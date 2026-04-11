Сергей Дудаков: «Я бы сделал шесть прыжков обязательными в произвольной программе. Чтобы никто не прятался»

Дудаков считает, что фигуристы должны исполнять все шесть видов прыжков.

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков считает, что фигуристы должны исполнять все шесть видов прыжков в произвольных программах.

– Какие изменения в фигурном катании нужны или не нужны? Или все плюс-минус в балансе?

– Баланс должен присутствовать, безусловно.

Мы с Владом Булычевым, может, месяц назад обсуждали. На следующий сезон у нас сократили прыжки до шести, появилось хореографическое вращение. Мы говорили и пришли к такому мнению: мы бы сделали, если это касается произвольной программы, шесть прыжков. Аксель, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, лутц. И я бы их сделал обязательными в произвольной программе.

Есть ситуация такая: есть любимый прыжок у спортсмена, но есть нелюбимый. И это может любой быть. У кого-то будет очень хорошо получаться лутц, а вот с тулупом проблемы. Есть проблема ребер во флипе, в лутце. И я бы в произвольной программе прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался.

Сейчас по нашим правилам, которые действуют, мы можем компенсировать: если я флип не люблю – я его перекрою четверным. То есть можно прекрасно обойтись без этого флипа.

Плохое ребро? Пожалуйста, шлифуй, оттачивай мастерство. Сделай, чтобы это было именно внутреннее ребро. Не умеешь четверной? Прыгай тройной или учи четверной. Каскады, может быть, плюс минус оставил бы так же – два-три», – сказал Дудаков в интервью Александру Энберту в эфире Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Владислав Булычев
Сергей Дудаков
111 комментариев
Согласна с Дудаковым. Некоторые спортсмены предпочитают обходиться без старших зубцовых, например. Должен быть технический арсенал полный.
Ответ Snegirochka
Согласна с Дудаковым. Некоторые спортсмены предпочитают обходиться без старших зубцовых, например. Должен быть технический арсенал полный.
Например Кагияма…
Ответ Светлана Воронова
Например Кагияма…
У нас тоже есть, если не ошибаюсь, Лутфуллин. Да и у Семененко как-то тоже бывало
Не совсем верно процитировали слова Дудакова относительно 6 прыжков в произвольной. Он всё-таки говорил не о всего 6 прыжках в произвольной, а о наличие в ФК всего 6-ти разных видов прыжков - аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц. И его идея в том, чтобы все 6 видов прыжков были обязательны к исполнению. Плюс 2-3 каскада.
Нет, это плохая идея. А что делать, когда спортсмен травмирован, не может наступать на определенную ногу, и вынужден избегать какого-то вида прыжка. Должно быть пространство для маневра.
А также интересно, когда спортсмен по ходу проката может проявить смекалку в случае ошибки и перекроить контент, спасая прокат.
А с обязаловкой получим однотипные программы, где все прыгают одно и то же. Да еще будет больше падений и бабочек.
Ответ Carg0
Нет, это плохая идея. А что делать, когда спортсмен травмирован, не может наступать на определенную ногу, и вынужден избегать какого-то вида прыжка. Должно быть пространство для маневра. А также интересно, когда спортсмен по ходу проката может проявить смекалку в случае ошибки и перекроить контент, спасая прокат. А с обязаловкой получим однотипные программы, где все прыгают одно и то же. Да еще будет больше падений и бабочек.
Комментарий скрыт
Ответ Wayfaring Stranger
Комментарий скрыт
А почему тогда от ТШТ выходит БОЛЬШЕ ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ спортсменов на старты?
В каком ещё штабе на старты выводят 4 женщины (да ещё Трусова и Акатьева--в запасе), 3 мужчины, да ещё и 1 пару? Назовите хотя бы один тренерский штаб, который умеет так же, пожалуйста)))
Все прыжки обязательные - а зачем? В жо их и так прыгают все, кто хочет получить максимально дорогой контент. Не может кто-то лутц, допустим, заменяет риттбергером - теряет баллы, его проблемы. Та же Накаи, прыгала бы лутцы - получила бы не бронзу, а серебро, как минимум.
А всего прыжков надо вернуть 7. У парней можно и 8
Ответ Defender64
А всего прыжков надо вернуть 7. У парней можно и 8
Думаю, надо разделить - юниорам реально, сейчас, надо до 6ти понизить, а взрослым - оставить...
А вот на счёт "обязаловки" - бред... Бред при кривых тройных к квадами переходить...
Ну, это логично. Если фигурное катание – это спорт, то и технические нормативы какие-то должны присутствовать. А если ты не умеешь прыгать и планируешь выехать на красоте катания и артистизме, то вероятно, твоё место не на Олимпиаде, а на сцене Большого театра.
Ответ Vanek1411
Ну, это логично. Если фигурное катание – это спорт, то и технические нормативы какие-то должны присутствовать. А если ты не умеешь прыгать и планируешь выехать на красоте катания и артистизме, то вероятно, твоё место не на Олимпиаде, а на сцене Большого театра.
Большой театр давно не торт. А уж после дочки Шувалова... )))
Ответ Vanek1411
Ну, это логично. Если фигурное катание – это спорт, то и технические нормативы какие-то должны присутствовать. А если ты не умеешь прыгать и планируешь выехать на красоте катания и артистизме, то вероятно, твоё место не на Олимпиаде, а на сцене Большого театра.
Речь не об умеешь прыгать или нет.А чтобы собрать все имеющиеся прыжки ,хотя прекрасно известно, что есть индивидуальные особенности .Тем более речь о произвольной программе, где проявляется индивидуальность и личный контент. Какая-то странная версия от Дудакова, под Эгадзе что-ли выстраивается, чтобы наконец всех победил)
Если ввести в программу 6 обязательных прыжков, то зрители будут смотреть только на борьбу с этими прыжками и падающими фигуристами. В ПП можно выбирать из того, что лучше получается и смотреть программу в целом, просто прыжки должны оцениваться по разному, что итак есть, но может оценки пересмотреть. Тогда спортсмен с более слабым контентом будет по технике набирать заведомо ниже оценку.
Люди не хотят, чтобы интерес к фигурному катанию существенно угас. Конечно, правила должны видоизменяться с течением времени. Тшт не целый мир, каким они себя считают. Нескромно ведут себя.
Верно говорит тренер, полностью поддерживаю Дудакова!
Чёткие правила - это очень хорошо. Отличное предложение
