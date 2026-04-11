Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина сообщила о предстоящей свадьбе фигуристки Анастасии Мишиной .

Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым – чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпийских игр.

«Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное», – сказала Москвина.

