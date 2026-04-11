Александр Жулин: «У меня были предложения попробовать себя в политике. Каждый раз я сразу их отметал с одним объяснением: это не для меня»
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что никогда не рассматривал возможность попробовать себя в политике.
«Никогда не задумывался о возможной карьере в политике. Эта сфера совершенно не для меня. Не хочу сидеть на какой-то должности, потому что для меня это исключительно каторга.
Я работу политиком точно не потяну. У меня уже есть занятие, которое приносит мне огромное удовольствие.
У меня были предложения попробовать себя в политике. Каждый раз я сразу их отметал с одним объяснением: это не для меня. Сейчас я абсолютно на своем месте. В будущем ничего в этом плане не поменяется», — сказал Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Счастлив человек, нашедший своё призвание.
Учитывая его спорные и скандальные высказывания, политиком ему точно не надо быть
А он действительно не хочет - у него Букин есть, которые очень сильно стремится в политику
А че, в политике таких мерзких любят
Бред вечно пьяного…
Злые языки говорят, что алкоголь пересилил)
Да вы там в фигурном катании уже все политики .... вернее , " политические проститутки" ,как вас точно характеризовал вождь мирового пролетариата.
В политике и без Жулина достаточно бывших спортсменов, которые "ничего не знают, знать не хотят и им ничего неинтересно". А потом за их слова или бездействия стыдно избирателям.
Слава богу!
