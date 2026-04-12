Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на 11-м Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».
«Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», – сказала Загитова.
Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели – это наши фанаты». И призвала различать объективную и субъективную критику.
Загитова добавила, что критика – это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.
«Самое главное – это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», – отметила фигуристка.
Своей главной мечтой на данный момент Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку.
1. Ошибаться можно, но это проявление.
2. Хейтеры - это хорошо, ничуть не беспокоит.
3. Семья - главное...но есть первая буква в алфавите, и это не А.
Из нового: научилась благодарить...Но тут видимо хорошо закинули и обещались продолжать в том же духе. Школа опять же....В общем, наблюдаем перезагрузку: как из того, во что она себя превратила за время после большого спорта, сделать хотя бы красивую обёртку...с начинкой уже разбираться будут потом.
Самодурова была больше вообще-то, 4 сезона по взрослым, а не 2,5
Кто ее учит так изьясняться и механически и банально. Наверное имиджмейкеры канделак. Главное текст составлен как бы грамотно (причем у них у всех так, в том числе и у Валиевой), там запятая, там правильная буковка, а, по сути - пшик на палочке. Ни о чем! Но, видимо это и есть - ,,двигатель прогресса’’. По-ихнему.
Она же не тренер ни разу, она больше боксерша и певица чем тренер, а ее микротренерские потуги на открытых тренировках всегда были эпик фейлом, т.к. дети не понимают ее язык.
Т.е. что она будет делать в этой школе, кто-нибудь понимает?
Понятно что ее семья рассчитывает что школа станет жирной кормушкой, но как они это провернут? У Тутберидзе все понятно, она гипер тренер и найдет способ собрать с родителей монеты, но как это сделают Загитовы?