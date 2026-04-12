Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»

Жулин: рассмотрю отъезд из России, только если начнется Третья мировая война.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, при каких обстоятельствах может уехать из страны.

«Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война. Это выглядит нереально, но в случае опасения за безопасность моей семьи и моих детей задумаюсь над этим. В любом другом случае из России я никуда не уеду.

Никакие предложения по работе из-за рубежа сейчас тоже ничего не изменят. Меня и здесь все полностью устраивает. Я работаю в потрясающих условиях с талантливыми ребятами. Зачем что-то менять? Таких мыслей у меня нет», – сказал Жулин.