  • «Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала об участии в молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

«Друзья! Я была на XI Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Я с гордостью представляла Татарстан – и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха.

Также мы поговорили о планах и мечтах! Сегодня я чувствую большое желание вернуть все то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов.

Моя мечта – создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!» – написала Загитова в соцсети. 

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
"Я с гордостью представляла Татарстан — и на российских соревнованиях, и на международной арене." Это ж надо так лапшу на уши вешать) Когда Алина соревновалась, чхать она хотела на Татарстан. И, разумеется, ни о каком формальном представительстве речи тоже не шло - она тренировалась и была приписана к Москве. Зато после завершения, как открылась возможность освоить бюджеты на шоу и свою школу, Загитова внезапно начала бить себя в грудь и провозглашать татаркой. Ну и максимально примазываться при любом случае - всякие форумы "миллиард татар", номера с соответствующей тематикой, тиктоки под татарскую музыку и тому подобное. Парад лицемерия и фальши. При этом о своей настоящей родине - Ижевске, который, по чистой случайности, имеет несравнимо более скромный бюджет - Алина даже не вспоминает)
Ижевск слишком нищий, чтобы быть Родиной олимпийской чемпионки.
Комментарий скрыт
Очень интересно, как это она умудрилась представлять Татарстан на международной арене?
Сепаратистка ....
Во сне, конечно.
Представляю, что чувствуют сейчас её реальные первые тренеры из Удмуртии, за которую она выступала. Это реально стыд.
Лучше бы молчала что ли. Неужели в этом человеке никогда не проснётся ничего, кроме жажды наживы и желания себя прославлять и прославлять, ничего не делая для этого?
За Татарстан она не могла выступать никогда.
Они уехали из Татарстана, когда ей было 4 года. Какие соревнования могли быть в 4 года?
Если она только что начала заниматься.
Я не припомню никого, кто бы так врал, ничуть не краснея. Уж извините.
Прежде чем обвинять Алину поинтересуйтесь, а как у этой краснодипломницы с географией? Может она искренне думает, что Ижевск это Татарстан?
Сейчас таких Митрофанушек просто до чёртиков.
За Удмуртию она не выступала. Она выступала на региональных соревнованиях.
На международной арене Алина разве Татарстан представляла?)
Комментарий скрыт
Ну государство Татарстан существует только в голове дважды дипломированного специалиста во всех областях Загитовой.
Для остальных Татарстан - республика в составе России.
Не Загитова, а просто позорище какое-то. Ради арены в Казани готова пресмыкаться перед руководством республики на любом уровне. И номер сделала на "Вызове", и теперь на Форуме. Вызывает отвращение...
Комментарий скрыт
Почему бы сначала не поработать просто тренером? Так уж ли нужны именно центр и школа с ее именем? Ах да, о чем это я..
А потом её фанатики вздыхают, за что её не любят, ага.
Да за откровенное враньё и очевидную тупость при желании казаться чем-то значимым, не прикладывая никаких стараний и усилий.
Ну и за жадность, которая у неё в крови.
Ни разу не слышала, чтоб Алина за всю свою коротенькую карьеру в спорте представляла Татарстан.
Да и не могла она.
У нее прописка была в Ижевске.
Тренируясь в Москве и выступая на межнаре, она могла представлять только Россию, Москву и Удмуртию, где прописана была, но не Татарстан.
Когда она тренировалась в Альметьевске, ей было 4-6 лет, и соревноваться она могла только на детских стартах, где все дети из Татарстана.
А вот когда она тренировалась в Ижевске, она ездила на соревнования приволжского федерального округа, и там она 100% представляла Ижевск и Удмуртию.
Алина сейчас врет, как дышит.
И прекрасно понятно почему
И это пахнет такой фальшью, очень неприятно пахнет.
ДУРНО пахнет
Всю ее коротенькую карьеру в спорте мы ее знали, как девочку из Ижевска, но подоив Ижевск на олимпийские плюшки (квартиру), Алина сейчас доит более богатый Татарстан
И если татарский номер Сони Акатьевой в ЛП был милым и трогательным, потому что он не с целью примазаться к бюджету республики, то номер Алины на РВ - этот такое лицемерие, и это так бросается в глаза, что становится противно от нее.
Все не искренне, все лицемерно и фальшиво
Комментарий скрыт
Что-что она представляла на международной арене?? А международная арена была в курсе??
Рекламировала японские коврики для собак и парфюмерию. Очень хорошо заработала.
когда она соревновалась на межнаре, она сильно "любила" Японию, ни о каком Татарстане и речи не было
Сейчас на "любви" к Японии плюшек не поимеешь.
А вот Татарстан "любить" выгодно
Ты бы среднюю школу закончила без двоек
эх, не слышали вы, как ей аплодировали в ранзигсе🤡🤣
