Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и

Команда Les Supremes победила на чемпионате мира по синхронному катанию в Зальцбурге.

Зальцбург, Австрия

Итоговое положение

1. Les Supremes (Канада) – 233,00

2. Haydenettes (США) – 229,28

3. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 228,67

4. Unique (Финляндия) – 218,28

5. Nova Senior (Канада) – 217,50

6. Skyliners (США) – 205,97

7. Berlin 1 (Германия) – 197,60

8. Ice on Fire (Италия) – 195,93

9. Inspire (Швеция) – 195,76

10. Passion (Венгрия) – 184,56

Полные результаты – здесь. 

Произвольная программа

1. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 156,23

2. Unique (Финляндия) – 152,12

3. Haydenettes (США) – 149,98

4. Les Supremes (Канада) – 149,76

5. Nova Senior (Канада) – 141,55

6. Skyliners (США) – 135,51

7. Ice on Fire (Италия) – 132,90

8. Inspire (Швеция) – 129,93

9. Berlin 1 (Германия) – 128,92

10. Passion (Венгрия) – 120,07

Короткая программа

1. Les Supremes (Канада) – 83,24

2. Haydenettes (США) – 79,30

3. Nova Senior (Канада) – 75,95

4. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 72,44

5. Skyliners (США) – 70,46

6. Berlin 1 (Германия) – 68,68

7. Unique (Финляндия) – 66,16

8. Inspire (Швеция) – 65,83

9. Passion (Венгрия) – 64,49

10. Ice on Fire (Италия) – 63,03

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
На этом чемпионате случился какой-то массовый падёж (если уместно так выразиться), то ли лёд был плохого качества, толи вирус витал в воздухе. По существу, много интересных программ, новых фишечек и красивых платьев. Из года в год идет усложнение элементов, скорость катания. Возможно, в обозримом будущем на ОИ добавится новый вид - синхронное фигурное катание.
уже давно подавали заявки, но не берут их
Ждут, когда допустят российские команды)))
А я не хочу занудствовать, но мое эстетическое чувство гораздо больше ласкают внутрироссийские соревнования по синхронному катанию. И мастерство, и скорость, и экстерьер из года в год на высоте, хоть в СПБ, Москве, хоть в регионах, которые ого-го как хороши. А об этом чемпионате мира могу, как зритель, сказать: ну, молодцы, конечно, что не курят пьют, а вот катаются (как могут). Физкультпривет всем участникам соревнований.
Рекомендуем
Главные новости
Синицына о номере на турнир шоу-программ: «Отрезанные волосы моей героини – это как снятие оков, доказательство того, что она готова к новым свершениям»
вчера, 19:24
Шведская фигуристка Йозефин Тальегард завершила спортивную карьеру
вчера, 19:01
Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»
вчера, 15:52
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Кому выгодны новые правила в фигурном катании? Когда их введут и зачем?
вчера, 15:20Подкасты
Колобков о допуске россиян: «Сложнее всего, думаю, будет с футболом и фигурным катанием. Эти два вида слишком популярны во всем мире»
вчера, 15:12
Алиса Лью и Ландо Норрис вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
вчера, 13:24
Соловьев о 7 серебряных медалях в сезоне: «Неплохо в целом. Какие-то цели получилось выполнить, какие-то – нет»
вчера, 13:02
Ирина Роднина: «Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется»
вчера, 12:46
Родственник Тарасовой о ее состоянии: «Она лечится, ей уже лучше. Все нормально»
вчера, 12:14
Татьяна Тарасова попала в реанимацию (РИА Новости)
вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем