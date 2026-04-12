Видео
31

Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной

Чемпионка Европы Петрыкина показала постановку новой программы с Ше-Линн Бурн.

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина показала процесс постановки новой короткой программы.

Программа поставлена Ше-Линн Бурн под трек Rosalía, Björk, Yves Tumor – Berghain.

В прошедшем сезоне Петрыкина во второй раз выиграла чемпионат Европы, заняла седьмые места на Олимпиаде и чемпионате мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Нины Петрыкиной
logoНина Петрыкина
видео
logoсборная Эстонии
женское катание
Ше-Линн Бурн
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень мне нравятся проги у Ше-Линн, и музыку подбирает она классную. Жаль, так и не увидели Аллегрию в нормальном исполнении, очень яркая должна была получиться программа.
Ответ newselena
В красивом платье же показывали прокат.
Ответ newselena
Косторная бы интересно прокатала бы. Со своим характером.
В Нине есть такой огонёк интересный, посмотрим, как он заиграет в новой программе.
Нина очень упорная и старается развиваться. Несмотря на тяжелую травму, которая на полсезона ее выбила, рискует и тренирует квад-тулуп. Теперь программа от Ше - Линн. Девушка старается двигаться вперед.
Ше-Линн крутая, посмотрим что получится.
Интересно, что в итоге получится.
Нина в 3й раз ЧЕ хочет стать?Ну если наших не допустят,пусть уж Нина ,чем Луна или Настя
Нина красотка..
Хочется увидеть всю программу. Заинтересовала. Очень импонирует Нина. Удачи ей
Красиво должно получиться.
Очень интересно и выглядит многообещающе! Удачи Нине!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
