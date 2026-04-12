  • Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»
Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, при каких обстоятельствах может уехать из страны.

«Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война. Это выглядит нереально, но в случае опасения за безопасность моей семьи и моих детей задумаюсь над этим. В любом другом случае из России я никуда не уеду.

Никакие предложения по работе из-за рубежа сейчас тоже ничего не изменят. Меня и здесь все полностью устраивает. Я работаю в потрясающих условиях с талантливыми ребятами. Зачем что-то менять? Таких мыслей у меня нет», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Еще одна крыса объявилась. Деньги тут зарабатывает, но если что свалит и даже этого не скрывает
Учитывая , что Третья Мировая уже в разгаре , он сейчас сидит на чемоданах !
> Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война.

Окак. А как же урапатриотизм? Или «вы не понимаете, это другое»? Или как миллионы грести и ртом и другим местом - так он патриот, а если у страны проблемы начнутся, то он сразу с вещичками в аэропорт?)
И куда он рванёт? Только если в Северной Корее его примут? Но там с вискарём туго 😏
Да ладно, денюшек заработал, на скромную жизнь где-нибудь в Аргентине вполне хватит.
В случае третьей мировой максимум только душа куда то сможет улететь...
Классический. "Патриот", но если война и призыв - то пожалуй с американским паспортом, из южной америки буду вас поддерживать.
Да….( патриотичненько. Иногда лучше молчать.
То есть о варианте в случае Третьей мировой отправить в безопасное место своих женщин и детей до 18 лет, а самому остаться и пойти на фронт защищать свою родину, Жулик даже не думает. Сбежит и разбирайтесь там сами, вернётся потом, когда всё станет хорошо.
Ему уже 63, возраст непризывной.
Но он ещё достаточно бодрый. В случае Третьей мировой мобилизовывать будут всех, кто способен стоять на ногах и держать оружие.
В приличном обществе после таких слов Жулину никто не подаст руки , и ни одна " газета" его больше не упомянет ...
Но не у нас .....
> Меня и здесь все полностью устраивает. Я работаю в потрясающих условиях с талантливыми ребятами.

Конечно. Получает кучу плюшек, грибуют его подопечных на всех стартах - зачем ему лезть туда, где придется работать, а не халтурить, как здесь
Очень не умно высказался...
Страна в опасности, а крысы бегут. С ним все понятно.
Вот после победы они обязательно снизойдут и так уж и быть придут поднимать ФК ).
Он настолько не рассматривает другой вариант даже в теории даже не для себя, что для него совершенно нормально отвечать публично именно так. Видимо, ачетакова.
