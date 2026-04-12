Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной

Чемпионка Европы Петрыкина показала постановку новой программы с Ше-Линн Бурн.

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина показала процесс постановки новой короткой программы.

Программа поставлена Ше-Линн Бурн под трек Rosalía, Björk, Yves Tumor – Berghain.

В прошедшем сезоне Петрыкина во второй раз выиграла чемпионат Европы, заняла седьмые места на Олимпиаде и чемпионате мира.