Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на 11-м Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

«Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», – сказала Загитова.

Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели – это наши фанаты». И призвала различать объективную и субъективную критику.

Загитова добавила, что критика – это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.

«Самое главное – это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», – отметила фигуристка.

Своей главной мечтой на данный момент Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку.

