  Ирина Роднина: «Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными»
Ирина Роднина: «Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными»

Роднина считает, что Россия не похожа ни на одну другую страну.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Россия не похожа ни на одну другую страну. 

— Периодически говорят, что Россия стала похожа на Северную Корею. У нас есть что-то общее с этой страной?

— Я в Северной Корее никогда не была, а все эти расхожие стереотипы о ней — групповуха. Иначе такое назвать не могу.

— На какую сторону тогда похожа Россия?

— Ни на какую, и слава богу. Почему мы должны быть похожи на кого-то? Это самый страшный из возможных сценариев. И в фигурном катании, и в жизни это только осуждается.

— Есть ли страна, на которую России стоит быть похожей?

— Нет, у нас есть своя великая страна и культура. Мы и боремся за то, чтобы идти своим путем. Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными, — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Стереотипы о Северной Корее... Это... Групповуха?.... (тут стоит крайне озадаченный смайл).
Sports, ну вы че?) групповуху надо в заголовок вынести🤣🤣🤣
Внимание, знаток групповухи). Никогда бы о ней не подумал такое. Если серьезно, то никто нас никуда не перетягивает, никому мы не нужны. Просто сами болтаемся туда-сюда, без цели, без национальной идеи.
Как по Жванецкому. Нас никому не сбить с пути - нам все равно куда идти!
Свой путь!
"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Ведь именно мы повернули вспять реки и счетчики электроэнергии. Именно мы не подчинились ни Гитлеру, ни утренней гимнастике."
когда не получается ни как у тех, ни как у этих, назовись уникальным
Ответ Lesana Fh
когда не получается ни как у тех, ни как у этих, назовись уникальным
Только вот у Китая, можно сказать, получилось перетянуть.
Конечно одна Терешкова уникальная))))
"в Северной Корее не была, а все стереотипы - групповуха"

Бабку на Фрейда потянуло. А вообще, классики уже всё сказали: "нам ентот интернет ваш на### не нужон!".
Коротко и ясно, Роднина скоро возьмёт на вооружение ;)
"Мы им устроим такой... "Deep Purple" (с) Навеяло)))
Я её и с закрытым ртом плохо переваривала, а тут столько всего выливает…жесть…
