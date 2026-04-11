Дарио Чиризано: «Два года назад кадриль на «Русском вызове» была бы точно в тему. Но обращаться к народным танцам, национальным традициям никогда не поздно»

Чиризано: обращаться к народным танцам, национальным традициям никогда не поздно.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о своем номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Пасечник: Мы в третий раз участвуем в «Русском вызове», и всегда старались сделать яркие танцевальные программы.

Чиризано: Два года назад, когда мы участвовали впервые, сегодняшняя наша программа с русской кадрилью была бы точно в тему. Но, я думаю, что обращаться к народным танцам, национальным традициям никогда не поздно.

Пасечник: Идею и музыку для номера нам, как всегда, предложила наш тренер Анжелика Алексеевна (Крылова).

Чиризано: Нам показалось, что на контрасте с прошлогодней нашей итальянской программой будет интересно. На самом деле пробовать такие постановки полезно – этот номер мы сделали с нуля. В нем все новое, за исключением, одной поддержки. В показательных номерах очень часто используются некоторые моменты из предыдущих программ, но это не наш случай.

Пасечник: В работе над номером нам много помогал Максим Ставиский, с нами работал Рамиль Мехдиев – солист ансамбля Игоря Моисеева. Когда приехали в Питер, на репетиции приходила, подсказывала Елизавета Навиславская. Рамиль показал движения русского народного танца, объяснил, как надо танцевать кадриль. Конечно, такую музыку мы сейчас не слушаем, но в программе она была очень к месту.

Чиризано: Костюмы, понятное дело, у нас были в русском народном стиле. Поскольку времени было не так много, какие-то детали костюмов нам подвезли к поезду, когда мы уезжали в Питер. Понятно, мы не все могли проверить. И уже в «Юбилейном» выяснилось, что сапоги для танца мне не подходят. И Анжелика Алексеевна за день до выступления поехала в спортивный магазин, купила мне кожаные накладные голенища, которые заменяют сапоги для всадников – тех, кто занимается конным спортом. Мы все подогнали по моим ногам, приспособили – получилось здорово.

Пасечник: В номере у нас не так много декораций. Но вот музыкальные инструменты…

Чиризано: Да! В Москве я репетировал номер с гитарой – не сказать, что легкий по весу инструмент, но когда вынесли огромную балалайку (спасибо Первому каналу, что нашли ее) я просто обалдел. Она не только огромная, но и тяжелая. Потом я прочел, что размеры контрабас-балалайки могут достигать 1,7 м, и весит она порядка 30 килограммов. Хорошо, что на репетиции мы попробовали эту контрабас-балалайку, потому что в принципе не знали, что такие музыкальные инструменты есть.