пара выигрывала чемпионат мира, но в России Роднина не работала, поэтому трудно говорить в каком-то сослагательном наклонении. Она приехала из США и решила посвятить себя другой профессии. У нас в России большая конкуренция, поэтому тут надо еще выбраться: не только громкие имена определяют хороших тренеров. Тут нужно попасть в точку и цель как самому, так и со спортсменом.

Трудно сказать, насколько это было бы ценно. У Родниной прежде всего должно было быть огромное желание работать, но, наверное, Роднина наработалась в Америке, поэтому не выбрала эту профессию.

В какой роли могла бы представить ее в нынешнем фигурном катании? В роли тренера Роднину не очень могу представить, потому что должно быть большое терпение. А когда ты сам такой великий, думается, что все раз-два и легко сделать. Но обычно не с такими громкими именами спортсмены становятся хорошими тренерами.

В роли руководителя тоже трудно, потому что надо ладить с людьми, быть гибким и коммуникабельным. Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера», – сказала Мишина .