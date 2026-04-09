Александр Жулин: «Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще»

«Олимпийский сезон оказался для меня таким же, как и предыдущие. Ничего принципиально нового почти не было. Обидно, что мы по-прежнему соревнуемся только внутри России. Это главное впечатление со знаком минус. Одно радует, что федерация из кожи вон лезет и поддерживает наших спортсменов.

Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще. Петр — настоящее светлое пятно в этом году.

Еще из плюсов могу отметить победу моей пары на чемпионате России. Саша [Степанова] и Ваня [Букин] здорово спрогрессировали. Остается надеяться, что когда-то наш бан закончится», — сказал Жулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Трудно не согласиться с этим. Петя показал себя не только сильным и компонентным фигуристом, но и очень воспитанным, умным и развитым во многих областях человеком.
Ответ nikolett
На Олимпиаде все самое интересное проходило в последней разминке - невероятная по сюжету драма Малинина и взлет Шайдорова - наблюдать это в прямом эфире было просто невероятно интересно. Что там было в предыдущих разминках интересно только любителям особого пути.
Ответ M P
Так и Петя в итоге и попал в последнюю разминку по результатам выступления.
6 место при такой конкуренции и предвзятом судействе это очень хороший результат.
Петя был прекрасен на ОИ.
Петя в этом сезоне просто расцвёл. Глаз не оторвать!
Успехов ему и в дальнейшем!
Петя весь сезон радовал свои выступлениями на различных соревнованиях, показывая уверенные и качественные прокаты и результаты.
В КП у Петра музыка все испортила. Очень жаль, что не удалось согласовать Парфюмер
Да -это верно ! Поехав впервые на Международные соревнования, тем более такого высокого уровня как ОИ , Пётр не подкачал и выступил достойно , а если бы не было к нему придирок от Международных организаторов фигурки ,да и судьи оценивали его выступления более справедливо, то результат был бы ещё лучше !
Дааа! Петя был великолепен
Ответ Manatusik
Дааа! Петя был великолепен
После этих слов картинка в голове появляется: на коленях фонатки стоят, бьются головой о землю и вознося руки к небу. Божество перед ними в образе Гуменника
Скорее это самое ожидаемое событие из лучших - наконец-то выступление наших Петра и Аделии на ОИ. Пусть шажочек, но такой долгожданный. А сам сезон порадовал многими впечатляющими событиями, все сразу и не упомнить. Удачи всем в следующем сезоне, и пусть он будет лучше предыдущего.
Обожаю как у нас продолжается принижение заслуг Аделии. Петя в этом сезоне безусловно лучший, но с учетом того, что от страны ездило на ОИ всего два фигуриста и заняли они одинаковое шестое место - очень не красиво выглядит восхваление одного и полный игнор или даже негатив в сторону второго. Аделия прекрасно выступила в короткой, прекрасно в произвольной. Упала с ультраси, который исполняла единственная. Совсем забыто, что Петя два раза сдваивал прыжки в каскадах. Давайте уважать и хвалить наших спортсменов, которые в таких сложных условиях показали отличный результат и это касается как Петра, так и Аделию.
Ответ Lz+Lo
Не вижу принижений Аделии. Как и не вижу оснований для каких-то принижений.Она честно прошла отбор, ни у кого не отняла это место. Поехала в нейтральном статусе, выступала за себя. Что могла - то показала. 6 место на ои, об этом мечтали бы тысячи спортсменок.
Ответ Lz+Lo
Ну он всего лишь свое мнение выразил. Ему Пётр запомнился, кому-то Аделия. Никто вроде никого не принижал
Полностью согласна

Такого достойного поведения, несмотря на все сложившиеся обстоятельства, я ни от одного нашего спортсмена не могу вспомнить.
Ответ B.l.a.z.e
А я могу..прошлые ОИ.. Командник -1..Проба..ШОк. Медали не дают-Шок.. А девочкам и ребятам выступать в личных соревнованиях.. Очень Достойно выступили и вели себя тоже..
Ответ Luna02
👏👏👏👏👏
Лучший момент-не знаю.. На каждом соревновании -свой,долго перечислять..Сезон нервный,у кого-то хороший,у кого-то-не очень..Спасибо девушкам и ребятам,что находят силы и мотивацию..
