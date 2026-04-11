Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
Команда Les Supremes победила на чемпионате мира по синхронному катанию в Зальцбурге.
Зальцбург, Австрия
Итоговое положение
1. Les Supremes (Канада) – 233,00
2. Haydenettes (США) – 229,28
3. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 228,67
4. Unique (Финляндия) – 218,28
5. Nova Senior (Канада) – 217,50
6. Skyliners (США) – 205,97
7. Berlin 1 (Германия) – 197,60
8. Ice on Fire (Италия) – 195,93
9. Inspire (Швеция) – 195,76
10. Passion (Венгрия) – 184,56
Произвольная программа
1. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 156,23
2. Unique (Финляндия) – 152,12
3. Haydenettes (США) – 149,98
4. Les Supremes (Канада) – 149,76
5. Nova Senior (Канада) – 141,55
6. Skyliners (США) – 135,51
7. Ice on Fire (Италия) – 132,90
8. Inspire (Швеция) – 129,93
9. Berlin 1 (Германия) – 128,92
10. Passion (Венгрия) – 120,07
Короткая программа
1. Les Supremes (Канада) – 83,24
2. Haydenettes (США) – 79,30
3. Nova Senior (Канада) – 75,95
4. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 72,44
5. Skyliners (США) – 70,46
6. Berlin 1 (Германия) – 68,68
7. Unique (Финляндия) – 66,16
8. Inspire (Швеция) – 65,83
9. Passion (Венгрия) – 64,49
10. Ice on Fire (Италия) – 63,03