«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала об участии в молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».
«Друзья! Я была на XI Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Я с гордостью представляла Татарстан – и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха.
Также мы поговорили о планах и мечтах! Сегодня я чувствую большое желание вернуть все то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов.
Моя мечта – создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!» – написала Загитова в соцсети.
Лучше бы молчала что ли. Неужели в этом человеке никогда не проснётся ничего, кроме жажды наживы и желания себя прославлять и прославлять, ничего не делая для этого?
За Татарстан она не могла выступать никогда.
Они уехали из Татарстана, когда ей было 4 года. Какие соревнования могли быть в 4 года?
Если она только что начала заниматься.
Я не припомню никого, кто бы так врал, ничуть не краснея. Уж извините.
Сейчас таких Митрофанушек просто до чёртиков.
Для остальных Татарстан - республика в составе России.
Да за откровенное враньё и очевидную тупость при желании казаться чем-то значимым, не прикладывая никаких стараний и усилий.
Ну и за жадность, которая у неё в крови.
Да и не могла она.
У нее прописка была в Ижевске.
Тренируясь в Москве и выступая на межнаре, она могла представлять только Россию, Москву и Удмуртию, где прописана была, но не Татарстан.
Когда она тренировалась в Альметьевске, ей было 4-6 лет, и соревноваться она могла только на детских стартах, где все дети из Татарстана.
А вот когда она тренировалась в Ижевске, она ездила на соревнования приволжского федерального округа, и там она 100% представляла Ижевск и Удмуртию.
Алина сейчас врет, как дышит.
И прекрасно понятно почему
И это пахнет такой фальшью, очень неприятно пахнет.
ДУРНО пахнет
Всю ее коротенькую карьеру в спорте мы ее знали, как девочку из Ижевска, но подоив Ижевск на олимпийские плюшки (квартиру), Алина сейчас доит более богатый Татарстан
И если татарский номер Сони Акатьевой в ЛП был милым и трогательным, потому что он не с целью примазаться к бюджету республики, то номер Алины на РВ - этот такое лицемерие, и это так бросается в глаза, что становится противно от нее.
Все не искренне, все лицемерно и фальшиво
Сейчас на "любви" к Японии плюшек не поимеешь.
А вот Татарстан "любить" выгодно