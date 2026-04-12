191

Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»

Загитова: ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на 11-м Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

«Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», – сказала Загитова.

Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели – это наши фанаты». И призвала различать объективную и субъективную критику.

Загитова добавила, что критика – это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.

«Самое главное – это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», – отметила фигуристка.

Своей главной мечтой на данный момент Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку. 

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Татар-информ
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
191 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Казалось бы...молодёжный форум, где говорится про спорт, перспективы, проблемы, развитие на региональном уровне, привлечение малышни в фк, мотивация и тд... Да, сложно, но можно было выучить и блеснуть...Вместо этого на повестке:
1. Ошибаться можно, но это проявление.
2. Хейтеры - это хорошо, ничуть не беспокоит.
3. Семья - главное...но есть первая буква в алфавите, и это не А.
Из нового: научилась благодарить...Но тут видимо хорошо закинули и обещались продолжать в том же духе. Школа опять же....В общем, наблюдаем перезагрузку: как из того, во что она себя превратила за время после большого спорта, сделать хотя бы красивую обёртку...с начинкой уже разбираться будут потом.
Ответ Тайга86
Казалось бы...молодёжный форум, где говорится про спорт, перспективы, проблемы, развитие на региональном уровне, привлечение малышни в фк, мотивация и тд... Да, сложно, но можно было выучить и блеснуть...Вместо этого на повестке: 1. Ошибаться можно, но это проявление. 2. Хейтеры - это хорошо, ничуть не беспокоит. 3. Семья - главное...но есть первая буква в алфавите, и это не А. Из нового: научилась благодарить...Но тут видимо хорошо закинули и обещались продолжать в том же духе. Школа опять же....В общем, наблюдаем перезагрузку: как из того, во что она себя превратила за время после большого спорта, сделать хотя бы красивую обёртку...с начинкой уже разбираться будут потом.
смешнее было бы, если бы она о пользе образования рассказала)
Ответ БезызбежноНаКрасный
смешнее было бы, если бы она о пользе образования рассказала)
Она уже "дипломированный специалист") Теперь будет рассказывать какая она профи, от глиняных горшков до тренерской работы.
Ну да. А если этот опыт никак не учитывается? Ну вот совсем)
Самоудовлетворение после этой речи получила?
Всего три дня была Алинка в большом спорте. Чему Алинка может научить в "своей" школе?
Ответ Ростов-на-Дону
Всего три дня была Алинка в большом спорте. Чему Алинка может научить в "своей" школе?
Комментарий скрыт
Ответ Ростов-на-Дону
Всего три дня была Алинка в большом спорте. Чему Алинка может научить в "своей" школе?
Для Фиры, которая отключила ответы на комментарии:
Самодурова была больше вообще-то, 4 сезона по взрослым, а не 2,5
Ошибаться могут не только лишь все 🤷
Хоть на красный она больше не ездит? Опыт получила?
Ответ IIIKKK
Хоть на красный она больше не ездит? Опыт получила?
Опыт - это для челяди.
Ответ SerVer
Опыт - это для челяди.
Да, вероятно, для неё это и не ошибка была
бла бла бла
Кто ее учит так изьясняться и механически и банально. Наверное имиджмейкеры канделак. Главное текст составлен как бы грамотно (причем у них у всех так, в том числе и у Валиевой), там запятая, там правильная буковка, а, по сути - пшик на палочке. Ни о чем! Но, видимо это и есть - ,,двигатель прогресса’’. По-ихнему.
Повторила мантру своего психолога, котрый явно у нее на полном пансионе содержится.
Судя по сказанному, главная в жизни ошибка Загитовой это естественная внешность. И она успешно исправила эту ошибку, чтобы этого больше не было...
Ответ NoThanks
Судя по сказанному, главная в жизни ошибка Загитовой это естественная внешность. И она успешно исправила эту ошибку, чтобы этого больше не было...
Т. о она оскорбила своих родителей , которые почему то не родили само совершенство ..
Ответ Vasily Ivanov
Т. о она оскорбила своих родителей , которые почему то не родили само совершенство ..
С точки зрения ислама (она вроде как татарка и вроде как мусульманка, так условно конечно, но все же) она оскорбила Всевышнего :)
А какое отношение Загитова будет иметь к "школе Загитовой с отдельной канализационной станцией"?
Она же не тренер ни разу, она больше боксерша и певица чем тренер, а ее микротренерские потуги на открытых тренировках всегда были эпик фейлом, т.к. дети не понимают ее язык.
Т.е. что она будет делать в этой школе, кто-нибудь понимает?

Понятно что ее семья рассчитывает что школа станет жирной кормушкой, но как они это провернут? У Тутберидзе все понятно, она гипер тренер и найдет способ собрать с родителей монеты, но как это сделают Загитовы?
Ответ karpkarpov
А какое отношение Загитова будет иметь к "школе Загитовой с отдельной канализационной станцией"? Она же не тренер ни разу, она больше боксерша и певица чем тренер, а ее микротренерские потуги на открытых тренировках всегда были эпик фейлом, т.к. дети не понимают ее язык. Т.е. что она будет делать в этой школе, кто-нибудь понимает? Понятно что ее семья рассчитывает что школа станет жирной кормушкой, но как они это провернут? У Тутберидзе все понятно, она гипер тренер и найдет способ собрать с родителей монеты, но как это сделают Загитовы?
Комментарий скрыт
Ответ Фира Фасхутдинова
Комментарий скрыт
Я не в курсе. Так расскажите, если вы в курсе.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
