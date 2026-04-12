Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»

Авербух: в этом сезоне Гуменник – сильнейший фигурист России.

Хореограф Илья Авербух назвал конкурентов фигуриста Петра Гуменника.

11 апреля Гуменнику исполнилось 24 года.

«Поздравляю Петю с днем рождения! Он находится в замечательном возрасте. Хочется, чтобы этот сезон, который можно зачесть в качестве положительного, дал ему сил идти дальше, покорять новые вершины.

Уверен, что Петру хочется возвращения наших спортсменов на международную арену. А я ему желаю развиваться, творить, тренироваться.

Для него, безусловно, Олимпиада была максимальным испытанием и самым запоминающимся событием сезона. Петя не дрогнул, готовился к соревнованиям и выступил на Олимпийских играх очень достойно.

В этом сезоне Петр – сильнейший фигурист России. Но у нас есть очень хорошие фигуристы. Это и Марк Кондратюк, и Евгений Семененко, и ряд молодых и талантливых ребят. Уверен, что в следующем сезоне они составят конкуренцию Петру», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Готовьте документы в кас, а потом поговорим
Поздравляю Петю с днём рождения!
Желаю крепкого здоровья и вдохновения,а также возможности блистать на международной арене
Ответ Irina037
Не понимаю за что минусы ставят, за обычное пожелание.
Ответ Hwanrina
Это глупые хейтеры. Им любое упоминание Пети - как красная тряпка. Особенно добрые пожелания. Несчастные люди.
Петю с прошедшим Днем рождения!
Здоровья, удачи и новых побед талантливому фигуристу и харизматичному парню!
Пусть исполняется все задуманное и рядом всегда будут близкие люди, согревая любовью и поддержкой!
❤️🥇🎉
Пете нужен хороший отдых и восстановление по-хорошему. Даже если выйдет в сезон чуть позже и наберет форму к зиме - не страшно. Нельзя в таком режиме постоянно.
Пете успехов и всего самого наилучшего! 💫
Петра с прошедшим уже Днём рождения. Здоровья, успехов, счастья, любви и отличного следующего сезона. На этот он свою задачу выполнил и даже перевыполнил. Молодец. Всё это несомненно запомнится и придаст сил на взятие следующих вершин. Удачи!
День рождения у Пети был вчера и прошло незамеченным на спортсе. Поэтому можно сегодня его поздравить. Пете здоровья, благополучия, удачи и успехов в учёбе и спорте. Авер гонит лошадей, не ведая позиции ISU по нашим фигуристам.
Петра с днём рождения❣️
Крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, успехов во всех начинаниях, вдохновения , новых побед и достижений❣️
🎁🎂🎊🥇💫✨
Ответ Нурсултан Хамзаев
какие вершины?)
Кубок по сбору игрушек ещё не взят
Стало даже интересно какие новые вершины ждут петю в след сезоне? Дома он выиграл все что мог, до следующей олимпиады еще далеко, международкой пока не пахнет. Эх, как бы не выгорел
Ответ --_1116809590
Нужно защищать звание чемпиона России
Ответ --_1116809590
Ну если межнар не светит, то может немного передохнуть и восстановиться.
