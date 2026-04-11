Сергей Дудаков: «Я бы сделал шесть прыжков обязательными в произвольной программе. Чтобы никто не прятался»

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков считает, что фигуристы должны исполнять все шесть видов прыжков в произвольных программах.

– Какие изменения в фигурном катании нужны или не нужны? Или все плюс-минус в балансе?

– Баланс должен присутствовать, безусловно.

Мы с Владом Булычевым, может, месяц назад обсуждали. На следующий сезон у нас сократили прыжки до шести, появилось хореографическое вращение. Мы говорили и пришли к такому мнению: мы бы сделали, если это касается произвольной программы, шесть прыжков. Аксель, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, лутц. И я бы их сделал обязательными в произвольной программе.

Есть ситуация такая: есть любимый прыжок у спортсмена, но есть нелюбимый. И это может любой быть. У кого-то будет очень хорошо получаться лутц, а вот с тулупом проблемы. Есть проблема ребер во флипе, в лутце. И я бы в произвольной программе прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался.

Сейчас по нашим правилам, которые действуют, мы можем компенсировать: если я флип не люблю – я его перекрою четверным. То есть можно прекрасно обойтись без этого флипа.

Плохое ребро? Пожалуйста, шлифуй, оттачивай мастерство. Сделай, чтобы это было именно внутреннее ребро. Не умеешь четверной? Прыгай тройной или учи четверной. Каскады, может быть, плюс минус оставил бы так же – два-три», – сказал Дудаков в интервью Александру Энберту в эфире Okko.