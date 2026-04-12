Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
Хореограф Илья Авербух назвал конкурентов фигуриста Петра Гуменника.
11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.
«Поздравляю Петю с днем рождения! Он находится в замечательном возрасте. Хочется, чтобы этот сезон, который можно зачесть в качестве положительного, дал ему сил идти дальше, покорять новые вершины.
Уверен, что Петру хочется возвращения наших спортсменов на международную арену. А я ему желаю развиваться, творить, тренироваться.
Для него, безусловно, Олимпиада была максимальным испытанием и самым запоминающимся событием сезона. Петя не дрогнул, готовился к соревнованиям и выступил на Олимпийских играх очень достойно.
В этом сезоне Петр – сильнейший фигурист России. Но у нас есть очень хорошие фигуристы. Это и Марк Кондратюк, и Евгений Семененко, и ряд молодых и талантливых ребят. Уверен, что в следующем сезоне они составят конкуренцию Петру», – сказал Авербух.
