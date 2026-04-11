«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»

Алина Загитова: я с гордостью представляла Татарстан на международной арене.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала об участии в молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

«Друзья! Я была на XI Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Я с гордостью представляла Татарстан – и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха.

Также мы поговорили о планах и мечтах! Сегодня я чувствую большое желание вернуть все то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов.

Моя мечта – создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!» – написала Загитова в соцсети.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026