Ирина Роднина: «Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Россия не похожа ни на одну другую страну.

— Периодически говорят, что Россия стала похожа на Северную Корею. У нас есть что-то общее с этой страной?

— Я в Северной Корее никогда не была, а все эти расхожие стереотипы о ней — групповуха. Иначе такое назвать не могу.

— На какую сторону тогда похожа Россия?

— Ни на какую, и слава богу. Почему мы должны быть похожи на кого-то? Это самый страшный из возможных сценариев. И в фигурном катании, и в жизни это только осуждается.

— Есть ли страна, на которую России стоит быть похожей?

— Нет, у нас есть своя великая страна и культура. Мы и боремся за то, чтобы идти своим путем. Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными, — сказала Роднина .