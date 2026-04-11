Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»

Козловский: программа для «Русского вызова» – о том, что нельзя сдаваться.

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как у них возникла идея поставить программу на тему недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Бойкова и Козловский представили этот номер на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Бойкова: Мы долго думали, будем ли участвовать в «Русском вызове» в этом году или нет, потому что не могли найти яркую идею. Перебрали, казалось бы, все и даже немножечко отчаялись по этому поводу. Сначала хотели взять что-то веселое, хотя по прошлому году поняли, что играть комедию даже сложнее, чем трагедию.

И как-то после тренировки мы сидели у Димы в раздевалке, говорили о шоу-турнире, и оба, практически одновременно, озвучили тему, которая и легла в основу нашего номера. Я сказала тихо про недопуск и Дима вдруг тоже спросил: «А что, если сделать номер на тему недопуска наших спортсменов на международную арену?» И я в ответ: «Только что подумала и сказала о том же».

Так пришло решение рассказать историю о четырехлетнем отстранении наших ребят, как все спортсмены это переживали и, в частности, мы с Димой. Что происходило с нами за это время – и отторжение, и мысли о конце карьеры, о том, что мы не видим смысла продолжать – зачем, ради чего?

И какие-то моменты слабости и силы, что мы все это преодолели и пришли к совместному решению, что будем кататься дальше, потому что это наш путь, и мы хотим его пройти достойно и красиво.

Козловский: И если обстоятельства складываются против нас, не нужно этому поддаваться. Надо идти, преодолевая все, писать на льду свою историю.

Наш номер как раз и построен на этом – тренировка, мы разминаемся, делаем элементы, и тут приходит сообщение об отстранении от Олимпийских игр в Милане.

Бойкова: Моя реакция – апатия. Я говорю, что не хочу ничего, что, наверное, нужна пауза, а, может, и вовсе стоит закончить. Дима старается меня поддержать. И дальше в программе мы показываем, как вместе проходим это сложный период, преодолевая все трудности.

Козловский: Что, несмотря на все невзгоды, мы стараемся поддерживать форму, ищем мотивацию.

Бойкова: И когда звучит четверостишие Владимира Высоцкого: «Мы поняли, что живо, а что свято...», мы окончательно утверждаемся в том, что хотим продолжать идти своей дорогой, пройти весь наш путь до конца.

Козловский: Этот номер о преодолении себя, о том, что нельзя сдаваться, нельзя делать то, что покажет нашу слабость. Что бы ни происходило, но если принял решение, то должен идти до конца, чтобы в собственных глазах утвердить свою силу и правоту.

Бойкова: Когда мы рассказали идею постановщикам Максиму Ставискому и Албене Денковой , они удивились и сразу включились в дело.

У нас не было еще музыки, поначалу мы думали даже наложить на музыку свои слова, свои мысли. Но Максим сказал, что это будет немного в лоб. Он принес музыку из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», и на нее мы записали четверостишия из стихотворения Владимира Семеновича, где я читаю первые строки, Дима финальные.

Козловский: Мы переделали немного слова, точнее вместо единственного числа – я, прочли – мы. Записывали специально вместе с Максимом, потому что нам нужна была обратная связь, чтобы слова звучали искренне, не наиграно, чтобы это нашло отклик у зрителей.

