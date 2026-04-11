Дарио Чиризано: «Два года назад кадриль на «Русском вызове» была бы точно в тему. Но обращаться к народным танцам, национальным традициям никогда не поздно»

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о своем номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Пасечник: Мы в третий раз участвуем в «Русском вызове», и всегда старались сделать яркие танцевальные программы.

Чиризано: Два года назад, когда мы участвовали впервые, сегодняшняя наша программа с русской кадрилью была бы точно в тему. Но, я думаю, что обращаться к народным танцам, национальным традициям никогда не поздно.

Пасечник: Идею и музыку для номера нам, как всегда, предложила наш тренер Анжелика Алексеевна (Крылова).

Чиризано: Нам показалось, что на контрасте с прошлогодней нашей итальянской программой будет интересно. На самом деле пробовать такие постановки полезно – этот номер мы сделали с нуля. В нем все новое, за исключением, одной поддержки. В показательных номерах очень часто используются некоторые моменты из предыдущих программ, но это не наш случай.

Пасечник: В работе над номером нам много помогал Максим Ставиский, с нами работал Рамиль Мехдиев – солист ансамбля Игоря Моисеева. Когда приехали в Питер, на репетиции приходила, подсказывала Елизавета Навиславская. Рамиль показал движения русского народного танца, объяснил, как надо танцевать кадриль. Конечно, такую музыку мы сейчас не слушаем, но в программе она была очень к месту.

Чиризано: Костюмы, понятное дело, у нас были в русском народном стиле. Поскольку времени было не так много, какие-то детали костюмов нам подвезли к поезду, когда мы уезжали в Питер. Понятно, мы не все могли проверить. И уже в «Юбилейном» выяснилось, что сапоги для танца мне не подходят. И Анжелика Алексеевна за день до выступления поехала в спортивный магазин, купила мне кожаные накладные голенища, которые заменяют сапоги для всадников – тех, кто занимается конным спортом. Мы все подогнали по моим ногам, приспособили – получилось здорово.

Пасечник: В номере у нас не так много декораций. Но вот музыкальные инструменты…

Чиризано: Да! В Москве я репетировал номер с гитарой – не сказать, что легкий по весу инструмент, но когда вынесли огромную балалайку (спасибо Первому каналу, что нашли ее) я просто обалдел. Она не только огромная, но и тяжелая. Потом я прочел, что размеры контрабас-балалайки могут достигать 1,7 м, и весит она порядка 30 килограммов. Хорошо, что на репетиции мы попробовали эту контрабас-балалайку, потому что в принципе не знали, что такие музыкальные инструменты есть.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Дарио, вы просто зажгли, с азартом, задором на сумашедшей скорости. Круто и не важно когда кадриль была в тему, зрителям зашла. Спасибо
Почему два года назад была в тему, а сейчас не в тему?
Я тоже не поняла.
Прекрасной танцевальной паре Пасечник - Чиризано сил, мастерства и удачи!
Присоединяюсь к вашим пожеланиям.
Спасибо ! Номер был шикарный , исполнение на высоте: задорно , с огоньком , на скорости и с улыбкой . Жаль , что народные танцы и мелодии не в почете .
И сейчас в тему, замечательный и яркий номер, поднимающий настроение, как и было нужно, прекрасные Лиза и Дарио. Спасибо огромное!
На всех шоу нужно показывать депресняк, можно не танцевать, не прыгать, кататься без музыки и быть без коньков. Плачущее жюри выберет «лучший» 🙄😂
Когда не умеешь кататься, как Чиризано, остается только паясничать. Танцы вообще не его дисциплина
Дарио и Лиза , скажем так, не ищут легких путей , когда соглашаются с тренером при выборе показательного номера - ведь далеко не каждая наша танцевальная пара смогла бы на высокой скорости откатать данный технически очень непростой танец , причем, по словам Дарио, созданный с нуля. Молодцы, Пчелки !
Что там сложного было? юниорский уровень, бутафорские костюмы
Понравился подход ПЧ и тренера к выбору постановки номера к ВР, его исполнение и отношение к русскому народному танцы. Молодцы ! Удачи в новом сезоне.
Отличный зажигательный номер, почему-то не оценненный жюри (позор такому жюри!)
Неужели всё-таки были указания судьям, кого надо "не заметить"? Наша федра не любит эту замечательную пару...
Держитесь, пчёлки !
Зрители тоже не оценили особо. Меньше чем КН им поставили. Зрителям тоже позор по такой логике?)
Зрители может и не оценили, но причем тут КН? Жулин как бы тренер танцоров, мог и накинуть баллов, а не только свои пары оценивать.
Прекрасный номер, который поднимает настроение, потрясающее исполнение. Полный восторг!
Один из лучших показательных на РВ,по-моему. Для меня,может, даже в 3 лучших..Надеялась,что Пелагея оценит и ребята получат приз.По-моему,они заслужили.Спасибо Дарику и Лизе-подняли настроение и просто очень приятно было смотреть..
