Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»

Авербух: в этом сезоне Гуменник – сильнейший фигурист России.

Хореограф Илья Авербух назвал конкурентов фигуриста Петра Гуменника .

11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.

«Поздравляю Петю с днем рождения! Он находится в замечательном возрасте. Хочется, чтобы этот сезон, который можно зачесть в качестве положительного, дал ему сил идти дальше, покорять новые вершины.

Уверен, что Петру хочется возвращения наших спортсменов на международную арену. А я ему желаю развиваться, творить, тренироваться.

Для него, безусловно, Олимпиада была максимальным испытанием и самым запоминающимся событием сезона. Петя не дрогнул, готовился к соревнованиям и выступил на Олимпийских играх очень достойно.

В этом сезоне Петр – сильнейший фигурист России. Но у нас есть очень хорошие фигуристы. Это и Марк Кондратюк , и Евгений Семененко , и ряд молодых и талантливых ребят. Уверен, что в следующем сезоне они составят конкуренцию Петру», – сказал Авербух.